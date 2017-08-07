Диалог поколений
22:44. 7 августа 2017 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Два либерала
Либерал 00-хх
-Все разворовали! Все воры! Страну разграбили!
Либерал 90-хх
- А как по-вашему происходит первоначальное накопление? Всегда все начиналась с бандитизма и воровства! Вспомните Америку XIX века. И вообще, воровать у государства не грех, «государственное это ничье».
Л. 00-хх
-Но дети чиновников! Они же все заграницей! Посмотрите, как они шикуют в Парижах и Крушевилях!
Л.90-хх
-Ну и замечательно, они получат там европейское образование, приобщатся к мировой элите и выведут страну на путь процветания!
Л.00-хх
- А дома, которые построили министры и чиновники?! Это же дворцы!
Л.90-хх
- А Вы за совок и уравниловку? Чиновники должны получать столько же сколько главы крупных транскорпораций, чтобы не поддаваться искушениям коррупции.
Л.00-хх
-Страна уже давно превратилась в бензоколонку! Кроме нефти мы ничего давно не производим!
Л.90-хх
-Нам не нужна неэффективная индустрия, которая все равно не может конкурировать с японской промышленностью. Мы разоримся, поддерживая фабрики и заводы. Будем продавать только нефть и купим все что надо на свободном рынке!
Л.00-хх
- Повсюду попы и духовность! Продохнуть нельзя! На каждом углу строят церкви!
Л. 90-хх
-«Если дорога не ведет к храму, то зачем же эта дорога?» С возрождения церкви начинается возрождение России. Вернем храмы верующим!
Л.00-хх
- Мы переругались со всеми соседними странами! Россия в изоляции!
Л.90-хх
-Нам не нужны эти нищие соседи, мы будем строить отношения только с ведущими мировыми державами!
Л.00-хх
- В стране диктатура и авторитарный режим! Вся власть в руках президента! Дума это театр марионеток! Без воли Кремля ничего не совершается! Оппозицию подавляют сатрапы Путина!
Л.90-хх
-Парламент не дает президенту проводить необходимые рыночные реформы! Он должен принимать законы, а не быть местом говорильни. Коммунистическая оппозиция тянет нас в сталинское прошлое. Да здравствует русский Пиночет!
Л.00-хх
-Телевидение лжет и зомбирует население!
Л.90-хх
- Еще «тель-авиденье» скажи!
Л.00-хх
-Ватник!
Л.90-хх
-Красно-коричневый!
Вместо эпилога:
-Аркадий Валерьевич, там у Новодворского опять приступ… Да, того самого, который с раздвоением личности лежит. Галоперидол? Да, конечно, 4 кубика сейчас вколем.
http://haspar-arnery.livejournal.com/499
Источник: colonelcassad.livejournal.com