Новости Украины и Новороссии 06 августа 2017

Единую школьную форму введут в ДНР до 2019 года. Об этом заявил Александр Захарченко во время общения с молодежью на форуме «Море» в приазовском поселке Седово.

«Указ уже подписан. До 2019 года школьная форма будет введена. Она будет установочного образца, будет единая для всех», — сказал Захарченко, отвечая на соответствующий вопрос одного из студентов.

Он также добавил, что в настоящее время дизайнеры разрабатывают образцы новой школьной формы.

Между тем в ЛНР уже начали выдачу единой школьной формы, пока что для первоклассников. Она будет выдаваться за счет государства. Об этом сообщила заместитель начальника управления образования Администрации Луганска Анжелика Прядкина. «Швейные предприятия ЛНР изготовили для мальчишек и девчонок 1300 комплектов школьной формы, что составляет 50% от общего количества. Всего нам необходим 2591 комплект. Информацию о количестве детей, желающих получить форму, и о размерах одежды малышей мы начали собирать еще с мая», — отметила она. Чтобы узнать график выдачи формы, родители могут обращаться в учреждения образования по месту жительства.

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