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За пищевые добавки

18:55. 5 августа 2017 Просмотров - 175 Один комментарий Опубликовал:

Слышали ли вы когда-нибудь фамилию Бутлеров? В Москве есть улица его имени. Тот кто хорошо учился в школе и не проболел все уроки химии должен помнить, что была такая теория — Бутлерова. Можно слазить в википедию (куда же еще), но там не написана история произошедшая с этим выдающимся русским химиком, которую хочу рассказать.

Бутлеров пришел к известному экономисту Дмитрию Ивановичу Меделееву. Да, Менделеев себя химиком никогда не считал. А считал экономистом. Но пришел с вопросом по химии. Как раз в то время существовала проблема с пониманием: почему одни и те же по химическому составу вещества ведут себя по-разному. Имеется в виду, суммарно количество атомов одинаковое, а поведение отличается. Сейчас мы уже знаем про то, что молекула имеет строение, изомеры и другое, а тогда это только открывали. Так вот, Бутлеров предложил, что атомы между собой имеют связи. На что Мендеелев его зачморил и затроллил. Да, он возмущался совершенно «ненужной» идеей. Какие связи вообще могут быть???

Что делать? Сила авторитета.

Надо сказать, что случай в науке далеко не единственный. Скажем, Паули, который жил позже, и его еще помнят живые, кричал (в прямом смысле слова) на молодого Бриллюэна, когда тот предлагал идею спина в атоме: «как такому как Вы вообще диплом об образовании дали?!». Много позже, признавая свою неправоту, Паули заметил, что: «надо было стоять на своём».

Все это было бы весьма забавными историями, если бы в этом не было толики грусти.

Авторитет науки стал притчей во языцех. Но я хочу поговорить о другом.

Все видели прикол про то, что натуральный банан состоит из вредных компонентов с маркировкой Е- ? Ну, в самом деле, усилитель вкуса входит в состав большинства фруктов. Он так и был обнаружен. Кажется, в сливах нашли. Суть его в том, что чувствительные сосочки языка расширяются, и вкус воспринимается более насыщенным.

И шутка про Е- добавки кажется смешной, а фраза на этикетке «идентичное натуральному» кажется естественной.

У меня вопрос к химикам и другим ученым, к тем, кто по долгу службы клеймит ретроградов и лженаучные взгляды. К пищевикам с химическим образованием, создающим новые добавки, и блокираторы других (лишних) вкусов.

Вам не приходило в голову, что вы, подобно светочу нашему Д.И. Менделеву, не все знаете о природе, особенно о живой? Не задумались ли вы, что повторение химического состава (разумеется с той же структурой, концентрации и прочему известному) не является исчерпывающим для организма? Не может ли такого быть, что газовых хроматограф, который исчерпывающее демонстрирует состав с точки зрения химии, теряет природу живого? Вдруг, есть еще сущность описывающая природу вещества еще неизвестная науке?

Мы ведь не бензином питаемся. Хорошая, здоровая, вкусная, натуральная пища — это так далеко от химии!

Лично у меня нет ответа на вопрос — что это еще за сущность, отделяющая живое от мертвого. Заметьте, я не говорю о боге, душе и других предрассудках. Я говорю о еде.

Живая, свежая еда полезная. Мертвые, лежавшие со времен фараона в холодильнике «ножки буша» — вредные. Яблоки из супермаркета со вкусом деревянных опилок, груши, не уступающие по твердости морковке, зимняя петрушка без запаха — все это продукты химии. Не то что польза сомнительна, вред очевиден.

Так вот, не смотря на отсутствие ответа, что же это такое там еще есть, я протестую против того чтобы считать приготовленную еду из реактивов равноценной натуральной еде. Нет у вас, господа химики и поборники всезнайства науки, оснований считать их равноценными и одинаково полезными. Нет ни научного обоснования, ни морального права добавлять в продукты «полезные добавки» и минеральные вещества.

Вы проводили эксперименты? И якобы ничего страшного не нашли?

Могу возразить. Очень известен фильм («Двойная порция»), где человек несколько недель питался в макдональдсе, и потолстел и ослаб.

Ну, так то же макдональндс… А вот с вашей же точки зрения, все посчитать и измерить, калории, углеводы, белки, и прочая муть, получалось что в макдональдсе всего этого достаточно было. Где же логика?

Перестаньте людям врать, что химический состав полностью заменяет пользу в еде. Вы это придумали.

Прекратите добавлять гадость в еду. Найдите мужество признаться хотя бы самим себе, что научные знания весьма ограничены, и нельзя вот так вот переносить знания о мертвой природе: угле, нефти, воде и прочем на живую — то что мы едим.

Миллионы лет наши предки ели только то, что нашли или поймали. Даже холодильнику меньше ста лет, и пока улучшения здоровья не видно.

Эту тягу натуральному, вы зовете издевательски модой, витализмом и тому подобное.

Из того что вы чего-то не знаете, уважаемые химики, не следует, что живая природа обладает чем-то сверхъестественным. Это ваше всезнайство вас подводит. Вы стали как один фронт, непререкаемым авторитетом. Вам выгоден этот авторитет, можно с умным видом втюхивать любую гадость. Сами, наверное, любите свежий сок вместо того чтобы водой развести сухой концентрат.

Еще раз для тех повторю. Нет доказательств того, что мы знаем все о различии живой от неживой природы. Повторение химического состава не дает оснований считать вещество идентичным натуральному. Эта разница не в сверхъестественном, а в пока не открытом факторе.

В чем именно? Вот пусть ученые, которые за это зарплату получают и ищут. А я буду кушать то, куда химики не лазили.

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Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 2109 1500
    любопытный 5 августа 2017 в 19:24 Ссылка Пометить
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    Нелавно прочитала состав пищевой соды производитель в Башкирии, это пищевая добавка Е500 Гидрокарбонат натрия, а надо, что бы был натрий двууглекислый, это всегда было пищевая сода. Посмотрела в чем же разница? Оказывается соль натрия -натрий двууглекислый обрабатывают аммиаком и получают пищевую добавку Е500 гидрокарбонат натрия. А это другой продукт вредный для человека. Это вот они Огулову палки в колёса вставляют, ведь его учение основано на приеме пощевой соды.

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