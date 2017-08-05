Душа существует и она бессмертна

Религиовед, доктор исторических наук, преподаватель на кафедре религиоведения в одном из пражских университетов Руслан МАДАТОВ опубликовал очень интересную статью, в которой привел доказательства существования души с научной точки зрения.

Статья заинтересовала журналистов газеты “ЭХО” и они решили побеседовать с Русланом Вахидовичем непосредственно на эту тему. Ведь если человечество примет факт существования и бессмертия души как научную данность, жизнь на Земле не сможет не преобразиться в лучшую сторону.

- Почему вы считаете, что это знание преобразит жизнь на Земле? Верующие ведь и так признают сей факт.

- Верующие – это одно, а наука, светские правители – это другое. Если мы начнем официально признавать жизнь как очередной этап бытия, мы будем строить ее совершенно по-другому, с гуманистических позиций.

Мы начнем понимать, что сможем либо возвыситься на пути самосовершенствования, либо погубить душу ради каких-то сиюминутных благ: денег, власти и т.п.

- Доказательства существования души приводили многие: и ученые, в том числе медики, и религиозные деятели. В чем отличие ваших доказательств?

- Я решил подойти к вопросу одновременно и с научной точки зрения, и с эзотерической, и со строго логической. Чисто религиозных догм я старался не касаться – памятуя о том, что люди с практическим складом ума все дальше и дальше отходят от религии, видя в ней лишь экономический и политический институт.

При этом я понимал, что те или иные доказательства уже кто-то приводил, поэтому я не претендую на эксклюзивность. Я исходил из того, что чем больше говорить на эту тему, тем лучше будет для людей – они начнут задумываться над тем, чтобы не портить свою жизнь.

Исходя из научных основ доказательств любой теоремы, я свои доказательства приводил поэтапно.

Начнем с сознания. Многие ученые уже признали тот факт, что оно не принадлежит мозгу, а, значит, и физическому телу. А также и то, что оно материально. То, что оно материально, доказывает тот простой факт, что оно существует.

А если нечто существует, оно образовано какой-то формой материи, какой – это вопрос второй: если мы не можем что-либо определить, охарактеризовать, из этого не следует, что этой формы материи не существует. Главное, что есть материя и нет пустоты. И вот такой простой вывод наука никак не может решиться сделать!

- Что ей мешает – с вашей точки зрения – сделать такой вывод?

- Прежде всего тот факт, что еще не смогли договориться о терминах относительно самого понятия материи. Что это такое? То, что мы видим-слышим-осязаем? То, что мы можем, в крайнем случае, зафиксировать какими-то приборами? (Различные лучи, радиацию и т.п.)

Да, безусловно. Но лет двести назад ту же радиацию еще никто не мог зафиксировать. Однако она есть. И была. Как видите, вывод простой, проще некуда: если мы на данном этапе нашего технического развития не можем что-то зафиксировать, это означает только то, что мы пока не придумали нужные приборы, а вовсе не то, что искомого объекта не существует.

Тот же факт, что искомый объект существует, косвенно подтверждается самой же наукой. Вот что утверждают физики: “Выяснилось, что для того чтобы все космические объекты двигались в пространстве так, как они делают это сейчас – вселенная должна быть наполнена какой-то неведомой людям материей (“темной” материей), масса которой по приблизительным расчетам составляет около девяноста процентов от общего числа массы во вселенной”.

Какой из этого вывод? То, что мы можем как-то чем-то зафиксировать, – лишь верхушка айсберга, остальное скрыто от наших органов чувств и приборов. И вполне может статься, что в темных глубинах подводной части айсберга как раз и находится материя сознания.

- Однако, насколько я знаю, уже существуют опыты по “деланию” невидимого видимым.

- Да, например, академик Анатолий Федорович Охатрин, работавший у академика Королева, руководитель лаборатории биолокации и института минералогии, геохимии и кристаллохимии и редких элементов, родоначальник микролептонной теории поля, смог сделать видимыми мысли, изобретя специальный фотоэлектронный аппарат.

Вот что он писал на эту тему: “Мы попросили женщину-экстрасенса излучить как бы некое поле, наделив его информацией. Когда она делала это, при помощи фотоэлектронного аппарата мы фиксировали происходящее.

На фото было видно, как от окружающей ее ауры отделяется нечто вроде облачка и начинает двигаться самостоятельно.

Такие мыслеформы, насыщенные определенными настроениями и эмоциями, могут внедряться в людей и даже оказывать на них влияние”.

Охатрин не одинок, похожие опыты проводил и профессор Александр Чернетский. Ему удалось сфотографировать мысль человека.

- Могу предположить, что тут началось!.. Наука ответила так, как она и отвечает в таких случаях: “Этого не может быть, потому что не может быть никогда!”

