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ПРО МЕНЯ

00:10. 7 августа 2017 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

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Я не ведаю, что меня ждет
Через месяц, тем паче столетье,
Потому и пишу наперед
Про свое ролевое бессмертье.
Не заметят в Отчизне меня,
Но в России я буду известен –
Ну, хотя б на развалинах «Дня»
Отведут мне достойное место.
Не забудет меня Дагестан
За стихи о стальном Магомеде,
Про которого целый дастан
Я оставил в анналах наследий.
Будет помнить меня и Рязань
За мои посвященья Сереже,
У которого песни как дань
Романтической русской березе.
В Петербурге, быть может, споют
В мою честь что-нибудь, но сурово,
Только вряд ли, как надо, поймут,
Почему я воспел Гончарову.
А столица? Не станет Москва
На меня свое время транжирить:
Там лишь те произносят слова,
Что кубышку содействуют ширить.
Но, возможно, когда-нибудь там
Кто-нибудь из влиятельных бонзов
Заприметит мой песенный храм
И меня этапирует в бронзу.
Это будет, а может быть, нет,
Но мечтать, как известно, не вредно.
Мне в течение будущих лет
Не хотелось бы кануть бесследно.
 
Бахтиёр Ирмухамедов
Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, русская поэзия
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