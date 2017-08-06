Главная » Мировоззрение, Политика

Влияние санкций на экономику России не будет настолько существенным, чтобы рвать на себе волосы

21:53. 6 августа 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://antimaidan.ru/
Новые санкции США против России не скажутся на суверенном рейтинге нашей страны, говорится в сообщении агентства S&P. В настоящее время оно оценивает состояние экономики РФ как «ВВ+» с позитивным прогнозом.

«Наш прогноз по России не меняется, и мы ожидаем, что экономика страны вернется к росту в 2017 году благодаря повышению цен на нефть и газ, росту реальных зарплат и смягчению денежно-кредитной политики», — цитирует «РИА Новости» сообщение агентства.

В среду президент США Дональд Трамп подписал законопроект, принятый ранее конгрессом США. Ограничения направлены на российские банки и энергетические компании. Причем наложены они могут быть как на российских, так и на иностранных инвесторов, вкладывающих средства в развитие отечественного бизнеса.

Санкции вызвали раскол между США и Европой. МИД Германии заявил, что не поддерживает действия США и считает их неприемлемыми. Берлин уверен в том, что эти меры противоречат международному праву и являются экстерриториальными, так как ограничивают в том числе и немецкий бизнес.

Николай Стариков, писатель, сопредседатель движения «Антимайдан»:

«В связи с принятием в Вашингтоне закона о санкциях, в том числе антироссийских, хочется отметить несколько моментов.

Первое: санкции, безусловно, окажут определенное влияние на экономику России. Именно для этого они и вводятся. Второе: это влияние не столь существенно, чтобы мы с вами переживали и рвали на себе волосы.

Третье: надеюсь, что наши политики и в целом российское общество оставят последние иллюзии о том, что с Западом можно договориться, сдавая свои позиции и поддаваясь на давление. Только укрепление экономики и политической системы России, а также твердое отстаивание интересов нашей страны, невзирая на то, нравится это или не нравится кому-то ещё на планете, — единственный путь к тому, чтобы мы стали полностью независимым и сильным государством».

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Валютный исход России из Америки. Об экономических санкциях Вашингтона против России и наших мерах противодействия.
...: влияние на российскую экономику. Сегодня может начаться гроза. Вашингтон готовится объявить санкции против России... банк-депозитарий таких бумаг не будет препятствовать проведению операций с бумагами...
Валютный исход России из Америки. Об экономических санкциях Вашингтона против России и наших мерах противодействия
...: ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ Сегодня может начаться гроза. Вашингтон готовится объявить санкции против России... банк-депозитарий таких бумаг не будет препятствовать проведению операций с бумагами...
Новости России и Крыма. Сегодня 20 марта 2015
... на Украине. Судьба санкций против России будет зависеть от ситуации на... — с учетом влияния современных тенденций в мировой экономике. Предполагается также... активно инвестируют в казахстанскую экономику, крупнейшими инвесторами являются госкорпорация...
Новости России и Крыма. Сегодня 21 февраля 2015
...пресс-релизе организации. «Ожидается, что экономика России будет переживать в 2015 году глубокую...момент практически не попал под влияние санкций. Эту позицию разделяет президент ...полагаю, что в секторе переработки влияния санкций сейчас не ощущается, но ...
Банковские санкции Вашингтона: формальные и неформальные.
...отмеитло, что санкции США  будут иметь  ограниченное влияние на ВЭБ ...полномасштабных   санкций против всего банковского сектора российской экономики (секторальных санкций). Смею...будет использовать в своей информационной и психологической войне против России....
События в России и в мире: тенденции за неделю (08.12-14.12.2014)
... В связи с санкциями ЦБ не будет ужесточать нормативы для российских... шага говорит о серьезном влиянии санкций на экономику России. - Падение рынка акций... – Теперь американскому правительству будет сложнее объяснять свою внешнеполитическую агрессию...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>