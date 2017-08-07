Экзорцизм — миф или реальность?

Изгнание бесов — миф или реальность? В поисках ответа на этот вопрос журналисты РИА Новости стали свидетелями обряда, о котором в Русской православной церкви нет однозначного мнения, и побеседовали с церковными и светскими экспертами.

“Умолкни! Убежи!” — восклицает отец Герман, осеняя крестом толпу людей.

Петропавловский храм возле Троице-Сергиевой лавры набит битком. Здесь несколько раз в неделю в полдень известный архимандрит Герман (Чесноков), которого многие называют старцем, совершает чин “исцеления одержимых нечистыми духами”. В Церкви этот обряд еще называют “отчиткой”.

Перед началом чина отец Герман объясняет, почему в того или иного человека может вселиться “нечистый дух”. Причина проста — грех. “И болеем мы из-за того, что грешим”, — внушает он.

Отец Герман проповедует долго, больше часа. Люди стоят, а в центре полукругом сидят на скамейках и стульях и стараются внимательно слушать батюшку, который активно жестикулирует,повторяя: “Мы должны идти в храм, а не к гадалкам или экстрасенсам! Если у кого-то есть книжки с заговорами, гаданиями — сожгите сегодня немедленно! Очень полезно причащаться!”.

Некоторые выходят из душного храма на улицу. Остальные переминаются с ноги на ногу, кто-то зевает, кто-то рассматривает иконы, кто-то проверяет сообщения на телефоне. Все ждут начала отчитки.

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Храм во имя святых апостолов Петра и Павла в Сергиевом Посаде

В отличие от большинства православных обрядов, во время чина изгнания злых духов священник все время стоит лицом к прихожанам. Отец Герман произносит молитвы не нараспев, как это обычно бывает на службах, а очень эмоционально, с обилием жестов, как пасторы из американских фильмов. Верующие, стоящие в первом ряду, подходят еще ближе к алтарю. Худенькая старушка в черном платке начинает судорожно крестить свой живот. Рядом с ней женщина с двумя фотографиями юноши — во время проповеди она не сводила глаз с алтарного образа Спасителя, а теперь непрерывно плачет.

Прочитав молитвы и Евангелие, отец Герман с двумя священниками спускается с амвона и начинает мазать лоб каждого освященным маслом. Он спрашивает у женщины с ребенком, как давно тот болеет.

“Полтора года, батюшка. После поста началось”, — плачется женщина. “А ты обвенчана с мужем? Тебе нужно обвенчаться! От этого он болеет”, — чеканит архимандрит.

Затем он берет в руки простой металлический чайник со святой водой и начинает обильно кропить, читая специальную молитву. Взор его направлен на молящихся, но, кажется, что он смотрит не на них. Ряса вся мокрая от святой воды, на полу большие лужи. От холодных брызг молящиеся вздрагивают, но тут же улыбаются. “Матери, если вы будете причащать своих детей каждый воскресный день, то тогда никакие болезни их не возьмут!”, — многократно повторяет экзорцист.

“В маму вселился бес”

“Батюшка, что делать?” — с таким вопросом часто обращаются люди, чьи родственники, по их убеждению, являются бесноватыми. Ответ священники дают разный, исходя из личного взгляда на отчитки.

“С моей мамой творилось что-то не то. Мы постоянно ругались из-за каких-то пустяков. Каждый день она говорила мне: будь ты проклят, тебе не надо больше жить, ты даже рваной наволочки не заслужил”, — рассказывает Олег из Москвы (имя по его просьбе изменено).

Мама запрещала ему ходить в храм, сильно раздражалась, увидев икону или крест. Мужчина втайне от нее обратился к священнику, который посоветовал окропить квартиру и вещи матери святой водой. Но, по его словам, “никаких изменений не происходило”.

Затем на одном из православных форумов он узнал про отчитки. Олег признается, что “каким-то чудесным образом” все же уговорил маму поехать в храм, где совершают обряд экзорцизма.

“Сейчас (после отчитки — ред.) она ведет себя очень спокойно. Батюшка посоветовал приезжать еще. Я потом узнал, что так многие делают”, — рассказал Олег.

“Настоятель нашего прихода благословил меня ехать в лавру к отцу Герману на отчитку, сказав, что я бесноватая”, — признается Галина (имя изменено) из Ленинградской области.

