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Как выжить с ведьмой

08:43. 7 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Андрей использует древний, из предыдущих эпох, термин «ведьма», и пытается нащупать, изучить, раскрыть что же собой представляет «ведьма» в новой эпохе, и что, собственно, с ней делать.

Сказитель считает, что радость и счастье человека в его собственных руках. И повышению данных качеств, как в себе, так и в детях будет посвящена данная передача. Передача позиционирована как многоплановая и может быть интересна широкому кругу слушателей.

Андрей Александрович Смирнов – эксперт по радости, тренер — консультант, изобретатель запатентованного цикла развития «ТЮНИНГ МОЗГА®», автор уникальной методики по повышении энергии организации «Корпоративная зарядка», автор книги «Как выжить рядом с ведьмой», директор Школы интеллект-пилотажа АС для детей и Тренингового центра АС для взрослых.




Источник: www.kramola.info

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  • 9 8
    Анна 7 августа 2017 в 9:39 Ссылка Пометить
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    Не согласна о женщинах, которые стали забивать гвозди в шпалы… Почему не учитывали Отечественную войну, которая заставила всех женщин работать и пахать и убило множество мужчин в России. Если вы уже такие глубокие, то берите больше и уже разворачивайте, а не осуждайте женщин.

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