«У опеки слишком много полномочий»: в России предлагают ввести уголовную ответственность за изъятие ребёнка из семьи

Общественники предлагают привлекать по статье УК сотрудников органов соцопеки за незаконное изъятие ребёнка у родителей.

Один из авторов инициативы, глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) Ольга Леткова, сообщила RT, что службы соцзащиты зачастую наносят вред ребёнку, грубо вторгаясь в семью, но не несут за это никакой ответственности. По её мнению, необходимо резко ограничить полномочия органов соцопеки. В Госдуме родителей поддержали. Однако эксперты считают, что это может осложнить защиту прав детей в социально неблагополучных семьях.

Ассоциация родительских комитетов и сообществ (АРКС) предлагает ввести уголовную ответственность за незаконное изъятие ребёнка из семьи. Инициатива содержится в комплексе мер по совершенствованию законодательства в сфере защиты семьи, который организация направила на рассмотрение президенту Владимиру Путину (документ есть в распоряжении RT).

Предположительно, поправки будут внесены в 127 статью УК РФ «О незаконном лишении свободы», согласно которой насильственное удержание несовершеннолетнего наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.

Глава АРКС Ольга Леткова рассказала RT, что службы соцзащиты часто наносят вред ребёнку, неоправданно вмешиваясь в жизнь семьи. По её мнению, органы опеки обладают слишком широким спектром полномочий, что даёт им возможность остаться безнаказанными даже в случае ошибки или непрофессиональных действий с их стороны. В связи с этим в документе предусмотрено ограничение полномочий органов опеки.

«Cейчас закон даёт сотрудникам органов опеки слишком много полномочий. Они по собственному усмотрению могут определять, когда нужно вмешиваться в дела семьи. При этом доказать, что они что-то нарушили, практически невозможно. Первым делом нужно чётко определить, что имеют право делать органы опеки, а что нет. Изъять формулировки, которые можно толковать субъективно. Необходимо чётко прописать, что изъятие ребёнка из семьи в каком-либо виде возможно только в строго определённых законом случаях. А если закон нарушен, должна наступать уголовная ответственность. Это защитит семьи от произвола и будет работать в интересах детей», — утверждает Леткова.

В частности, предлагается исключить из Семейного кодекса статью 77, которая даёт право органам опеки изымать детей по широко толкуемым критериям, а также изменить законы, позволяющие помещать детей в приюты на реабилитацию при живых родителях вне прямой связи с лишением или ограничением родительских прав.

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Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов поддержал предложенные родительским комитетом меры и отметил, что необходимо кардинально менять методы работы органов опеки и попечительства.

«77 статья была введена в 90-е годы под воздействием модных западных идей о ювенальной юстиции. Тогда это было выгодно определённым западным фондам, которые занимались усыновлением и переправлением детей на Запад. Поэтому всё, что касается ювенальной юстиции, необходимо пересматривать. Уголовная статья может быть одним из механизмов влияния на сотрудников соцопеки, но это далеко не исчерпывающая мера. Необходимо пересмотреть практику работы наших органов опеки и больше обращать внимание на кадровый состав», — считает депутат.

По его мнению, практика принудительного изъятия детей у родителей привела к увеличению числа сирот. Между тем в некоторых случаях можно было решить проблемы семьи без грубого вмешательства.

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Проводить профилактические работы с неблагополучными семьями намного сложней, чем просто забрать ребёнка у родителей, поэтому органы соцзащиты, как правило, выбирают последнее, считает главный детский психиатр Москвы Анна Портнова. По её мнению, нужно помнить, что это крайняя мера, которая может нанести неокрепшей детской психике непоправимый вред.

«Сразу изымать детей не стоит, необходимо попробовать поработать с семьёй. Есть такие родители, которые действительно не в состоянии воспитывать ребёнка и представляют для него угрозу, но их меньшинство. Многие просто не умеют или не имеют возможности как следует заниматься ребёнком. Конечно, органам соцзащиты проще отобрать — меньше проблем. А то придётся работать с родителями, направлять их на наркологическое лечение, покупать продукты, если семья бедная. Но если ребёнка отняли, пусть даже у плохих родителей, — это очень серьёзная психическая травма», — подчёркивает психолог.

РИА Новости

Один из самых известных случаев, закончившихся возбуждением уголовного дела против родителей, произошёл в феврале 2017 года. Четырёхлетняя Саглана Салчак прошла несколько километров по заснеженной тайге, чтобы рассказать соседней стоянке о том, что у неё умерла бабушка от сердечного приступа.

История получила широкое освещение в СМИ, девочка прослыла героиней. Несмотря на это, в марте СК России по Республике Тыва возбудил дело в отношении её матери по двум статьям УК: 125-й «Оставление в опасности» и 156-й «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По версии СК республики, подозреваемая оставила четырёхлетнюю дочку у своих родителей, которые проживали в труднодоступном месте. При этом мать знала, что престарелые люди лишены возможности принять меры по обеспечению безопасности ребёнка. Теперь ей грозит заключение и лишение родительских прав.



По закону ребёнка из семьи могут забрать органы опеки и попечительства (если, по их мнению, его жизни или здоровью что-то угрожает) или сотрудники органов внутренних дел (если установлено, что несовершеннолетний находится без должного надзора со стороны родителей).

Согласно статистике Генпрокуратуры, которую в беседе с RT озвучила член координационного совета при президенте РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах детей Галина Семья, в 2016 году МВД изъяло из семей 9 тыс. детей и при этом было допущено более 100 нарушений. За тот же период органы опеки отобрали у родителей более 3 тыс. детей, при этом только 20 решений были признаны прокурорами необоснованными или незаконными. Поэтому, по её мнению, говорить, что незаконный отъём детей у родителей — массовое явление, неправильно.

При этом Галина Семья согласна с предложением Ассоциации родительских комитетов и сообществ — она тоже считает, что необходимо законодательно чётко определить критерии, по которым ребёнка могут отобрать у семьи. Но при этом выступает резко против введения уголовной ответственности. Это только усугубит ситуацию и негативно скажется на безопасности детей, считает она.

globallookpress.com

© Michaela Begsteiger

«Как только введут уголовную ответственность, органы опеки будут стараться не изымать ребёнка, если есть хотя бы какое-то сомнение в том, что его можно не забирать из этой семьи, а это, в свою очередь, приведёт к увеличению числа случаев гибели детей и нанесения вреда их здоровью. По данным МВД, у нас с каждым годом растёт число случаев семейного насилия родителей по отношению к детям.К сожалению, в 2016 году были случаи, когда дети не были отобраны и погибли от рук родителей», — констатирует эксперт.