- Совершенно верно, это и началось. Я подробно об этом рассказывать не буду, кому интересно, пусть посмотрит в интернете об опытах этих замечательных ученых. Которые, кстати, были проведены даже не сейчас, а еще в 80-х годах.

- Вы начали с того, что сознание материально, не принадлежит мозгу и физическому телу. Но где конкретно происходит процесс мышления?

- Ответ вроде как на поверхности – в мозге, конечно. При этом ученым так пока и не удалось объяснить механизм, по средствам которого это самое сознание в нем функционирует и как происходит процесс мышления.

Правда, были ученые с незашоренным сознанием, например, Наталья Петровна Бехтерева. Вот что писала этот нейрофизиолог с мировым именем: “Гипотезу о том, что мозг человека лишь воспринимает мысли откуда-то извне, я впервые услышала из уст нобелевского лауреата, профессора Джона Экклза.

Конечно, тогда это показалось мне абсурдным. Но потом исследования, проводимые в нашем Санкт-Петербургском НИИ мозга, подтвердили: мы не можем объяснить механику творческого процесса.

Мозг может генерировать лишь самые простые мысли типа, как перевернуть страницы читаемой книги или помешать сахар в стакане. А творческий процесс – это проявление совершенно нового качества…”.

Другие ученые приводили в доказательство того, что мышление происходит где-то в другом месте, тот факт, что изменение активности мозга никак не влияет на процесс мышления, ссылаясь на опыты, когда томограф фиксировал активность мозга в коматозном состоянии, в состоянии гипноза.

Да и тот факт, что прекрасно оснащенная современная наука до сих пор не нашла в мозге место, в котором локализуется информация, тоже со счетов не сбросишь.

Более ранние опыты – например, аж 20-х годов, – тоже очень интересны. Так, Карл Лэшли, известный в то время исследователь мозга, неопровержимо доказал, что условные рефлексы у крыс не пропадают после удаления поочередно совершенно разных участков мозга.

Таким образом он показал, что в мозге нет какого-то “специализированного” участка, отвечающего за эти рефлексы.

Такой же эффект наблюдается и у людей – при вынужденной ампутации большей части мозга они сохраняют все умственные способности. Всем известен феномен американца Карлоса Родригеса, который живет без лобных долей мозга (т.е. более 60 процентов мозга у него отсутствует).

И такой пример не единичен. Например, в реферате доктора Робинсона из Парижской академии наук описан случай, когда мужчина дожил до 60-ти лет, вел нормальную жизнь, получил травму головы, через месяц с лишним умер, и только после вскрытия выяснилось, что мозга у него практически не было! Была лишь толщиной с листок бумаги оболочка мозгового вещества.

У немецкого специалиста Хуфланда (который, кстати, после описанного случая полностью пересмотрел все свои медицинские взгляды) был похожий случай: у умершего пациента, который сохранял свои умственные и физические способности до момента, когда его разбил паралич, в черепной коробке мозга не обнаружилось вообще! Вместо мозга там было 300 грамм жидкости.

В Голландии в 1976 году умер один из лучших часовщиков страны, 55-летний Ян Герлинг. Вскрытие показало, что у него вместо мозга тоже была жидкость типа воды. В Шотландии, в Шеффилде, врачи были поражены тем, что у студента, имеющего IQ, равный 126, что выше среднего, рентген показал полное отсутствие головного мозга.

- Ну, говорят, что участки мозга способны брать на себя функции утраченных частей…

- Да, способны, и такие случаи также известны. Но водичка в черепной коробке тоже способна?! А случай с шотландским студентом? Если из правила есть исключение, правило уже не работает.

Кстати, известная латинская фраза, что из любого правила есть исключение – не что иное, как неправильный перевод: правило не работает, если есть хотя бы одно исключение.

Доказательством того, что процесс мышления осуществляется не в мозге, были и опыты психиатра Геннадия Павловича Крохалева, который занимался проблемой регистрирования видений.

Он еще в 1979 году получил патент на фотографирование обычными фотоаппаратом и видеокамерой галлюцинаций своих пациентов.

Эти фиксации позволяли ему лечить пациентов. А в 2000 году вышла его статья о том, что эти галлюцинации и мысли находятся не в мозге человека, а где-то снаружи.

Прямыми доказательством существования сознания вне тела являются и описания пациентами своих ощущений во время выхода их сознания из тела во время клинической смерти.

Таких описаний – сотни тысяч! Люди описывают, как видят себя со стороны, как переносятся за тысячи километров от своего тела и четко рассказывают потом, что там видели, и все совпадает до мельчайших подробностей.

И тут уже официальная наука ничего поделать не может, было даже придумано специальное название для таких состояний: “опыт пребывания вне тела”.

- Я, конечно, не специалист, но мне кажется, что если этому научиться, то слепые от рождения смогут познавать мир!

- Между прочим, слепые от рождения также попадали в состояние клинической смерти и описывали то, что видели. Некоторые утверждают, что это галлюцинация.

