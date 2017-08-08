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Аванс для Мадуро

19:24. 8 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


«Роснефть» выдала Венесуэле авансы на $6 млрд

Объем авансов, которые «Роснефть» выдала венесуэльской нефтяной компании PDVSA, достиг $6 млрд. Несмотря на риск дефолта Венесуэлы, российская компания уверена, что партнер выполнит свои обязательства

Суммарный размер предоплат «Роснефти» по контрактам с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA составляет около $6 млрд, полное погашение ожидается до конца 2019 года, заявил в ходе телефонной конференции 8 августа вице-президент «Роснефти» и советник главы компании по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в переработке, коммерции и логистике Александр Крастилевский. Он уточнил, что $5,7 млрд — это основная сумма предоплат, еще $245 млн составляют проценты за пользование денежными средствами.

«Роснефть» пока не планирует осуществление новых предоплат для Венесуэлы за поставки нефти и нефтепродуктов, сообщил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на той же конференции. Он уточнил, что у PDVSA ситуация может измениться. «Мы принимаем все меры, чтобы иметь эти предоплаты в формате, который имеет высокий уровень обеспечения по осуществляемым платежам», — сказал он.
Крастилевский отметил, что погашение задолженности идет в соответствии с графиком и началось в 2016 году. «На сегодняшний день погашение основного долга составило $743 млн, погашение процентов с начала действия — $489 млн. Окончательное погашение мы ожидаем в виде поставок нефти и нефтепродуктов, которое идет строго под контролем в соответствии с утвержденным графиком», — добавил он.

«Роснефть» в апреле 2017 года в рамках контракта на поставку нефти выдала венесуэльской PDVSA новый аванс в сумме $1,015 млрд, говорилось в отчете компании за первое полугодие 2017 года. В течение 2016 года компания выдавала PDVSA несколько авансов: в мае — $500 млн, в ноябре два аванса — на $500 млн и $205 млн, в декабре — $280 млн. Общая сумма авансов составила порядка $2,5 млрд за пять траншей.
В ноябре 2016 года Rosneft Trading получила в залог 49,9% акций американского оператора НПЗ Citgo, подконтрольного PDVSA. Канадская Crystallex предполагала, что эти акции могут быть обеспечением по кредиту на $1,5 млрд.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5989c3d59a7947023761d774?from=main – цинк

PS. Несколько ранее:

Венесуэльская государственная компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) увеличила поставки сырой нефти для «Роснефти» и одновременно снизила их для Citgo.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в PDVSA и документы компании. Венесуэльская PDVSA контролирует 100% оператора американских нефтеперерабатывающих предприятий Citgo.
Соответствующую стратегию — «соглашение о ликвидации последствий нарушения предыдущих соглашений» — компания реализует с мая 2017 года. «Соглашение связано с рефинансированием долга. Идея состоит в том, чтобы компенсировать просроченные поставки нефти для погашения долга», — сообщил Reuters источник в PDVSA. Согласно этой договоренности PDVSA увеличила свои поставки сырой разбавленной нефти российской компании. Объем дополнительных поставок «Роснефти» — от 63 тыс. до 105 тыс. барр. в сутки.

http://www.rbc.ru/business/03/08/2017/598340b89a79472cece99cc6 – цинк

Стоит отметить, что ранее по схожему пути пошел и Китай.

В ходе заседания смешанной комиссии высокого уровня Китай – Венесуэла в г Пекине страны подписали соглашение об инвестировании около 2,8 млрд долл США в увеличение совместной нефтедобычи до 325 тыс барр/сутки.
Об этом венесуэльские СМИ сообщили 13 июня 2017 г. Благодаря данным инвестициям, Petrosinovensa, СП CNPC и PDVSA, сможет нарастить объемы добычи нефти в районе нефтеносного пояса Ориноко на 320 тыс барр/сутки.
Еще 1 СП CNPC и PDVSA – Petrozumano – на 15 тыс барр/сутки.
Кроме того, 1,45 млрд долл США планируется направить на развитие инфраструктуры глубоководного порта Арайя в шт Сукре.
Этот порт будет использоваться для доставки нефти на международный рынок, главным образом в Азию.

