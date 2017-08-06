Самое нелепое оправдание массового убийства
22:38. 6 августа 2017 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Самое тупая и нелепая попытка оправдать военное преступление совершенное США, из встречавшихся за последние годы.
СССР 6 августа 1945 года еще не находился в состоянии войны с Японией.
СССР вступив в войну с Японией по просьбе США и Британской Империи, за 3 недели освободил значительную часть Китая, значительную часть Корейского полуострова, южную часть Сахалина, Курильские острова.
Боевые действия прекрасно продолжались почти месяц и советские солдаты гибли до конца августа в столкновениях с еще не сдавшимися японскими частями и отдельными группами фанатиков отказывавшихся признать поражение.
Квантунская армия и другие японские войска, несмотря на бомбардировки Хиросимы и Нагасаки продолжали сопротивление вплоть до капитуляции Японской Империи, причем некоторые части сдавались еще до официальной капитуляции.
Общие потери СССР в этой кампании к моменту капитуляции Японии составили около 35-36 тыс. человек убитыми, ранеными, заболевшими и пропавшими без вести, уже после сброшенных бомб на Хиросиму и Нагасаки.
Как не трудно заметить, все эти потери пришлись уже на период после бомбардировок, после которых Япония еще продолжала войну, пока ее полное военное поражения на континенте не стало очевидным.
Потери Японии составили порядка 80-120 тыс. убитыми и ранеными и около 650 тыс. пленными. Квантунская Армия полностью прекратила свое существование. Не потому, что на это как-то повлияли бомбардировки, а просто потому, что ее как тузик грелку порвала Красная Армия.
Ее ликвидация следствие не бомбардировок, а грамотных действий советского командования и высокого профессионализма Красной Армии имевшей за плечами колоссальный опыт накопленный в год Великой Отечественной Войны.
Японская Империя капитулировали не после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, а лишь тогда, когда массовое убийство совершенное США, дополнилось военной катастрофой на континенте, лишившей японское руководство последних иллюзий и фантазий на тему "народа-камикадзе".
Первый атомный удар по Хиросиме не произвел особого впечатления ни на сторонников капитуляции в японском руководстве, ни тем более на тех, кто был готов воевать до конца.
От американских бомбежек и так уже существенно пострадало 68 японских городов, так что принципиально новое оружие расклада ситуации не меняло. Есть мнение, что вред, причиняемый радиацией, в те времена мало кто хорошо представлял, и поэтому для пострадавших японцев это были лишь просто сверхмощные бомбы. Тем более, что армейский доклад о произошедшем в Хиросиме был получен в Токио лишь 10 августа. Однако у Японии была собственная ядерная программа, а в ночь после бомбежки Хиросимы японский военный министр Анами Корэтика лично посетил руководителя ядерных разработок и получил развернутое объяснение ситуации с научной точки зрения. Поэтому более-менее адекватное представление о возможностях и поражающих факторах ядерного оружия у японского руководства было.
Японцы не знали, сколькими бомбами обладают США, но было ясно, что количество оружейного урана не очень велико, и они вполне могли смириться с большими потерями. Речь в данном случае могла идти еще о нескольких разрушенных городах, но у Японии все равно осталась бы возможность сопротивляться, а наработка ядерных материалов для новых бомб потребовала бы у американцев еще немало времени. Другое дело – более традиционная мощь советской армии и казавшаяся неизбежной оккупация японских островов. По японским оценкам США потребовалось бы несколько месяцев для начала наземной операции, тогда как Советскому Союзу только несколько недель. Для японцев это стало бы моральной катастрофой, ведь ничего подобного в их истории не происходило.
По словам премьер-министра Судзуки, произнесенным им на экстренном заседании Высшего военного совета, вступление в войну Советского Союза поставило Японию в безвыходное положение и сделало невозможным дальнейшее сопротивление. Было решено принять капитуляцию не дожидаясь оккупации, а именно – потсдамские условия с некоторыми оговорками, касавшимися неприкосновенности императорской семьи. Манчжурская операция советской армии началась в тот же день, когда американцы сбросили свою бомбу на Нагасаки – 9 августа 1945 года. Но в данном случае очень важна хронология событий – и начало советского наступления, и заседание Высшего военного совета произошли еще до американской бомбежки Нагасаки. На следующий день Токио официально заявило о готовности капитулировать. Американский президент Гарри Трумен был в восторге от нового оружия и, несмотря на согласие японцев обсуждать условия капитуляции, торопил помощников с тем, чтобы нанести еще один удар 19 августа.
