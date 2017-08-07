Залепуху Макларена сами пусть признают

От России потребовали, чтобы ответственные органы по борьбе с допингом, включая Министерство спорта, Олимпийский комитет и РУСАДА, признали истинность доклада Макларена.
Только после этого и еще ряда условий Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признают соответствующим кодексу WADA.
Позвольте, но это тот доклад Макларена который был ранее признан не соответствующим действительности и бездоказательным!!! На основании ничтожной в правовом отношении и с точки зрения юриспруденции бездоказательной писанины «канадского адвоката» принимаются политические и юридические решения. А России предлагают согласиться с докладом, чтобы потом тыкать в него — ну вы же сами признали! И раскручивать уже на юридической базе дальше.
Есть еще один интереснейший момент. На первой странице доклада, его первой части, есть пояснение:
В цели данного доклада не входило установление степени достоверности информации, предоставленной опрашиваемыми.
Стоп! Если нет гарантий достоверности информации, на основе которой был составлен доклад, то как можно с ним согласиться? Как можно этого требовать в принципе? Как можно признать достоверность того, что они сами признают сомнительным и не имеющим доказательной базы?!?
Абсурд хлещет через край.
Вопрос в лоб: а почему само ВАДА не может доказать истинность доклада Макларена?
Ответ: это излюбленный прием исключительных! Сделка со следствием!
Всем уже понятно, что никаких доказательств нет и требование «признать» используется вместо доказательств этого вранья.
Признай того, чего не делал, а мы добьемся мягкого приговора! Будешь клясться, что признаваться не в чем — получишь по полной! И не важно, что ты на самом деле не виноват!
Как противны они в своей истеричной русофобии из-за того, что русский мир отказывается прогнуться перед ними и раздвинуть булки.
Надо проводить следствие не по материалам доклада Макларена, а по самому Макларену и по Олимпийскому комитету, а также по отдельным Федерациям на предмет коррупции и «заказа» по России.
На «демократическом Западе иметь своё мнение, которое не совпадает с развязанной там антироссийской истерией, категорически не рекомендуется. К примеру немецкий журналист Мехмет Шолль отказался обливать грязью Россию и сразу стал неугоден.
Еще в качестве постскриптума
Да, в России есть конечно определенные (и не системные) проблемы с допингом, но с ними нужно бороться сообща, а не кивать лишь на Россию.
А у американцев практически все спортсмены с терапевтическим разрешением на приём всяких мощных препаратов. Например Фелпс принимает препараты от эпилепсии — зачем? Затем чтобы судорог в мышцах не было!
На карикатуре «смертельно больная» Серена Уильямс, которой просто необходимы мощнейшие лекарства для поддержания жизненного тонуса
Бывшей первой ракетке мира Серене Уильямс дозволялось применять запрещенные вещества оксикодон, преднизон, преднизолон, метилппреднизолон, гидроморфин, а гимнастке Байлз — психостимулятор метилфенидат и амфетамин. Винус Уильямс разрешалось употреблять преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол.
Амфетамин, опиаты, оксикодон и гидроморфон? Эти вещества преимущество дают и огромное. Это родственника морфина и героина. Не зря их на войне применяют. После амфетамина сестры Уидьямс лошадь обогнать смогут/могут, а не то, что скакать, как лошадь на корте.
Оксикодон является мощным обезболивающим средством, применяется как замена морфину.
Гидроморфон — болеутоляющее средство класса опиоидов, производное морфина. Входит в перечень наркотических средств.
Преднизолон — синтетический глюкокортикоидный лекарственный препарат средней силы.
Триамцинолон — синтетический глюкокортикостероид.
Формотерол — селективный агонист β-адренорецепторов, бронхолитик, применяемый для лечения бронхиальной астмы и других обструктивных заболеваний легких.
Та жа гимнастка Симона Байлз, завоевавшая в Рио четыре золота, «страдающая» синдромом дефицита внимания и принимающая амфетамин, который позволяет повысить концентрацию и перенаправить резервы организма на выносливость. Очевидно, что обозначенные эффекты амфетамина прямым образом влияют на спортивные результаты, тем более в спортивной гимнастике, где собранность и концентрация (скажем, на коне) критичны.
Симона Байлз
Наркота и гормоны в терапевтических целях? Озвучьте эти цели пожалуйста! Но нет, ссылаются врачебной тайны и потому никогда не разглашают. Но если эти и десятки других спортсмены инвалидов (а иначе никак, раз применяют такие мощные препараты), то пусть и участвуют только в Паралимпиаде.
Зато чистую Исинбаеву на Олимпиаду в Рио не пустили