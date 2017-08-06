Новости Украины и Новороссии 06 августа 2017
- 10:04 На Донбассе введут единую школьную форму (ФОТО).
- 09:02 В Донецке обвенчались американский журналист и местная девушка.
- 08:02 Пусть на метле летает: полет Порошенко на советском МиГ-29 вызвал смех у пользователей Сети.
- 00:43 Пока Порошенко летает с журавлями.
- Вчера 21:37 Советник Трампа рассказал о возможных поставках оружия Украине.
На Донбассе введут единую школьную форму (ФОТО)
Единую школьную форму введут в ДНР до 2019 года. Об этом заявил Александр Захарченко во время общения с молодежью на форуме «Море» в приазовском поселке Седово.
«Указ уже подписан. До 2019 года школьная форма будет введена. Она будет установочного образца, будет единая для всех», — сказал Захарченко, отвечая на соответствующий вопрос одного из студентов.
Он также добавил, что в настоящее время дизайнеры разрабатывают образцы новой школьной формы.
Между тем в ЛНР уже начали выдачу единой школьной формы, пока что для первоклассников. Она будет выдаваться за счет государства.
Об этом сообщила заместитель начальника управления образования Администрации Луганска Анжелика Прядкина.
«Швейные предприятия ЛНР изготовили для мальчишек и девчонок 1300 комплектов школьной формы, что составляет 50% от общего количества. Всего нам необходим 2591 комплект.
Информацию о количестве детей, желающих получить форму, и о размерах одежды малышей мы начали собирать еще с мая», — отметила она.
Чтобы узнать график выдачи формы, родители могут обращаться в учреждения образования по месту жительства.
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В Донецке обвенчались американский журналист и местная девушка
Американский журналист Патрик Ланкастер женился на жительнице Донецкой Народной Республики Надежде. Венчание пары прошло в храме Петра и Февронии в Донецке.
Патрик находится в Донецке уже три года — освещает события. Здесь же он познакомился со своей будущей женой. Кстати, у пары уже есть ребенок.
На свадьбу приехали родственники, друзья и коллеги молодоженов.
Кстати, уезжать из Донецка они не собираются. Надежда уже рассказала, как семья ее мужа отреагировала на его выбор. «Удивления не было, нормально, мы все люди. Просто языковой барьер мешает. США, либо Украина, главное, чтобы человек был хороший, а он хороший, он самый лучший», — приводит слова девушки tvzvezda.ru. А Патрик добавляет, что к его матери приходили сотрудники ФБР и задавали множество вопросов.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Пусть на метле летает: полет Порошенко на советском МиГ-29 вызвал смех у пользователей Сети
Пользователи социальных сетей высмеяли полет Петра Порошенко на МиГ-29.
Пунктуация авторов сохранена.
«Самолет то советский! А как же бандэровская дэкоммунизация?», – отмечает пользователь «ВКонтакте» Анатолий Руденко.
«А почему не на F35?!», – недоумевает Алексей Лаптев.
Другие пользователи предлагают президенту Украины подвергнуть «декоммунизации» и военную технику и пересесть на другой вид транспорта, пишет телеканал “Звезда”.
«Пусть на метле летает а не на Российской технике…», – возмущается в Facebook Александр Евгеньев.
Пользователи соцсетей также предположили, что украинскому лидеру не дают покоя навыки российского президента Владимира Путина.
«Покатушки?!? Опоздал с “эксклюзивом” лет на тцать…. после Путина», – рассмешил Порошенко Марину Грязнову.
«Идет по стопам Путина! Но, всем известно, что любая копия хуже оригинала», – отмечает пользователь Facebook Олег Александрович.
Днем пятого августа Порошенко прилетел на аэродром в Винницкой области, где поздравил летчиков с Днем воздушных сил страны и покатался на истребителе МиГ-29.
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Пока Порошенко летает с журавлями
Как государству заставить себя полюбить
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Советник Трампа рассказал о возможных поставках оружия Украине
Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер в интервью телеканалу MSNBC прокомментировал сообщения о возможной передаче Киеву американских вооружений.
Отвечая на вопрос журналиста о возможных поставках, Макмастер отметил, что США уже оказывают Украине поддержку. При этом, по его словам, в интересах США повышать обороноспособность страны, основываясь на ее потребностях, с целью «предотвратить дальнейшие вторжения на ее территорию».
Советник Трампа заявил, что форма помощи Украине не имеет значения, однако американская администрация рассматривает различные варианты оказания подобной поддержки.
«Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая соответствовала бы нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации», — сказал он.
В пятницу телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Пентагон рекомендовал Белому дому поставить Украине противотанковые комплексы Javelin на сумму около 50 миллионов долларов.
Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Минобороны США и Госдепартамент разработали план поставок Киеву противотанковых ракет и другого вооружения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что все страны, особенно претендующие на роль в урегулировании конфликтов, должны избегать действий, которые могут спровоцировать новый виток напряженности.
США продолжают обвинять Москву во вмешательстве в дела Украины, несмотря на то, что Россия отрицает подобные обвинения и называет их неприемлемыми и бездоказательными. Москва неоднократно заявляла, что непричастна к конфликту на Украине и заинтересована в его скорейшем разрешении.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su