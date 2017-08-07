Диалог поколений

...происходят». Каждый раз, когда в диалоге Платона «Республика» Сократ прибегает к... себе генетический материал, передаваемый из поколения в поколение. Во всех организмах молекулы...— это программа, работающая в режиме диалога с человеком. — Перев.] Такую ...