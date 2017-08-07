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Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

16:37. 7 августа 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:



Эту страну точно никогда не победить…
Можете себе представить холодильник, в который поместится 200 вагонов продуктов? Да еще и подземный? И не просто подземный, а вырубленный в скале…
Такой холодильник существует. Где? Конечно же, в России.
Осталось в наследство от махины под названием СССР.
Да уж, тогда не мелочились. Если что и строить, то с гигантским размахом. Так, чтобы все охренели от масштабов…
Знаете, для чего его построили? Здесь хранился стратегический запас продуктов чуть ли не для половины СССР на случай войны! 16400 тонн еды!
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

Этот безумный холодильник находится на окраине Самары, в совсем неприметном месте. Не зная о нем, можно десятки раз проезжать мимо и не обратить внимание на убогое двухэтажное здание из красного кирпича. А между тем, это не такое уж простое здание…
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

Оно находится у подножия Сокольей горы, которую и горой то не назвать… Между тем, здесь можно увидеть странную очень длинную погрузочную рампу, около которой и в наше время всегда стоят фуры… Но складов же не видно… К чему здесь рампа?
На самом деле, это и есть вход знаменитый самарский подземный холодильник, в советские времена именовавшийся “Самарский хладокомбинат №2″. Местные называют его Красноглинским холодильником.
Оценили по длине рампы? Холодильник поистине гигантский.
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

Интересно, что про уникальный подземный холодильник, расположенный в Сокольих горах, слышал каждый житель Самарской области. Но побывать в нем за все годы его существования посчастливилось единицам. Лишь в последние годы ребята-энтузиасты сумели наладить организованные экскурсии в эти подземелья и, в принципе, теперь сюда попасть может любой делающий. Это при том, что холодильник продолжает оставаться действующим, хотя здесь больше и не хранится стратегический запас страны.
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

Изначально это были горные выработки, где добывали щебень, бутовый камень и доломитовую муку. Их строили заключенные в конце 1930-х годов. В 1939 году были завершены работы по добыче известняка в подземных горных выработках и в них был оборудован склад рыбной продукции. Рыба шла на пропитание заключённых, которые в годы войны трудились на строительстве промышленных и др. объектов в запасной столице – Куйбышеве. После войны в гигантских штольнях было решено устроить секретное хранилище боеприпасов, которые начали свозить сюда со всей страны. Не знаю, какая умная голова принимала это решение, но снаряды отсюда вывезли также спешно, как и привезли – на снарядах моментально появились следы коррозии благодаря повышенной влажности, присущей этим подземельям. В 1958 году по решению Совнархоза прорытые тоннели были переданы Росмясрыбторгу, и в отдельных залах начали устанавливать холодильное оборудование.
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

Суммарная вместимость всех залов и коридоров составила 16400 тонн (это 200 вагонов)! Со всего Советского Союза сюда свозили рыбу, консервы, мясную продукцию. Так возникло государственное предприятие «Самарский хладокомбинат №2» – один из старейших на территории бывшего СССР распределительных «холодильников». Продукты здесь хранили строго по ГОСТу, а ближе к истечению к сроку годности их распределяли по торговым сетям, заполняя освободившееся пространство свежими.
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

Последнюю партию советских продуктов – 300 тонн сливочного масла – отсюда вывезли в 1992 году, после чего предприятие фактически перестало выполнять функцию государственного стратегического запасника. В 1997 году, с приходом приватизации, оно было переименовано в ОАО «Холод». Чтобы выжить в те нелегкие времена, здесь занялись производством – делали мороженое, работал коптильный цех и хлебопекарня. Но и то предприятие обанкротилось.
Сейчас холодильник продолжает работать, правда используется только часть его штолен ( реально охлаждается только 20% подземных площадей). Здесь хранят пищевую продукцию различные частные фирмы, посреднические предприятия и некоторые торговые сети.
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

Современное холодильное оборудование, работающее на фреоне.
Оно обслуживает запираемые камеры, в которых держится температура -26.
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

Конечно же, самое интересное в этом месте заброшенный штольни. Их здесь какое-то неимоверное количество и самому в них потеряться ничего не стоит.
Слева видны колонны оставшиеся со времени каменоломни, а справа стена возведённая позже и отгораживающая охлаждаемую камеру.
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

Эта штольня соседствует с одной из охлаждаемой камер. Из-за этого стена штольни покрыта толстым слоем наледи, а истлевшие бревна под ногами как будто политы замерзшей пены.
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

Убиться здесь – раз плюнуть.
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

Идем в галереи, где когда-то хранились те самые заржавевшие снаряды.
Это транспортная штольня, обустроенная во время создания здесь артиллерийских складов в 1950 году.
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

По пути попадаются ниши, сверху до низу забитые старыми бочками.
В них бочках хранилась солёная рыба, которая входила в рацион заключённых Самаралага и Безымянлага. В годы войны Куйбышев стал запасной столицей СССР, в связи с чем требовалось много рабочих рук на многочисленных стройках.
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

Дальше штольни все интересней.
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

Одна из камер, в которой недолго хранились снаряды
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

Сейчас они пустуют, но не заброшены.
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

А это одна из камер, в которых хранился стратегический запас продуктов. Она действует и сейчас и, при необходимости, сюда можно хоть сегодня завозить припасы.
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

По этим трубам циркулировал … охлажденный рассол!
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

В этой камере с 1962 по 1990 годы хранилось сливочное масло. Сейчас вход около нее промерз настолько, что открывается лишь одна створка
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

Внутри царство мерзлоты.
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

Вечная мерзлота
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

За долгие годы эксплуатации холодильника стены горы промёрзли вглубь на 10 метров, а на сводах выросли огромные ледяные кристаллы.
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

Кое-где встречаются даже ледяные сталагмиты.
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник

А эти таблички появились на камерах не просто так.
Однажды в годы работы холодильника одного из рабочих в конце смены случайно заперли в камере с температурой -18 градусов. История эта закончилась благополучно, рабочий выжил только благодаря тому что всю ночь согревался перетаскиванием тяжёлых мясных туш.
Когда утром открыли камеру, он был практически без сил из-за 12-часовой смены по перекладыванию туш. Зато живой…
Мегасооружения СССР. Гигантский подземный холодильник



Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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