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Давайте поговорим. Выпуск 27

19:35. 8 августа 2017 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:

“Давайте поговорим” – авторская аналитическая программа ВасильВасилича

Здравствуйте!

С вами рулевой ВасильВасиличъ и сегодня мы поговорим о некоторых важных вещах, что составляют нашу земную жизнь в программе под названием “давайте поговорим”.

Жду вас на борту моего виртуального корабля каждое воскресенье в 3, 12 и 20 часов по Москве.

До встречи мои дорогие!

Отдать швартовы!
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Источник: www.youtube.com

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