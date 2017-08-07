Выборы и фильтры

Для чего существует выборная система?



Причин для этого несколько.

Чтобы органы власти формировались, исходя из политических предпочтений граждан. Чтобы государство могло четко и ясно понимать, что на сегодняшний день хочет народ. Каково его настроение и в какую сторону нужно направлять страну. Чтобы каждый гражданин мог активно участвовать в политическом процессе и тем самым чувствовать свою сопричастность к деятельности государства.

Таким образом – процедура выборов есть ничто иное, как связующее звено между гражданином и государством.

Когда-то демократия и выборы были изобретены именно как способ укрепления государства через вовлечение в его деятельность максимально широких слоев населения.

Для того, чтобы выборы выполняли эту свою функцию, должно соблюдаться одно непреложное правило: каждый гражданин или группа граждан участвуя в выборном процессе, должна чувствовать честность и равноправие этих правил на самих себе.

Сегодня мы имеем ситуацию, которая весьма далека от этого принципа. И это очень опасно для нашего государства.

За примерами не надо далеко ходить. Достаточно вспомнить свой личный опыт и опыт Партии Великое Отечество за последние два года.

Что такое равноправие и честность в выборном процессе?

Идеал, когда все партии и кандидаты имеют одинаковую возможность обращения к избирателям, в котором объем имеющихся у партий и кандидатов денег не имеет никакого значения. Ведь мы же выборы проводим для того, чтобы узнавать мнение народа, которому политики предлагают разные пути развития страны, так ведь? Нам же не надо, чтобы лучше слышали не того, кто предлагает верные идеи, а того, кто обладая большими деньгами, становится «громче» других? А значит все идеи должны быть ОДИНАКОВО слышны. Государство должно выделять ВСЕМ ПАРТИЯМ и КАНДИДАТАМ одинаковое количество площадей и времени в СМИ, равный доступ к встречам к избирателям. Выключить деньги из процессов выборов – это идеальный вариант. Но это идеал, к которому надо стремиться, чтобы волеизъявление народа всегда верно отражалось во власти по итогам выборного процесса.

Что же мы имеем сегодня в реальности?

Мы имеем ситуацию, когда правящей партией «Единая Россия» создана система, при которой партии (кандидаты) разделены на три сорта. Что является грубейшим нарушением самой сути и принципов демократии. Это разделение проходит даже не по бюджетам партий , не по затратам их на выборы, а по элементарной возможности УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ.

Поясню, для тех, кто не очень разбирается в выборной системе России. У нас в стране зарегистрировано более семи десятков партий. Много ли это, нужно ли их столько? Ответ: много и столько не нужно. Но все они зарегистрированы государством в соответствии с законом. Мы регистрировали Партию Великое Отечество (ПВО) в течении года и были вынуждены даже сменить первоначальное название, получив отказ от Минюста. «Сделать» партию сложно, ещё сложнее создать живую партию, в которой реальные люди, реальные региональные отделения, а не просто печать и подпись. В ПВО все это есть – в партии собрались люди, связанные определенной идеологией и определенным взглядом на то «что хорошо, а что плохо» для России. Часто можно слышать, а зачем вы создавали партию, если есть ЕР, КПРФ, ЛДПР и т.д. Мы это делали потому, что к каждой из этих организаций у нас есть свои вопросы и потому, что полностью ни одна из них не отражает нашего понимания блага для страны. ЕР твердит о приватизации, делая это стержнем своей программы. Кроме того, деятельность экономического блока правительства «Единой России» во главе с Д.А. Медведевым начисто отбивает желание хоть как-то себя с ней ассоциировать у многих и многих людей. КПРФ имеет в своих рядах олигархов, что в принципе не стыкуется с коммунизмом, а ЛДПР изначально была «театром одного актера», не имеющего ничего общего с реальной политической деятельностью.

Что делать, если ни одна из больших партий не отвечает вашим чаяниям и стремлениям? Создавать свою.

Теперь несколько слов о «сортах партий».

Партии высшего сорта: четыре парламентские, набравшие больше 3% на выборах в Думу. Им не надо собирать никаких подписей ни на каких выборах.

Партии второго сорта: это несколько политических сил, которые набрали более 5% на выборах в одно и более региональное Законодательное собрание. Их десять – в том числе все либеральные. Часть из этих сил является как раз «подписью и печатью» и используется исключительно в политологических целях, чтобы забирать голоса у конкурентов. Как например, партия «Коммунисты России» появляется на поверхности только к выборам и только с целью забрать голоса у зюгановцев. Для этого её и создали.

Согласно закона они не должны собирать подписи на выборах в Думу и в некоторые другие парламенты, если у них там есть представители. Во всех остальных случаях – должны собирать подписи.

Партии третьего сорта: все остальные партии, обязанные собирать подписи НА ВСЕХ ВЫБОРАХ.

