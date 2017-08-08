М.В. Величко – Как ссудный процент душит экономику России
08:56. 8 августа 2017 Просмотров - 177 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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Наша государство яркий пример чрезмерного потребления властной верхушкой при отсутствии потребления населения. Особенно пенсионеров. В странах где населения развито потребление ссудный процент очень маленький. Стремиться к нулю. И нет ни какой инфляции. Наша власть, пугая всех инфляцией задирает проценты, создавая таким образом спекулятивную экономику, ни чего не производящую. Греф доложил ВВП об увеличении прибыли не 38%. И оба рады бес памяти. А то. что прибыль увеличилась только за счет драконовских процентов, уничтожающих экономику, молчат. На более грефовская извилина не способна. Эта книга не для нашей власти. Книга пр всех. А власть привыкла хапать сама.