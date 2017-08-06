Чубайс: целью приватизации было уничтожение коммунизма
Александр Гентелев, документалист, выложил на Youtube ранее малоизвестные интервью. Больше всего поразил ролик с Чубайсом 2001 года. Борт самолёта. Чубайс разоткровенничался про приватизацию. \"...Не Западу судить! Мало что понимает в этом Запад. Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи, с разной ценной. Мало кто на Западе понимает, что такое коммунизм на самом деле и какую цену заплатила наша страна за это. Мало кто это понимает на Западе.
Что такое приватизация для нормального западного профессора, для какого-нибудь Джеффри Сакса? Который пять раз уже менял позицию по этому поводу, и докатился до того, что надо отменить приватизацию и начать всё заново. Для него, в соответствии с западными учебниками, это классический экономический процесс, в ходе которого оптимизируется затраты на то, чтобы в максимальной степени эффективно разместить активы переданные государством в частные руки. А мы знали, что каждый проданный завод - это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого ли, дёшево, бесплатно, с приплатой - двадцатый вопрос, двадцатый. А первый вопрос один: каждый появившийся частный собственник в России - это необратимость. Это необратимость. Точно также как 1 сентября 92 года первым выданным ваучером мы выхватили буквально из рук у красных решение об остановке приватизации в России, точно также каждым следующим шагом мы двигались ровно в том же самом направлении.
Приватизация в России до 97 года вообще не была экономическим процессом. Она решала совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда, а уж тем более на Западе. Она решала главную задачу - остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили её полностью. Мы решили её с того момента, когда на выборах в 96-ом году Зюганов отказался от лозунга «национализация частной собственности». Отказался не потому, что он полюбил частную собственность, а потому что он понимал, что если хочешь власть в этой стране получить, безумие отнимать назад. У тебя самого отнимут так, что мало не покажется. Этим самым мы заставили его, независимо от его желания, играть по нашим правилам, ровно то, чего и надо было добиться. А для Сакса это дёшево, можно было дороже, нужно было процедуры изменить. Мы решали другую задачу, и эту задачу решили.\"
Кто такой этот Джеффри Сакс? Американский экономист, один из разработчиков политики «шоковой терапии» в Боливии, Польше и России. С осени 1991 года по январь 1994-го был руководителем группы экономических советников президента России Бориса Ельцина. И вот что сказал даже этот монетарист:
«Главное, что подвело нас, это колоссальный разрыв между риторикой реформаторов и их реальными действиями... И, как мне кажется, российское руководство превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме: они сочли, что дело государства - служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно больше денег и поскорее. Это не шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая своей целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей»
Интервью с Джеффри Саксом (англ.), 15 июня 2000 года.
А вот цитата из книги Паршева «Почему Россия не Америка»:
Если бы реформаторы хотели преобразовать Россию, то устойчивый бюджет дал бы им самое главное - поддержку населения. Да я сам был бы доволен Гайдаром и Чубайсом! Зачем же они сами себе оторвали это самое (в политическом смысле)? Ведь после развала бюджета говорить о поддержке государством чего бы то ни было можно только в сослагательном наклонении. Осмысленная поддержка реформ стала невозможной. Да полно, собирался ли кто-то что-то делать? Нет, конечно.
Все вышеописанное можно было бы не приводить, если бы не необходимость пояснить: все, что случилось у нас в стране, никак не связано с «рыночной реформой экономики». Из анализа действий реформаторов хорошо видно, что цель была другая. И они не просто проглядели ситуацию с инвестиционной непривлекательностью России.
Так что суть реформ состояла не в построении каких-то там мифических «рыночных механизмов». Суть была в простой и грубой экспроприации доходов государства в пользу кучки частных лиц, без всяких попыток построить частнопредпринимательский капитализм как таковой. Все крики о «продолжении курса реформ» и «цивилизованном рынке» - лишь дымовая завеса, погремушка для кретинов.
Бессмысленно искать здесь логику. Экономики здесь нет. Здесь борьба с коммунизмом.
Непонятно другое. Как такой человек может до сих пор возглавлять важнейшие для России направления? Какие технопарки и футурополисы может строить Чубайс? Почему он вообще работает с государственными деньгами?
Бессмысленно отдавать высокие технологии в лапы человека, который ради неких политических целей раздавал госсобственность кому попало за бесплатно и даже с приплатой. Тема Чубайса очень и очень актуальна. Об этом и свидетельствует шум вокруг этого ролика 2001 года.
Если Чубайс ради уничтожения некого коммунизма 6 лет после развала Союза отдавал собственность в некие руки не в экономических целях. То почему, собственно, он должен развивать технологии в России? Может быть ему не понравится технократическое общество? Может же ему что-то не понравиться. И ради некой борьбы он загубит все инновации? Почему нами должен управлять Чубайс? Я за него не голосовал.
Это собственно ответ тем товарищам,которые ждут от Путина построения справедливого общества,национализации банков и т.д. и т.п. ,либо СССР 2,0.