Представьте себе, что в чемпионате по хоккею у нас была бы такая же система. Есть чемпион прошлого года – он сразу на лед, разминаться. Есть призеры прошлого года – им тоже почти всегда «сразу на лед». А остальным командам прямо перед матчем, за 10 минут до его начала надо… собрать подписи зрителей. Что те хотят их видеть на льду. С нотариально заверенными документами, со сложной системой подписного листа, обязательно спросив у каждого болельщика его паспорт и переписав все его данные. Не дай Бог, помарка или ошибка. 10 минут на сбор нескольких тысяч подписей. Не собрали? Рано вам ещё на лед. Рано играть с чемпионом. Так мы же с ним ещё и не играли? Нас же на лед не пустили? Вот и рано. Перед следующей игрой попробуйте – снова собрать те же подписи. А пока чемпион поиграет сегодня против пустых ворот. Ну, а раз не можете – так может вам распустить команду и разойтись по другим командам? А то, что стиль их игры и тренеры не нравятся – так то, несущественно…

Если все партии одинаково законно зарегистрированы, как у них могут быть разные права на доступ к избирателю? Ведь у нас же нет избирателей разного сорта, нет тех, кто имеет один голос, и тех, кто два или три?

Если партия зарегистрирована, она должна иметь безоговорочный доступ к участию в выборах. Только так можно и нужно регулировать этот процесс. А вот тех, кто призывает к беспорядкам (ПАРНАС), расчленению страны (Яблоко), другим противоправным действиям, надо предупреждать несколько раз и при повторении этих действий ПРОСТО ЗАКРЫВАТЬ ПО СУДУ. Таким образом, в выборах всегда будут принимать свободное участие все официально зарегистрированные партии.

Теперь о процедуре сбора подписей. В прошлом году ПВО собирала и собрала более 200 тыс. подписей, чтобы принять участие в выборах в Думу, но нам отказали в регистрацию из-за ошибок в подписях. 14 партий вообще этого не делали, подписей не собирали, будучи партиями «первого и второго сорта».

Вопрос: когда-либо кто-нибудь в России собрал 200 000 подписей и прошел сквозь процедуру сбора подписей, смог зарегистрироваться?

Ответ: никто и никогда. Ни ЕР, ни КПРФ, ни СР, ни ЛДПР, ни кто бы то ни было еще, никогда подписи не сдавал и собирать их не собирал. Таков неравноправный, дискриминационный закон. А новые партии обязаны это делать. В 2016 году собирать подписи попробовали 4 партии, сдали их только 2, включая ПВО, в итоге ЦИК отказал в регистрации обеим.

Отказал по закону, подчеркиваю, по закону. Мы оспаривали несправедливость подобного законодательства вплоть до Конституционного суда, но получили отказ.

В 2017 году Президиум ЦК Партии Великое Отечество, посоветовавшись с региональными отделениями решил выдвинуть меня на довыборы в Государственную Думу по 77-му Брянскому округу.

И снова ситуация, аналогичная 2016 году. Партии «первого и второго сорта» не должны собирать подписи. Они выдвинули 9 кандидатов, которые сразу были зарегистрированы. Интересный момент: в округе заявили о своем желании баллотироваться 2 самовыдвиженца? Они должны были собрать более 15000 подписей. Как и я, кандидат от ПВО.

Вопрос: в чем смысл партии, если самовыдвиженец должен собирать столько же подписей? Его, этого смысла, нет.

Хотя закон, процедура регистрации партий долгая и сложная, должны быть созданы именно для того, чтобы объединенные в партию люди получали дополнительные политические права. Есть партия – кандидат от нее прямо идет на выборы, есть самовыдвиженец – собираете подписи. В такой ситуации есть смысл, не нарушается смысл демократии. В ситуации же когда партии бывают с разными правами, смысла нет. Кроме, конечно, сохранения политической монополии. Спросите чьей? Ответ прост: партии «Единая Россия». При этом остальные думские партии также заинтересованы в замораживании существующей абсурдной ситуации, поскольку имеют привилегии. Особенно обидно в этой ситуации, что партии «второго сорта», которые также обязаны кое-где собирать подписи, выступают не за отмену этого института, а за то, чтобы он … не применялся к ним.

«Председатель партии «РОДИНА», депутат Госдумы Алексей Журавлев совместно с коллегой, главой Федерального политического комитета партии «Гражданская платформа», депутатом Госдумы Рифатом Шайхутдиновым внесут в Государственную Думу законопроект об освобождении от сбора подписей на региональных выборах партий, имеющих в Госдуме хотя бы одного депутата». http://www.rodina.ru/novosti/ZHuravlev-i-SHajxutdinov-vnesut-zakonoproekt-ob-osvobozhdenii-partij-ot-podpisej

То есть вместо того, чтобы сделать выборную систему истинно демократичной, лишенной недемократических барьеров, давайте себе создадим в ней привилегии. Может ли эта позиция быть позицией настоящего патриота, пусть каждый решит сам.

На сегодняшний день пройти процедуру регистрации через подписи можно только в случае сбора небольшого их числа. Это значит, что на выборы выше муниципального уровня зарегистрироваться можно. А вот более серьезный уровень практически закрыт.

