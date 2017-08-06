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Танки НАТО слабоваты: Альянс отказался от честного боя с русским Т-72Б3…

23:47. 6 августа 2017 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

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Генерал-полковник Олег Салюков рассказал об отказе НАТО посетить проходящие в РФ Армейские международные игры.
 
Как сообщает издание Newsweek, Россия, которая наряду с тремя другими государствами принимает Армейские международные игры, приглашала представителей Североатлантического альянса для участия в них, однако те не выразили желания приехать.
 
В 2017 году масштабные соревнования, участниками которых становятся военные разных стран, проходят уже в третий раз. Среди прочих участников в числе претендентов на победу присутствуют Китай, Иран и Индия – страны, военная мощь которые не на шутку беспокоит НАТО.
 
«Мы разослали приглашения в 78 стран, включая страны НАТО. Когда меня спрашивают об этом, я отшучиваюсь: может быть, они не готовы. Но мы готовы к честным соревнованиям», — заявил генерал-полковник Олег Салюков.
 
Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ подчеркнул, что отношения России и НАТО в последнее время наблюдается напряжение, однако армейские соревнования как правило проходят в атмосфере дружбы.
 
Особо он отметил, что любопытно интересно было бы посмотреть на соперничество военнослужащих России и Альянса в танковом биатлоне.
 
«Конечно, я скажу, что наши танки лучшие в мире. Я это просто знаю», — заявил Салюков.
 
Тем не менее, он подчеркнул, что главное на соревнованиях добросовестное выступление.
 
На играх 2017-го года представители РФ для участия в них выбрали танк Т-72Б3, однако в будущем на такого рода соревнованиях Россию будет неуязвимый для всех созданных на сегодняшний день видов противотанковых орудий Т-14 «Армата»…
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