Давайте поговорим. Выпуск 27
19:35. 8 августа 2017 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал: brahman
“Давайте поговорим” – авторская аналитическая программа ВасильВасилича
Здравствуйте!
С вами рулевой ВасильВасиличъ и сегодня мы поговорим о некоторых важных вещах, что составляют нашу земную жизнь в программе под названием “давайте поговорим”.
Жду вас на борту моего виртуального корабля каждое воскресенье в 3, 12 и 20 часов по Москве.
До встречи мои дорогие!
Отдать швартовы!
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Источник: www.youtube.com