В то же время большая часть японской армии находилась на континенте и не собиралась сдаваться. В руководстве Квантунской армии было немало тех, кто был готов к продолжению войны, по крайней мере, с целью обретения более приемлемых условий мира или же по принципиальным соображениям. В конце концов, японская армия была печально известна своей невероятной жестокостью к мирному населению и пленникам, так что и в отношении себя они снисхождения тоже не ждали. Они были в курсе, что в Европе вовсю идут судебные процессы над нацистскими военными преступниками.
Численность войск с каждой стороны была приблизительно по 1,5 миллиона человек и, хотя советское превосходство в технике было четырехкратным, на стороне японцев была готовность к длительной глубоко эшелонированной обороне. Разница в боевом опыте и тактическом мастерстве была колоссальная, и в течение последующих 10 дней японская армия была окружена и постепенно начала сдаваться, следуя приказу из Токио. Отдельные столкновения продолжались до самого конца августа. Японские потери были сравнимы и даже превышали те, что были в результате бомбежек Хиросимы и Нагасаки – 84 тыс. убитых по минимальным оценкам и более 800 тыс. раненых, пленных и зачастую «пропавших без вести».
Лишь 2 сентября Япония подписала акт о капитуляции. Влияние разгрома японской армии на континенте было более значимым, нежели ядерных бомбардировок, однако значение последних, в конечном счете, тоже преуменьшать не стоит. На протяжении многих лет японское общество жило под прессингом патриотическо-милитаристской пропаганды, а японские военные круги успели обрести необходимый вес для принятия политических решений. И позиция политиков, понимавших необходимость капитуляции, требовала веских аргументов и наглядного ужаса. В итоге американской бомбардировки в Хиросиме погибло не менее 200 тысяч человек, а в Нагасаки – около 70 тысяч. Очень быстро новое оружие стало внушать
почти суеверный страх, который жив и по сей день. Медики быстро заметили, что стало опасным пить воду из местных источников, смерти людей имели симптомы необычных отравлений, а немного погодя стали рождать дети с мутациями.
http://www.foreignpolicy.ru/analyses/ato
К моменту капитуляции, СССР уже решил основные задачи кампании. Но иногда так хочется оправдать совершенные 6 и 9 августа военные преступления, где США стали единственной страной, которая в ходе военных действий сознательно использовали ядерное оружие против гражданского населения с главной целью "продемонстрировать силу Сталину" и спасти жизни собственных солдат, потенциальное число жертв среди которых при вторжении в Японию оценивалось от нескольких сотен тысяч до миллиона человек.
Вскоре после встречи со Стимсоном Трумэн запросил оценку возможных потерь американской армии при возможной высадке в Японии. При этом запрос касался именно оценки людских потерь – было подчеркнуто, что материальные и иные расходы не следует принимать во внимание, если они могут повлиять на снижение людских потерь. При этом на совещаниях с участием Президента бомба даже не упоминалась, хотя все присутствовавшие знали о ее существовании. Военные представили на рассмотрение Президента несколько вариантов высадки на островах. Оценки потерь разнилась. Штаб генерала Маккартура считал, что потери составят не менее 50 000 убитыми. По оценке Пентагона окончательная победа над Японией путем вторжения потребовала бы от армии США не менее четверти миллиона потерь только убитыми. В меморандуме генерала Томаса Харди, члена штаба Маршалла, потери оценивались от полумиллиона до миллиона военнослужащих армии США. Сам Стимсон считал реалистичной цифру около миллиона убитыми и ранеными. Высадка сухопутных сил было намечена на 1 ноября 1945 года. В ходе подготовки к десанту за несколько недель, предшествовавших высадке, предполагалось сбросить больше обычных бомб, чем на Германию за все годы войны.
http://www.forum.civru.com/index.php?act
Однако здесь же, на Потсдамской конференции, возник новый фактор, кардинально изменивший само представление о будущей безопасности. В день прибытия американской делегации в Берлин рано утром в США успешно прошли испытания атомного оружия – взорвана первая атомная бомба. Ознакомившись с подробным отчетом об этих испытаниях в Аламогордо, Трумэн 21 июля собрал совещание высших военных чинов, находившихся в Потсдаме, – адмиралов Леги , Кинга , генералов Маршалла , Арнольда и Эйзенхауэра – для обсуждения всего одного вопроса: использовать ли бомбу против Японии? Ответ был единодушным – да.