Она долго этому не верила. Но в один из вечеров начались судороги — ей сначала показалось, что это приступ эпилепсии.

“Но на следующий день я узнала, что к нам в храм везут чудотворную икону Божией Матери. Выходит, что я, не зная о прибытии такой святыни, уже чувствовала это. Это не похоже на самовнушение”, — отметила она.

Когда икону привезли, Галина “очень долго не могла подойти” к реликвии без посторонней помощи. По ее словам, в этот момент она материлась в храме, проклинала всех вокруг, билась головой о пол.

“Я потом долго плакала и просила прощения за ругательства, но священник, успокаивая меня, говорил, что это бес пытался запугать всех”, — поясняет женщина. В итоге она поехала к отцу Герману на отчитку, после которой, по ее словам, все прошло.

Впрочем, есть и иные отзывы о пользе обряда. Президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) профессор Православного Свято-Тихоновского государственного университета Александр Дворкин привел случай из своей исследовательской практики.

Один православный верующий, имевший определенные психические проблемы, попал в секту лжехриста-Виссариона (главы организации “Церковь последнего завета”). Когда у нового адепта Виссариона начали появляться сомнения в секте, он решил отправиться на отчитку. Но, пройдя обряд, ничего не почувствовал — и заключил, что правильно верит в Виссариона: ведь если бы тот был лжехристом, экзоцист изгнал бы беса зловерия. С тех пор этот верующий уже много лет в секте, ходит и поучает православных, что Виссарион прав, и отчитка это “неопровержимо доказала”.

“Помогает, если верить”

Архимандрит Герман вот уже более 30 лет практикует массовые изгнания бесов. К нему, по словам благочинного Троице-Сергиевой лавры архимандрита Павла (Кривоногова), приезжает множество людей. “Помогают ли отчитки? Да, я был очевидцем. А бывает так, что кому-то не помогают. Это зависит от человека, от его веры, от состояния его души”, — рассказал благочинный. Он не согласен с тем, что совершаемые в Лавре отчитки можно назвать массовыми (за что чин чаще всего критикуют). Обычно, как отметил благочинный, на них приходит 50-60 человек, а не тысячи, как можно подумать.

Считается, что чин изгнания бесов должен совершаться только в исключительных случаях, когда человек оказывается под тотальным воздействием вселившегося в него темного духа и уже не контролирует свои движения и поступки.

В Евангелии написано о гадаринском бесноватом, который днем и ночью бился о камни, а когда его заковывали в цепи, то он разрывал узы и в беспамятстве носился по пустынным местам. Христос своей силой в одно мгновение освободил несчастного от тяжких уз. В первые века христианства даже язычники знали о существовании особых лиц, заклинавших одержимых именем Иисуса Христа и тем самым изгонявших из них нечистую силу.

Зачастую подобное было не под силу даже апостолам — ближайшим ученикам Христа: в Новом Завете описан случай, когда они не смогли изгнать демона из бесноватого юноши. Со временем в христианстве сложилось понимание того, что победа над злыми духами возможна лишь при решительном исправлении человеком своей жизни, при соблюдении строгой аскезы, а не благодаря формально исполненному правилу.

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Архимандрит Герман (Чесноков)

При этом изгнание бесов в православной традиции считается особым даром Бога, который получают лишь некоторые люди в силу своей особой, святой жизни и который они могут реализовывать только по благословению духовника.

Экзорцизм на Руси

“Согласно учению о том, что после грехопадения человечество находится в тесном общении с нечистыми духами, старающимися безраздельно владеть каждой душой, почти все христианские культовые действия, включая домашнюю молитву, содержат в себе элементы экзорцизма. Заклинания против демонов содержатся в чине крещения, великого освящения воды и других”, — рассказывает религиовед, старший преподаватель философского факультета МГУ Илья Вевюрко.

Массовой культуре экзорцизм знаком, прежде всего, по западным фильмам о католических священниках. В Римско-католической церкви существует даже Ассоциация экзорцистов, для них проводятся курсы и конференции. У экспертов из Московской духовной академии нет однозначного мнения насчет того, присущ ли экзорцизм православному христианству.

