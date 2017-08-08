Давайте поговорим. Выпуск 27

“Давайте поговорим” – авторская аналитическая программа ВасильВасилича



Здравствуйте!



С вами рулевой ВасильВасиличъ и сегодня мы поговорим о некоторых важных вещах, что составляют нашу земную жизнь в программе под названием “давайте поговорим”.



Жду вас на борту моего виртуального корабля каждое воскресенье в 3, 12 и 20 часов по Москве.



До встречи мои дорогие!



Отдать швартовы!

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Источник: www.youtube.com