Китай с 2000 г ведет активную экспансионистскую политику, направляя крупные финансовые ресурсы для открытия новых экспортных рынков и обеспечения доступа к природным ресурсам.
Венесуэла же искала возможности для диверсификации путей экспорта своей нефти.В результате 10 лет назад PDVSA и СNPC заключили сделку «нефть в обмен на кредиты».
В 2007-2014 г Китай вложил в Венесуэлу 63 млрд долл США, в ответ Венесуэла обязалась возвращать заимствованные суммы из Китая в виде сырой нефти для китайских госкомпаний.

В декабре 2012 г Венесуэла и Китай достигли договоренности о разведке новых месторождений, включая проект Южный Хунин-10 на поясе Ориноко.
В 2013 г CNPC и PDVSA договорились об условиях сотрудничества по проекту блока Хунин-10 в Ориноко.
Предполагалось тогда, что при инвестициях в 14 млрд долл США компании смогут добывать 220 тыс барр/сутки нефти.
В ноябре 2016 г Венесуэла договорилась с CNPC о наращивании добычи углеводородов на совместных проектах на 227 тыс барр/сутки, до 800 тыс барр/сутки.
В частности, Petrosinovensa должна была нарастить добычу на 230 тыс барр/сутки, Petrozumano нарастит добычу на 15 тыс барр/сутки.
Объем инвестиций был заявлен в объеме 2,2 млрд долл США.

http://neftegaz.ru/news/view/161951-Venesuela-i-Kitay-dogovorilis-o-novyh-investitsiyah-v-sovmestnye-neftyanye-proekty.-Chto-skazhut-SShA – цинк

PS. Как и в случае с Россией, Китай вкладывается в Венесуэалу не из чистого альтруизма, а рассчитывая на собственную выгоду, связанную как с укреплением своих экономических позиций в Южной Америке, так и с выгодами от добычи венесуэальской нефти. Для кризисной экономики Венесуэлы, поступление валюты от Китая и России, это один из главных способов поддержания экономики на плаву. Вполне понятно, что все вложения Китая и России во многом зависят от политического выживания Мадуро, так что различные авансы и преференции для чавистов, это вещь взаимовыгодная – с одной стороны они несколько облегчают текущее экономическое положение в Венесуэлы, а с другой стороны – защищают предшествующие вложения, которые в случае победы проамериканских сил могут легко пойти прахом, как пошли прахом российские инвестиции в Ливию после свержения Каддафи, после чего совокупные потери РФ составили от 4 до 10 млрд. долларов. Поэтому меры косвенной экономической поддержки правительства Мадуро вполне логичны, с точки зрения сохранения российских позиций в регионе. Полагаю, что и в Москве и в Пекине понимают, что у этих вложений и преференций есть определенный риск, в случае, если Мадуро будет свергнут. Но к уходу из Венесуэлы, ни Россия. ни Китай не готовы. Поэтому текущие вложения, это вложения в вариант будущего Венесуэлы, где Мадуро или другой лидер чавистов продолжают управление страной. Естественно, что у США другое мнение на этот счет и Вашингтон разумеется предпримет определенные усилия, чтобы после гипотетического свержения Мадуро, Китай и Россия тоже понесли определенные издержки политического и экономического характера.

PS2. Диего Марадона на связи в поддержку революции Уго Чавеса.


Встреча с Мадуро. 2015.

"Long live Chavez. Long live Maduro. Long live the revolution!

PS3. Заглавная картинка для иллюстрации к заявлению представителя ООН по правам человека о том, что в Венесуэле нарушают права человека и бьют мирных протестующих. ООНовские лицемеры уже давно существуют по-принципу "Тут вижу, тут не вижу".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: венесуэла, Китай, мадуро, нефть, Роснефть, Россия, США, экономика, южная америка
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