Так профессор Московской духовной академии Алексей Осипов полагает, что, в отличие от католической церкви, экзорцизм исторически несвойственен восточному христианству. “На Руси никогда не отчитывали. Лишь в конце XX века, из-за проникновения в Россию католического влияния, отдельные люди начали практику отчитывания, причем зачастую без всякого благословения. Потом уже, когда народная молва ринулась, начали это делать открыто. Но никаких специальных благословений так они и не получили”, — подчеркивает Осипов.

А вот профессор МДА протоиерей Максим Козлов считает, что практика экзорцизма урегулирована с точки зрения канонов, поэтому не является маргинальной. “Практика предполагает, что подобный чин совершается с благословения правящего архиерея. Но только в случае его регулярности”, — уточняет профессор. Эта практика пришла на Русь из Византии сразу после крещения, “вместе с богослужебными книгами, которые переводились с греческого”.

Современные экзорцисты используют текст чина отчитки из известного требника митрополита Киевского Петра (Могилы) XVII века.

В церковь или в клинику?

Еще пару сотен лет назад на одержимость бесами подчас списывали различные психические заболевания. В наши дни Церковь принимает достижения науки и одновременно говорит о возможности воздействия злых духов на поведение человека.

“В настоящее время в Церкви нет четкой методологии разделения бесноватых и психически больных людей. Иногда это бывает практически невозможно, так как бесоодержимость сочетается с психическим заболеванием. Иногда же беснование протекает изолировано. До революции Священный Синод специально обращался в клинику психиатрии Медико-хирургической академии (ныне Военно-медицинская академия — ред.) с просьбой дать методические рекомендации для священников, имеющих подобную духовную практику. Основной задачей являлось именно установление грани между духовной и психической патологией”, — отмечает доктор богословия и медицинских наук, заслуженный врач РФ, психиатр, протоиерей Григорий Григорьев.

По его словам, если священник “с верою прочитает церковную молитву”, то одержимый бесами человек — в духовной практике такие люди встречаются “чрезвычайно редко” — испытает резкое облегчение своего психического состояния. После отчитки вызванные духовными причинами психические расстройства, как правило, проходят.

Но психически больным людям, по словам врача, отчитки не только не принесут пользы, но даже ухудшат состояние. “Например, при некоторых формах шизофрении может развиться бред воздействия на религиозной почве. Здесь требуется серьезное медикаментозное лечение в условиях стационара”, — пояснил психиатр. Поэтому он советует сначала обращаться к врачу. А уж если тот не поможет — то в храм.

Настоятель Оптинского подворья в Москве архимандрит Мелхиседек (Артюхин) пояснил, почему, например, в известной своими старцами Оптиной пустыни никогда не было отчиток. “В тяжелых духовных случаях оптинские старцы советовали исповедь (подробную, с детства), соборование и причастие. Такова традиция. Новации ищут те, у кого нет желания укорениться в традиции, но есть желание всего и сразу без борьбы с самим собой. Бесплодная практика. Исцеление — процесс, а не фокус”, — считает архимандрит Мелхиседек.

“Отчтывать отчитывающих”

Священник-психиатр Григорий Григорьев подчеркивает, что до революции священнослужителям рекомендовалось проводить отчитки индивидуально, “чтобы отсечь больных истерией, которые в церкви назывались кликушами”. Они, по его словам, нередко привлекают внимание на церковных службах резкими выкриками и другими демонстративными действиями, воспринимающимися верующими людьми как бесоодержимость, хотя таковыми не являются. Бесноватого же, по словам священника, отличает страх перед церковными таинствами, святыми мощами, святой водой и чудотворными иконами.

Профессор Александр Дворкин крайне отрицательно относится к нынешней практике отчиток. По его словам, он солидарен с мнением патриарха Алексия II, который много лет назад на одном епархиальном собрании сказал, что следует “отчитывать отчитывающих”.

“Отчитки — совершенно нетрадиционное явление, которое вырождается в какие-то истеричные, мрачные и крайне неприятные шоу. Безусловно, как православный человек, я понимаю, что бесовская одержимость, несомненно, бывает. Христос изгонял бесов из одержимых людей, святые также делали это Его именем”, — отметил глава РАЦИРС.

