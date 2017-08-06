Влияние санкций на экономику России не будет настолько существенным, чтобы рвать на себе волосы

Источник: https://antimaidan.ru/

Новые санкции США против России не скажутся на суверенном рейтинге нашей страны, говорится в сообщении агентства S&P. В настоящее время оно оценивает состояние экономики РФ как «ВВ+» с позитивным прогнозом.



«Наш прогноз по России не меняется, и мы ожидаем, что экономика страны вернется к росту в 2017 году благодаря повышению цен на нефть и газ, росту реальных зарплат и смягчению денежно-кредитной политики», — цитирует «РИА Новости» сообщение агентства.

В среду президент США Дональд Трамп подписал законопроект, принятый ранее конгрессом США. Ограничения направлены на российские банки и энергетические компании. Причем наложены они могут быть как на российских, так и на иностранных инвесторов, вкладывающих средства в развитие отечественного бизнеса.

Санкции вызвали раскол между США и Европой. МИД Германии заявил, что не поддерживает действия США и считает их неприемлемыми. Берлин уверен в том, что эти меры противоречат международному праву и являются экстерриториальными, так как ограничивают в том числе и немецкий бизнес.

Николай Стариков, писатель, сопредседатель движения «Антимайдан»:

«В связи с принятием в Вашингтоне закона о санкциях, в том числе антироссийских, хочется отметить несколько моментов.

Николай Стариков: Благодаря санкциям США наши политики оставят иллюзии о договороспособности Запада

Первое: санкции, безусловно, окажут определенное влияние на экономику России. Именно для этого они и вводятся. Второе: это влияние не столь существенно, чтобы мы с вами переживали и рвали на себе волосы.

Стариков: Единственный способ борьбы с санкциями — укрепление экономики и политической системы России

Третье: надеюсь, что наши политики и в целом российское общество оставят последние иллюзии о том, что с Западом можно договориться, сдавая свои позиции и поддаваясь на давление. Только укрепление экономики и политической системы России, а также твердое отстаивание интересов нашей страны, невзирая на то, нравится это или не нравится кому-то ещё на планете, — единственный путь к тому, чтобы мы стали полностью независимым и сильным государством».

Источник: nstarikov.ru