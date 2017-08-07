Как выжить с ведьмой

Андрей использует древний, из предыдущих эпох, термин «ведьма», и пытается нащупать, изучить, раскрыть что же собой представляет «ведьма» в новой эпохе, и что, собственно, с ней делать.

Сказитель считает, что радость и счастье человека в его собственных руках. И повышению данных качеств, как в себе, так и в детях будет посвящена данная передача. Передача позиционирована как многоплановая и может быть интересна широкому кругу слушателей.

Андрей Александрович Смирнов – эксперт по радости, тренер — консультант, изобретатель запатентованного цикла развития «ТЮНИНГ МОЗГА®», автор уникальной методики по повышении энергии организации «Корпоративная зарядка», автор книги «Как выжить рядом с ведьмой», директор Школы интеллект-пилотажа АС для детей и Тренингового центра АС для взрослых.







