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Диалог поколений

22:44. 7 августа 2017 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:


Два либерала

Либерал 00-хх

-Все разворовали! Все воры! Страну разграбили!

Либерал 90-хх

- А как по-вашему происходит первоначальное накопление? Всегда все начиналась с бандитизма и воровства! Вспомните Америку XIX века. И вообще, воровать у государства не грех, «государственное это ничье».

Л. 00-хх

-Но дети чиновников! Они же все заграницей! Посмотрите, как они шикуют в Парижах и Крушевилях!

Л.90-хх

-Ну и замечательно, они получат там европейское образование, приобщатся к мировой элите и выведут страну на путь процветания!

Л.00-хх

- А дома, которые построили министры и чиновники?! Это же дворцы!

Л.90-хх

- А Вы за совок и уравниловку? Чиновники должны получать столько же сколько главы крупных транскорпораций, чтобы не поддаваться искушениям коррупции.

Л.00-хх

-Страна уже давно превратилась в бензоколонку! Кроме нефти мы ничего давно не производим!

Л.90-хх

-Нам не нужна неэффективная индустрия, которая все равно не может конкурировать с японской промышленностью. Мы разоримся, поддерживая фабрики и заводы. Будем продавать только нефть и купим все что надо на свободном рынке!

Л.00-хх

- Повсюду попы и духовность! Продохнуть нельзя! На каждом углу строят церкви!

Л. 90-хх

-«Если дорога не ведет к храму, то зачем же эта дорога?» С возрождения церкви начинается возрождение России. Вернем храмы верующим!

Л.00-хх

- Мы переругались со всеми соседними странами! Россия в изоляции!

Л.90-хх

-Нам не нужны эти нищие соседи, мы будем строить отношения только с ведущими мировыми державами!

Л.00-хх

- В стране диктатура и авторитарный режим! Вся власть в руках президента! Дума это театр марионеток! Без воли Кремля ничего не совершается! Оппозицию подавляют сатрапы Путина!

Л.90-хх

-Парламент не дает президенту проводить необходимые рыночные реформы! Он должен принимать законы, а не быть местом говорильни. Коммунистическая оппозиция тянет нас в сталинское прошлое. Да здравствует русский Пиночет!

Л.00-хх

-Телевидение лжет и зомбирует население!

Л.90-хх

- Еще «тель-авиденье» скажи!

Л.00-хх

-Ватник!

Л.90-хх

-Красно-коричневый!

Вместо эпилога:

-Аркадий Валерьевич, там у Новодворского опять приступ… Да, того самого, который с раздвоением личности лежит. Галоперидол? Да, конечно, 4 кубика сейчас вколем.

http://haspar-arnery.livejournal.com/499720.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: либерализм, общество, юмор
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