Чубайс: целью приватизации было уничтожение коммунизма

Александр Гентелев, документалист, выложил на Youtube ранее малоизвестные интервью. Больше всего поразил ролик с Чубайсом 2001 года. Борт самолёта. Чубайс разоткровенничался про приватизацию. \"...Не Западу судить! Мало что понимает в этом Запад. Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи, с разной ценной. Мало кто на Западе понимает, что такое коммунизм на самом деле и какую цену заплатила наша страна за это. Мало кто это понимает на Западе.

Что такое приватизация для нормального западного профессора, для какого-нибудь Джеффри Сакса? Который пять раз уже менял позицию по этому поводу, и докатился до того, что надо отменить приватизацию и начать всё заново. Для него, в соответствии с западными учебниками, это классический экономический процесс, в ходе которого оптимизируется затраты на то, чтобы в максимальной степени эффективно разместить активы переданные государством в частные руки. А мы знали, что каждый проданный завод - это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого ли, дёшево, бесплатно, с приплатой - двадцатый вопрос, двадцатый. А первый вопрос один: каждый появившийся частный собственник в России - это необратимость. Это необратимость. Точно также как 1 сентября 92 года первым выданным ваучером мы выхватили буквально из рук у красных решение об остановке приватизации в России, точно также каждым следующим шагом мы двигались ровно в том же самом направлении.

Приватизация в России до 97 года вообще не была экономическим процессом. Она решала совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда, а уж тем более на Западе. Она решала главную задачу - остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили её полностью. Мы решили её с того момента, когда на выборах в 96-ом году Зюганов отказался от лозунга «национализация частной собственности». Отказался не потому, что он полюбил частную собственность, а потому что он понимал, что если хочешь власть в этой стране получить, безумие отнимать назад. У тебя самого отнимут так, что мало не покажется. Этим самым мы заставили его, независимо от его желания, играть по нашим правилам, ровно то, чего и надо было добиться. А для Сакса это дёшево, можно было дороже, нужно было процедуры изменить. Мы решали другую задачу, и эту задачу решили.\"

Кто такой этот Джеффри Сакс? Американский экономист, один из разработчиков политики «шоковой терапии» в Боливии, Польше и России. С осени 1991 года по январь 1994-го был руководителем группы экономических советников президента России Бориса Ельцина. И вот что сказал даже этот монетарист:

«Главное, что подвело нас, это колоссальный разрыв между риторикой реформаторов и их реальными действиями... И, как мне кажется, российское руководство превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме: они сочли, что дело государства - служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно больше денег и поскорее. Это не шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая своей целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей»

Интервью с Джеффри Саксом (англ.), 15 июня 2000 года.

А вот цитата из книги Паршева «Почему Россия не Америка»:

Если бы реформаторы хотели преобразовать Россию, то устойчивый бюджет дал бы им самое главное - поддержку населения. Да я сам был бы доволен Гайдаром и Чубайсом! Зачем же они сами себе оторвали это самое (в политическом смысле)? Ведь после развала бюджета говорить о поддержке государством чего бы то ни было можно только в сослагательном наклонении. Осмысленная поддержка реформ стала невозможной. Да полно, собирался ли кто-то что-то делать? Нет, конечно.

Все вышеописанное можно было бы не приводить, если бы не необходимость пояснить: все, что случилось у нас в стране, никак не связано с «рыночной реформой экономики». Из анализа действий реформаторов хорошо видно, что цель была другая. И они не просто проглядели ситуацию с инвестиционной непривлекательностью России.

Так что суть реформ состояла не в построении каких-то там мифических «рыночных механизмов». Суть была в простой и грубой экспроприации доходов государства в пользу кучки частных лиц, без всяких попыток построить частнопредпринимательский капитализм как таковой. Все крики о «продолжении курса реформ» и «цивилизованном рынке» - лишь дымовая завеса, погремушка для кретинов.

Бессмысленно искать здесь логику. Экономики здесь нет. Здесь борьба с коммунизмом.

Непонятно другое. Как такой человек может до сих пор возглавлять важнейшие для России направления? Какие технопарки и футурополисы может строить Чубайс? Почему он вообще работает с государственными деньгами?

Бессмысленно отдавать высокие технологии в лапы человека, который ради неких политических целей раздавал госсобственность кому попало за бесплатно и даже с приплатой. Тема Чубайса очень и очень актуальна. Об этом и свидетельствует шум вокруг этого ролика 2001 года.

Если Чубайс ради уничтожения некого коммунизма 6 лет после развала Союза отдавал собственность в некие руки не в экономических целях. То почему, собственно, он должен развивать технологии в России? Может быть ему не понравится технократическое общество? Может же ему что-то не понравиться. И ради некой борьбы он загубит все инновации? Почему нами должен управлять Чубайс? Я за него не голосовал.