После окончания очередного заседания 24 июля Трумэн сообщил Сталину, что в США создано новейшее оружие огромной разрушительной силы. К его изумлению, Сталин воспринял эту новость совершенно спокойно, и никакой ожидаемой реакции не последовало. Черчилль, внимательно наблюдавший в это время за Сталиным, решил, что советский лидер просто "не понял значения сделанного ему сообщения". Однако союзники ошибались – Сталин все понял. Они не знали, что в СССР уже идут работы по созданию ядерного оружия, и после разговора с Трумэном Сталин дал указание Курчатову ускорить темп.
Спустя две недели, 6 августа, через 4 дня после окончания Потсдамской конференции американский бомбардировщик B-29 "Enola Gay" под командованием полковника Пол Тиббетса сбросил на японский город Хиросима атомную бомбу "Little Boy" ("Малыш"). Так началась ядерная эра. Применение атомного оружия, в котором не было необходимости, объяснялось не столько стремлением показать Японии, что ее ожидает в случае продолжения войны, сколько желанием продемонстрировать американскую мощь Советскому Союзу, что могло побудить его согласиться с американской точкой зрения по широкому кругу международных проблем. Это была политика ядерного шантажа.
Пройдут два десятилетия, и во время войны во Вьетнаме (конец 60-х годов) сенатор Уильям Фулбрайт, один из наиболее здравомыслящих американских политиков того времени, напишет книгу с названием "Высокомерие силы" и тем самым введет в политический обиход очень точный термин – "высокомерие силы". Вот это "высокомерие силы" и пытался впервые продемонстрировать в Потсдаме Гарри Трумэн, полагавший, что, обладая монополий на ядерное оружие, США смогут диктовать свои условия всему миру, и в первую очередь Советскому Союзу. Эти иллюзии рассеялись очень быстро. С американской ядерной монополий было покончено 29 августа 1949 года, когда на Семипалатинском полигоне была взорвана первая советская атомная бомба. А еще через 4 года в СССР успешно прошли испытания и водородной бомбы.
http://www.peacekeeper.ru/ru/?module=new
И еще характерный штришок от британского военного историка и теоретика Лиддел-Гарта.
Однако атомная бомбардировка оказала намного меньшее влияние на японское правительство, чем считали в то время на Западе. Она не требовала позиции тех трех членов "совета шести", которые выступали против безоговорочной капитуляции. Они по-прежнему требовали сначала получить некоторые гарантии относительно будущего, в особенности в отношении сохранения "суверенного положения императора". Что касается японского народа, то он узнал о случившемся в Хиросиме и Нагасаки лишь после войны.
Объявление Россией войны Японии 8 августа и незамедлительное продвижение русских войск в Маньчжурию, начавшееся на следующий же день, ускорили окончание войны почти в такой же мере, однако авторитет императора оказал в этом отношении еще большее воздействие. На заседании внутреннего кабинета, состоявшемся 9 августа в присутствии императора, он настолько явно указал на безнадежность положения и настолько энергично высказался в пользу немедленного заключения мира, что три члена кабинета, находившихся в оппозиции, проявили уступчивость и согласились на проведение заседания совета старейшин, где императора мог лично принять окончательное решение. Между тем правительство объявило по радио о своей готовности капитулировать при условии, если будет уважаться верховная власть императора. Этот вопрос в Потсдамской декларации союзников от 26 июля зловеще замалчивался. После коротких консультаций президент Трумэн принял это условие, что заметно смягчило "безоговорочную капитуляцию".
