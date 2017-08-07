Я не ведаю, что меня ждет

Через месяц, тем паче столетье,

Потому и пишу наперед

Про свое ролевое бессмертье.

Не заметят в Отчизне меня,

Но в России я буду известен –

Ну, хотя б на развалинах «Дня»

Отведут мне достойное место.

Не забудет меня Дагестан

За стихи о стальном Магомеде,

Про которого целый дастан

Я оставил в анналах наследий.

Будет помнить меня и Рязань

За мои посвященья Сереже,

У которого песни как дань

Романтической русской березе.

В Петербурге, быть может, споют

В мою честь что-нибудь, но сурово,

Только вряд ли, как надо, поймут,

Почему я воспел Гончарову.

А столица? Не станет Москва

На меня свое время транжирить:

Там лишь те произносят слова,

Что кубышку содействуют ширить.

Но, возможно, когда-нибудь там

Кто-нибудь из влиятельных бонзов

Заприметит мой песенный храм

И меня этапирует в бронзу.

Это будет, а может быть, нет,

Но мечтать, как известно, не вредно.

Мне в течение будущих лет

Не хотелось бы кануть бесследно.

Бахтиёр Ирмухамедов