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Целью приватизации в РФ была реставрация капитализма, т.е. присвоение заводов, фабрик, земли, лицами приближенными к власти и с согласия власти. Но даже это пол беды. Беда заключается в том, что приватизация была проведена под руководством кураторов из США таким образом, чтобы разрушить некогда единые отрасли, сделав упор на том, что каждое предприятие должно выживать самостоятельно, что в принципе было невозможно в условиях, когда на Западе ни один завод не функционирует сам по себе, а в ходит в транснациональные корпорации. В итоге мы имеем обнищавший народ и деиндустриализацию всей страны.
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Опять в кидаетесь в частности, я разместил это с целью что бы все наконец поняли, что основной целью всей этой камарильи было уничтожение коммунизма как основной идеологии общественного строя в СССР .Все остальное следствие, и Чубайс об этом прямо заявляет, что боролись они с коммунизмом за право частной собственности на средства производства. Неужто это так трудно понять.И статья в Конституции о запрете идеологии именно из этого сценария.
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А мне кажется уважаемый коллега, что Чубаис и ему подобные опять лукавят. К тому времени коммунизм, как идеология практически перестал существовать. Так нужно было сначала искусственно создать дефицит, а затем предательство элит против всего народа и вот он капитализм, давняя мечта мировой за кулисы. А, что получил народ? Частную собственность,средства производства? Не чего подобного, народ стал вымирать. Кстати до сих пор ещё мы не можем оправится от так называемой борьбы с коммунизмом. Я не верю Чубаису и считаю, что ему место в тюрьме.
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Не согласен коммунизм как идеология существует,как его не пытаются дискредитировать и он опасен ,крайне опасен, для всего капиталистического мира, и Сталин опасен до тех пор пока его имя связывают с коммунизмом и интернационализмом, не даром несть числа публикациям ,где Сталина объявляют “красным монархом” и “красным императором”.Неужто так трудно понять, нет частной собственности на средства производства – значит нет капитализма как такового вообще.
Хорошенько проштудируйте историю дискредитации коммунизма в СССР,которая началась с троцкиста Хрущева.
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Создатель, огради Россию и народы России от врагов Руси подобных Чубайсу; верни нам товарища Сталина, спаси русскую цивилизацию, спаси жизнь на Земле.
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«Мне трудно представить себе, какая может быть «личная свобода» у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая, а не бумажная, личная и всякая другая свобода».
Беседа с председателем американского газетного объединения «Скриппс-Говард Ньюспейперс» Рой Говардом. 1 марта 1936 г.
Источник: Сталин И.В. Cочинения. — Т. 14. Издательство «Писатель», 1997. С. 103-112.
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«Не бывает и не может быть при капитализме действительных «свобод» для эксплуатируемых, хотя бы потому, что помещения, типографии, склады бумаги и т. д., необходимые для использования «свобод», являются привилегией эксплуататоров. Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами. Демократия при капитализме есть демократия капиталистическая, демократия эксплуататорского меньшинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуатируемого большинства и направленная против этого большинства».
Источник: «Об основах ленинизма» Т.6, стр. 115
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О БУДУЩЕМ РОССИИ
«Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он все ещё рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний.
Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР — в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы ещё не все сделали. Здесь ещё большое поле работы.
С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций.
В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом.
И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом.
Все это ляжет на плечи русского народа. Ибо русский народ — великий народ. Русский народ — это добрый народ. У русского народа — ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям. Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен. У него — стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ — неодолим, неисчерпаем».
О БУДУЩЕМ РОССИИ
«Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он все ещё рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний.
Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР — в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы ещё не все сделали. Здесь ещё большое поле работы.
С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций.
В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом.
И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом.
Все это ляжет на плечи русского народа. Ибо русский народ — великий народ. Русский народ — это добрый народ. У русского народа — ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям. Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен. У него — стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ — неодолим, неисчерпаем».
Беседа с А.М. Коллонтай, ноябрь 1939 г.
Извлечения из дневников А.М. Коллонтай, хранящихся в Архиве МИД РФ, произведены историком М.И. Трушем. (c. 611)
Беседа с А.М. Коллонтай, ноябрь 1939 г.
Извлечения из дневников А.М. Коллонтай, хранящихся в Архиве МИД РФ, произведены историком М.И. Трушем. (c. 611)
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Коммунизм ( в давние века назывался несколько иначе) , самая древняя идея построения общественного строя, социально-справедливого общества.
И было построено подобное общество много раньше 20-го века.
Т.н. примитивные племена. Некоторые до сих пор существуют в Африке, в Южной Америке, в Сибири.
Уже много сотен лет в основе их отношений лежат современные идеи коммунизма.
Где-то в силу врождённого чувства справедливости, где-то из-за скудности ресурсов, ради выживания всего племени..
Даже у некоторых видов высших млекопитающих есть элементы соц.-справедливости.
Косатки, к примеру, где сильные и здоровые делятся пищей и помогают приболевшим или раненым , пожилым членам стаи.
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Вот именно ради выживания.
https://www.youtube.com/watch?v=Jd7g6Ppv8wM