Однако даже после этого участники заседания совета старейшин, состоявшегося 14 августа, не смогли прийти к общему мнению. Император положил конец спорам, решительно заявив: "Если больше никто не желает выступить, мы выразим наше собственное мнение. Мы требует, чтобы вы согласились с ним. Мы видим только один путь к спасению Японии. Именно поэтому мы приняли решение — вытерпеть то, что невозможно вытерпеть, и выстрадать то, что невозможно выстрадать". После этого о капитуляции Японии было объявлено по радио. Для достижения этого результата не было действительной необходимости применять атомную бомбу. В условиях, когда было потоплено или выведено из строя девять десятых торгового флота Японии, нанесен невосполнимый ущерб ее авиации и флоту, разрушена промышленность, а запасы продовольствия, необходимые для поддержания жизни японского народа, быстро таяли, крах Японии стал неминуем.
В отчете о результатах стратегических бомбардировок ВВС США, где особо подчеркивалось это положение, говорилось также: "Промежуток времени между утратой военной мощи и неизбежным решением политической власти о капитуляции мог бы быть короче, если бы политическая структура Японии позволяла более быстро и решительно формулировать государственную политику. Тем не менее представляется ясным, что даже без атомных бомбардировок превосходство в воздухе могло создать давление, достаточное для того, чтобы обеспечить безоговорочную капитуляцию и избежать необходимости вторжения". Главнокомандующий американскими военно-морскими силами адмирал Кинг говорил, что одна только морская блокада "заставила бы японцев сдаться в результате истощения" (из-за нехватки нефти, риса и других важных материальных средств), "если бы мы захотели ждать".
Мнение адмирала Леги было еще более категоричным: "Применение этого варварского оружия в Хиросиме и Нагасаки не принесло никакой существенной пользы в нашей войне против Японии. Японцы уже были разгромлены и готовы капитулировать в результате эффективной морской блокады и успешных бомбардировок с применением обычного оружия".
Почему же атомную бомбу все-таки применили? Были ли для этого какие-нибудь побудительные мотивы, помимо инстинктивного желания как можно скорее прекратить человеческие жертвы со стороны Америки и Англии? Можно наметить две причины. Об одной из них пишет сам Черчилль в том месте мемуаров, где рассказывает о своем совещанием с президентом Трумэном 18 июля, после того как было получено сообщение об успешном испытании атомной бомбы, и о мыслях, которые немедленно пришли ему в голову в связи с этим. В числе этих мыслей была следующая:
"…нам не нужны будут русские. Окончание войны с Японией больше не зависело от участия многочисленных армий… Через несколько дней я сообщил Идену: Совершенно ясно, что Соединенные Штаты в настоящее время не желают участия русских в войне против Японии. В противоположность этой точке зрения следует напомнить слова Трумэна, известного своими антисоветскими взглядами. Однако даже он писал, что "русские… спасли нам много жизней в войне против немцев… Мы очень хотели, чтобы русские вступили в войну против Японии"
Адмирал Леги.
Вторая причина поспешного применения атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки была раскрыта адмиралом Леги: "Ученые и другие лица хотели провести это испытание, потому что на создание атомной бомбы были затрачены огромные денежные суммы" (2 млрд. долларов). Один из высших офицеров, связанных с проектом атомной бомбы, известной под кодовым названием "Манхэттен Дистрикт", сформулировал еще яснее:
"Бомба просто обязана была иметь успех — так много денег было израсходовано на нее. Если бы она не сработала, то как бы мы объяснили все эти громадные затраты? Подумайте только, какой шум подняла бы общественность!.. Когда подошли сроки окончания работы, некоторые лица в Вашингтоне пытались убедить начальника проекта Манхэттена генерала Гроувза выйти их игры, пока не поздно, потому что, если нас постигнет неудача, на него посыплются все шишки. Чувство облегчения, которое испытал каждый, связанный с созданием бомбы, после того как ее изготовили и сбросили, было огромным". Однако теперь, поколение спустя, слишком ясно, что поспешное применение атомной бомбы не принесло чувства облегчения остальной части человечества.
(с) "Вторая мировая война. Глава "Разгром Японии".
А теперь втирают дичь, что массовое убийство было "для спасения жизней советских солдат".
Источник: colonelcassad.livejournal.com