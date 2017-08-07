Залепуху Макларена сами пусть признают

От России потребовали, чтобы ответственные органы по борьбе с допингом, включая Министерство спорта, Олимпийский комитет и РУСАДА, признали истинность доклада Макларена.

Только после этого и еще ряда условий Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признают соответствующим кодексу WADA.

Позвольте, но это тот доклад Макларена который был ранее признан не соответствующим действительности и бездоказательным!!! На основании ничтожной в правовом отношении и с точки зрения юриспруденции бездоказательной писанины «канадского адвоката» принимаются политические и юридические решения. А России предлагают согласиться с докладом, чтобы потом тыкать в него — ну вы же сами признали! И раскручивать уже на юридической базе дальше.

Есть еще один интереснейший момент. На первой странице доклада, его первой части, есть пояснение:

В цели данного доклада не входило установление степени достоверности информации, предоставленной опрашиваемыми.

Стоп! Если нет гарантий достоверности информации, на основе которой был составлен доклад, то как можно с ним согласиться? Как можно этого требовать в принципе? Как можно признать достоверность того, что они сами признают сомнительным и не имеющим доказательной базы?!?

Абсурд хлещет через край.

Вопрос в лоб: а почему само ВАДА не может доказать истинность доклада Макларена?

Ответ: это излюбленный прием исключительных! Сделка со следствием!





Всем уже понятно, что никаких доказательств нет и требование «признать» используется вместо доказательств этого вранья.





Признай того, чего не делал, а мы добьемся мягкого приговора! Будешь клясться, что признаваться не в чем — получишь по полной! И не важно, что ты на самом деле не виноват!

Как противны они в своей истеричной русофобии из-за того, что русский мир отказывается прогнуться перед ними и раздвинуть булки.





Надо проводить следствие не по материалам доклада Макларена, а по самому Макларену и по Олимпийскому комитету, а также по отдельным Федерациям на предмет коррупции и «заказа» по России.

На «демократическом Западе иметь своё мнение, которое не совпадает с развязанной там антироссийской истерией, категорически не рекомендуется. К примеру немецкий журналист Мехмет Шолль отказался обливать грязью Россию и сразу стал неугоден.

Еще в качестве постскриптума

Да, в России есть конечно определенные (и не системные) проблемы с допингом, но с ними нужно бороться сообща, а не кивать лишь на Россию.

А у американцев практически все спортсмены с терапевтическим разрешением на приём всяких мощных препаратов. Например Фелпс принимает препараты от эпилепсии — зачем? Затем чтобы судорог в мышцах не было!

На карикатуре «смертельно больная» Серена Уильямс, которой просто необходимы мощнейшие лекарства для поддержания жизненного тонуса