Процедура сбора подписей на уровне более чем в 4-5 тысяч является запретительным барьером. В отведенные законом сроки (для того, чтобы получить право собирать подписи надо пройти длинную процедуру первичной регистрации, в итоге которой на сам сбор останется пара недель!), в рамках описанной процедуры, в том количестве, с теми требованиями, что есть сегодня, собрать подписи так, чтобы их потом признали действительными невозможно. В прошлом году мы собрали для участия в выборах в Мордовии 3200 подписей, прошли регистрацию, участвовали в выборах.

В этом году на довыборах в Брянске подписи собирало ПВО и два самовыдвиженца. Сдали 15900 подписей только мы. Самовыдвиженцы не смогли их собрать. Они подписи не сдали, мы сдали и получили отказ. (При этом, что любопытно, СМИ описывая ситуацию, напрочь про самовыдвиженцев забыли. Еще бы – крайне неудобно написать, что через процедуру сбора подписей снова НИКТО не смог зарегистрироваться! https://lenta.ru/news/2017/08/04/vel_otechestvo/ )

Подведем итог. Есть закон, нормы которого выполнить невозможно.

В 2016 году никто не смог зарегистрироваться на выборах в Думу, сдав подписи.

В 2017 году никто не смог зарегистрироваться на довыборах в Думу, сдав подписи. (При этом довыборы идут не только в Брянске, но и в Ленобласти, но и там никто не смог пройти этот барьер).

Вопрос: нормально ли в такой важнейшей сфере, как выборы, существование закона, нормы которого выполнить невозможно?

Ответ: конечно, нет.

О том, что Закон о выборах надо менять, отменять сбор подписей, говорят сегодня даже в Центральной Избирательной комиссии. Ситуация, когда патриоты своей страны не могут принять участие в выборах, нужна кому угодно, но только не самой стране.

Сегодня дело обстоит так: хотите разочароваться в демократических процедурах, примите участие в выборах! А должно быть наоборот: именно участие в выборах, даже поражение в них, должно приводить к работе над ошибками, а не к пониманию того, что кто-то хочет сохранить свою монополию на власть, которая заключается в миллиардах рублей, получаемых в год для тех партий, что проходят в Думу.

Итогом применения несовершенного законодательства, имеющего непроходимые запретительные барьеры, является:

— постоянное снижение количества граждан, приходящих на избирательные участки (сколько бы нам ни говорили, что это нормально!);

— ощущение отчуждения граждан от государства, потеря связи между властью и рядовым гражданином;

— разочарование значительной части патриотов, которые идут во власть, чтобы менять ситуацию в стране, а сталкиваются с положением, когда их либо толкают в партии, в которые они не хотят идти (чтобы не собирать подписи), либо их срезают на стадии регистрации.

Все это мы уже проходили в позднесоветский период, когда отчуждение государства и граждан достигла своего максимума. Когда по отчетам на выборах все было хорошо, а по сути никто уже ни во что не верил. В результате между гражданином и государством образовалась «щель», куда и влезли наши «партнеры», постаравшиеся воспользоваться этой ситуацией для ликвидации СССР.

Еще раз хочу подчеркнуть абсурдность ситуации.

Чтобы получить право не собирать подписи, надо собрать большое количество подписей, что является не решаемой задачей с теми требованиями, которые сегодня к ним предъявляются (сроки, форма и т.д. и т.п.)

Эта ситуация должна меняться – процедура сбора подписей должна быть отменена на всех уровнях для представителей всех партий. А вот на уровне муниципальном её как раз можно и нужно сохранить, но опять-таки для представителей ВСЕХ партий.

Все партии должны иметь одинаковые права.

Все должен решать только избиратель.

Между избирателем и политической партией не должно быть никаких посредников, в виде чиновников, которые оценивают, может или не может эта партия быть к избирателю допущена.

Регистрация у партии есть, она по закону не закрыта – значит, идет на выборы.

Внешнее давление на Россию растет.

Внешнее давление на нашего президента растет.

Растет внешнее давление на представителей политической и экономической элиты – для этого и вводятся все виды санкций, от персональных до секторальных. Цель одна – подтолкнуть к предательству. Чтобы ради счетов, имущества, положения, влияния, он предали В.В. Путина.

На кого он может опираться в такой ситуации? Только на граждан, на народ. На тех, кто идет на выборы, голосует. Чувствует свою сопричастность к стране, государству. Чувствует, что от него зависит будущее державы. И именно этих людей всеми силами отваживают от выборов, прививают им желание остаться дома.

Все это происходит накануне начала выборов президента России, где задачей Запада и их агентов влияния внутри страны, является изменение персонального состава руководства страны. Как программа максимум – президент «не Путин», (например, убедить его не идти на выборы), как минимум — победа при крайне низкой явке, чтобы Владимир Владимирович стал ослабленным президентом меньшинства.

Таким образом, сохранение дискриминационной, непроходимой на серьезном уровне системы барьеров на выборах, есть ничто иное, как бомба под российскую государственность.

В следующей статье мы поговорим о том, что происходит на губернаторских выборах в России, где действует такой же барьер, под названием «муниципальный фильтр». Поговорим о том, какие новые технологии в 2017 году применили на губернаторских выборах представители «Единой России», и какую поистине «медвежью услугу», тем самым они оказывают нашему национальному лидеру.

Источник: nstarikov.ru