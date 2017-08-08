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М.В. Величко – Как ссудный процент душит экономику России

08:56. 8 августа 2017 Просмотров - 177 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: будущее, Величко, Россия, ссудный процент, ЦБ, экономика
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Один комментарий»

  • 1338 1210
    александр 8 августа 2017 в 12:51 Ссылка Пометить
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    Наша государство яркий пример чрезмерного потребления властной верхушкой при отсутствии потребления населения. Особенно пенсионеров. В странах где населения развито потребление ссудный процент очень маленький. Стремиться к нулю. И нет ни какой инфляции. Наша власть, пугая всех инфляцией задирает проценты, создавая таким образом спекулятивную экономику, ни чего не производящую. Греф доложил ВВП об увеличении прибыли не 38%. И оба рады бес памяти. А то. что прибыль увеличилась только за счет драконовских процентов, уничтожающих экономику, молчат. На более грефовская извилина не способна. Эта книга не для нашей власти. Книга пр всех. А власть привыкла хапать сама.

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