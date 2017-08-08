Антоновцы перелетают в Китай?

Новость о том, что Киев ликвидирует авиастроительную фирму «Антонов», в России вызвала предсказуемую реакцию. Почти все посчитали, что это очередное доказательство сумасшествия политического руководства современной Украины. Оно, мол, своими руками ликвидирует остатки былой индустриальной мощи своего незалежного государства. Однако, не все так однозначно.

Действительно, правительство Украины учредило комиссию, которая займется окончательной ликвидацией крупнейшего в стране авиастроительного холдинга – концерна «Антонов». Он должен быть расформирован в течение двух месяцев. Через три месяца комиссия, возглавляемая замминистра экономического развития Украины Юрием Бровченко, обязана полностью погасить долги ликвидируемой компании. Правда, неясно, из каких фондов будут гаситься огромные долги. Затем структуры «Антонова» будут включены в холдинг «Укроборонпром».

Авиаконцерн «Антонов» включает в себя предприятия, разрабатывающие, производящие и обеспечивающие послепродажное обслуживание авиационной техники. То есть, он замыкает на себе полный цикл производства – от чертежа до готового изделия, а затем его обслуживания. Таких объединений в мире немного.

Так вот, сами предприятия, входящие в «Антонов», не ликвидируют. Изменится форма их кооперации и, возможно, форма собственности. Теперь КБ и заводы будут управляться через «Укроборонпром», а возможно и принадлежать ему.

И чем это отличается от того, что делается в нашей стране? Например, суперхолдинг «Российские технологии» вобрал в себя практически все ведущие предприятия отечественного ОПК. То же можно сказать об Объединенной авиастроительной корпорации и «Вертолетах России». В них тоже вошли все некогда самостоятельные самолето- и вертолетостроительные фирмы. Но речь не о России, а об Украине.

Наши эксперты в один голос утверждают, что без кооперации с российской авиапромышленностью украинская не имеет перспектив развития, и что основной рынок сбыта самолетов марки «Ан» был только в России. В других странах они никому не нужны. И как бы логично делается вывод, что, переподчиняя «Антонов» «Укроборонпрому», авиастроение Украины объективно убивается. Ведь этому холдингу категорически запрещено иметь деловые отношения с Россией.

Все вроде бы верно, но есть существенные нюансы.

Украинцы давно пытаются сблизиться в авиастроении с Китаем. Начиная с 1990-х те же антоновцы за бесценок продавали китайцам и рабочие чертежи, и технологии производства самых различных самолетов типа «Ан». Даже откровенный антикоммунизм киевских властей не охладил этих взаимоотношений с коммунистическим Китаем. Их, украинцев, в Поднебеснй выгоняли через двери, они лезли в окно, из окна вышвыривали, лезли через чердак…

Они уверяли, что в состоянии помочь китайцам освоить секреты производства огромных авиалайнеров вроде Ан-225 «Мрия». Они буквально навязывали им Ан-124-100 «Руслан», говоря о том, что могут очень скоро организовать выпуск таких супертяжеловесов на территории КНР. А ещё специалисты «Антонова» всеми силами хотели, чтобы в Китае взялись за производство Ан-70, Ан-74, Ан-132, Ан-158, Ан-178.

Конечно, все это можно и нужно считать бредом, к тому же нельзя игнорировать тот факт, что и Ан-124, и Ан-225 создавались в СССР в условиях мощной кооперации. И сегодня реанимировать производство этих самолетов не сможет не только Украина, но и Россия, не говоря уже о Китае.

Как утверждают наши «очень знающие» эксперты, потуги украинцев лишний раз подтверждают – они полностью утратили всякую связь с реальностью. Ведь авиационные специалисты Китая совсем не идиоты, чтобы браться за выпуск давно устаревших моделей.

Да, китайцы весьма умны и расчетливы. И они не станут тупо налаживать производство машин, разработанных когда-то в КБ «Антонова». Они сделают свое, используя профессиональный потенциал украинских авиационных конструкторов и технологов. И Ан-124, и Ан-225 могут быть воспроизведены на уровне совершенно новых технологий. Это будут уже китайские самолеты, пусть и с украинскими корнями. Скорее всего в Пекине все просчитали и взвесили, решив больше не игнорировать настырность киевлян.

В это трудно поверить, но в КНР специально для украинцев завершают строительство вполне комфортного для проживания городка и авиационных промышленных площадок.

Появилась информация о том, что в уезде Пучэн (провинция Шэньси) на территории площадью 124 квадратных километра практически построен современный технокомплекс. Возведены производственные мощности, 46 многоэтажных домов, в которых будут жить и работать около двух тысяч сотрудников киевского КБ «Антонов» с членами своих семей. В строительство будто бы вложено 6,3 миллиарда юаней, в ближайшие пять лет будет инвестировано ещё 2,65 миллиарда. Не исключено, что со временем там обоснуются двигателестроители «Мотор Сичи» и ракетчики «Южмаша».

Официального подтверждения этому Пекин не дает и, скорее всего, никогда не даст. В КНР никогда не афишируют своих военно-технических связей с иностранными государствами. Тем более, что украинцы в данном случае станут «неграми» – в том смысле, в котором мы понимаем это слово. Зачем китайцам афишировать использование рабского труда, пусть и высокоинтеллектуального, высокооплачиваемого?

Однако считать такую информацию фэйковой оснований нет.

У нас часто и обоснованно сравнивают современную Украину с нацистской Германией. Оказывается, общее есть и с Германией до прихода там к власти Гитлера. После завершения Первой мировой, как известно, Германии было запрещено разрабатывать и выпускать военную технику. Для того, чтобы сохранились профессиональные военно-промышленные кадры, технических специалистов активно трудоустраивали на оборонных предприятиях наиболее развитых стран. Работали немецкие инженеры и в СССР, на стройках и заводах первых пятилеток. А когда появилась возможность, вернулись на родину и в кратчайшие сроки подняли военную индустрию Германии на самый высокий уровень в мире.

Украинский авиапром в упертом желании продасться любому, кто будет платить, сам того не ведая, пошел по немецкому пути. Они не только сохранят профессионализм своих научно-технических кадров, но и получат новые, самые современные компетенции, которые, кто знает, может и сгодятся когда-нибудь на их исторической родине. Впрочем, не исключено, что в будущем вернутся украино-китайские специалисты не в пределы бывшей незалежной, где работы для них никогда уже не будет, а в Россию. Так что пусть все идет своим путем. Поживем – увидим, чем все закончится.

Сергей Серов