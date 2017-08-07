Куда делась из СССР американская техника после войны?

Помните рассказы фронтовиков о том, что американцы, вывозя ленд-лизовскую технику в 1945 году, не церемонились с ней, а пускали* под пресс и затем топили в океане. Такое обращение сильно коробило советских людей, которым для восстановления разоренной войной страны такая техника была очень нужна.

Оказывается, что это все были не слухи, а реальность, т.к. на дне Тихого океана были найдены огромные подводные кладбища из затопленной ими военной техники.

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Показан процесс подготовки к утилизации сразу по окончании войны на Тихом океане.



Фотографии показывают военную технику США, сброшенную на дно Тихого океана после Второй мировой войны, потому что было слишком дорого вести это все домой. Обломки включают в себя бульдозеры, джипы, грузовики, полуприцепы, вилочные погрузчики, тракторы, одежду, гофрокартон.



Писатель Терстон Кларк писал, что возможная причина, помимо больших расходов на перевозку в США заключалась в том, что американская экономика не перенесла бы огромный приток дешевых товаров.



Построили пандус уходящий в море, и каждый день загоняли грузовики, джипы, машины скорой помощи, бульдозеры и тракторы на него, блокировали колеса и выпрыгивали в последнюю секунду, так это описывал Кларк.

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* – Потом эти воспоминания трансформировались в легенду о том, что, якобы, японцы покупали наши КрАЗы ради металла и пускали их тут же под пресс.