Профессор Дворкин предлагает обратиться к житиям святых, из которых видно: если какой-то духовник или святой изгонял бесов, то это всегда было исключительно индивидуально — не на публику, не массово. “Также это никогда не было длительным процессом и не превращалось в длительные диалоги с бесами, сборники которых еще совсем недавно продавались в наших церковных лавках”, — заметил он.

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Икона “Святая Марина Антиохийская, побивающая беса”. 1857 год. Лазарос. Афины.Хранится в Византийском музее (Греция)

Где и почем изгоняют бесов

По словам профессора МДА Осипова, сегодня за отчитку порой берутся вовсе не те люди, которые получили этот особый дар благодаря святой жизни. “Берутся за отчитывание люди подчас по самонадеянности, по тщеславию, по корыстолюбию, о чем мы находим свидетельств более чем достаточно”, — констатирует Осипов.

“Понятно, что отчитки приносят популярность священникам, проводящим их. К ним начинают ездить люди, это приносит массовые денежные средства, повышает доходы, поэтому в тех или иных епархиях священноначалие поддерживает такие мероприятия, или хотя бы не препятствует их проведению”, — отмечает, в свою очередь, Дворкин.

Судя по сообщениям в сети, достаточно популярны у верующих поездки в деревню Чихачево Ивановской области к схиархимандриту Иоанникию (Ефименко). Известен также иеромонах Владимир (Гусев) в городе Ливны Орловской области. На Украине отправляются на отчитки в Почаевскую лавру или в Ильинский монастырь в Одессе.

В интернете можно найти перечни еще десятков мест по всей России, где совершаются отчитки. Поэтому на многочисленных сайтах паломнических служб есть даже специальные туры к известным экзорцистам. Паломничества проводятся в основном по выходным, на них советуют записываться заранее, из-за большого числа желающих.

Как правило, на сайтах паломнических центров упоминается о пожертвовании за поездку, но “сумму пожертвования” увидеть нельзя — она озвучивается при общении по телефону. В нее может входить, например, только дорога туда-обратно. Есть также пакеты “все включено”, предусматривающие, помимо дороги, жилье, питание и требы. Например, поездка из Москвы в Ливны обойдется примерно в 6 тысяч рублей, включая два молебна “О недужных” (так называют в паломническом центре отчитки) и соборование.

Справедливости ради стоит отметить, что на отчитках можно присутствовать и без взноса пожертвований.

“Самовольное изгнание”

Еще одной проблемой является признание легитимности того или иного экзорциста. В интернете часто можно встретить статьи про то, как в каком-нибудь селе батюшка изгоняет бесов различными способами.

“Любой человек может одеть рясу, клобук, взять крест и объявить себя епископом, благодатным старцем, — и у него найдутся последователи и все такое прочее. Ясно, что статистику (отчиток — ред.) никто не ведет”, — заявил ведущий интернет-проекта “Батюшка онлайн” иеромонах Макарий (Маркиш).

Таких самопровозглашенных бесогонов архиереи могут запретить в служении или лишить сана. Однако, по словам иеромонаха, изгоняющий бесов человек вряд ли примет решение иерарха — поэтому “станет самосвятом, или прямым раскольником, сектантом”.

“В частности, можно сказать: поскольку наша страна свободная, каждый может себя объявить (экзорцистом — ред.)”, — убежден Маркиш.

Негативно относящиеся к массовой отчитке эксперты выступают за искоренение подобной практики. Однако сделать это, по их мнению, крайне сложно. Народная молва поддерживает экзорцизм. И если, по словам профессора Осипова, попробовать “запретить”, к примеру, совершать отчитки отцу Герману, поднимется большой шум.

“Подчас те, от кого это зависит, не придают особого значения происходящему, не понимают, сколько людей из-за этого просто погибают, становятся ненормальными”, — убежден Осипов.

Он раскритиковал популяризацию экзорцизма и совершающего его духовенства. “Если святые скрывали свой дар, то теперь вы можете на сайте нашей лавры найти расписание, в какие дни и часы священник совершает чудо изгнания. Сам Христос по расписанию этого не делал”, — заключил наш собеседник.

Однако благочинный лавры архимандрит Павел убежден, что от человека мало что зависит — никто не может ограничить “силу Божьей благодати”. “Господь сам управляет и врачует. Это не как выпить аспирин, чтобы стало легче”, — подчеркивает он. Главное, что требуется от человека — искренне верить.