О какой галлюцинации может идти речь, если человек слеп от рождения и просто не знает, как выглядит то, что он видел?!

- В прошлой нашей беседе вы высказали мысль, что реинкарнация возможна. Так, может быть, эти видения слепых от рождения – просто опыт их прошлой жизни, где они были зрячими?

- Все может быть, это недоказуемо, но и опровергнуть это невозможно. А вот что касается вашего вопроса про “научиться”, то есть примеры осознанного отделения сознания от физического тела.

Научился этому человек специально или это врожденные способности, это даже неважно. В книге Джеффри Мишлава “Корни сознания” подробно описаны многочисленные исследования феномена выхода из физического тела в Нью-Йоркской лаборатории Американского общества психических исследований.

Специалисты лаборатории получили недвусмысленные доказательства того, что при выходе из тела сознания или астрального двойника этот “двойник” четко описывает места, где побывал, делится информацией, которую там собрал. Есть даже примеры воздействия этого “двойника” на физические приборы.

- Все это очень и очень интересно, но какие это имеет отношение непосредственно к доказательству существования души?

- Этими рассказами я подводил в мысли, что человек – не что иное, как некая энергетическая сущность, “одетая” в физическое тело. И сознание – как и душа – не принадлежит телу.

- Я правильно поняла, что сознание в вашем понимании и есть душа?

- Правильно! Сознание есть материальная субстанция неизвестной нам ныне формы материи, которая продолжает существование и после смерти “одежды” – физического тела.

И в этом плане бессмертное сознание-душа является более ценным и значимым понятием, чем даже те, что предлагают нам различные верования и религии.

В любой религии есть элементы мистики, чудес, то есть всего того, что человек со скептическим и аналитическим складом ума отрицает. Здесь же одна голая физика: душа- сознание существует вне зависимости от религиозных предпочтений, она существует материально, ее существование возможно доказать в будущем не косвенно, а прямо – при помощи приборов, которые, я верю, будут созданы.

Самое главное – она бессмертна! А значит, мы, отдав концы, не умираем насовсем, как гениально сказал Высоцкий.

- Получается, что вы ставите знак “равно” не только между сознанием и душой, но и между этим и личностью?

- Ставлю! Смело ставлю!

- И моя душа, которая у меня есть, будет существовать всегда?

- Будет, но только само словосочетание “у меня есть душа”, на мой взгляд, некорректно. Более того, неправильно. Это все равно как если бы мой костюм сказал: “У меня есть человек по имени Руслан”. Вы, я – мы и есть души, одетые в тела!

- А есть ли какие-нибудь доказательства единой системы личности-сознания-души и физического тела?

- Есть, это так называемый фантомный эффект, который описан у очень многих ученых. Все, кто интересуются темой фантомов, должны помнить очень известное фото. Оно снято в специальных лучах. У дерева отсутствует часть ствола и кроны – после удара молнии.

Однако на фото мы видим словно бы целое дерево – заметны и несуществующие ветви, ствол и даже листва. Несуществующие в реальности, но запечатленные на фото несуществующие части – как раз фантом дерева.

Что это означает? Дерево утратило свои некоторые физические части, но сохранило тонкоматериальные части. Это как бы “душа” дерева. В тонком мире оно существует в первозданном виде. Что и запечатлел фотограф.

Фантомные части полностью повторяют форму сущности дерева, его “души”.

Фантомный эффект проявляется не только визуально, но и в ощущениях. Давно известен эффект фантомных болей, когда болят (зудят, ноют, чешутся) несуществующие, ампутированные конечности.

Фантомные ощущения бывают настолько сильными, что инвалиды пытаются даже вставать на несуществующую ногу – они ее полностью чувствуют.

Официальная медицина объясняет это физиологией. Этой самой “физиологией” она объясняет все, чего не может объяснить более внятно. Однако фантомные ощущения есть даже у людей со сломанным позвоночником, а официальная медицина открещивается от этого и говорит, что “по физиологии это невозможно”. Но это же есть!

Психиатры говорят о психической природе данного феномена, но объяснить фантомные ощущения у инвалидов с детства, которые родились без руки или ноги, не могут и они.

Однако получается, что фантомная память о не существовавших никогда конечностях заложена в самой сути человека. Одни говорят – в генах, я скажу – в душе.

- Или это опять память о прошлой жизни, где руки-ноги были на месте?

- Это будет являться лишь дополнительным доказательством бессмертия души.

- Тогда получается, что роль души-сознания-личности гораздо более важна в формировании и организма, и ощущений человека?

- Совершенно верно! Академик Николай Викторович Левашов пишет об этом так: “На вопрос о том, как происходит развитие эмбриона человека (как и любого другого живого организма), бравые биологи и медики, с великой верой в свои знания, часто со снисходительной улыбкой к вопросу невежды, лихо отвечают: “в разных зиготных клетках (клетках эмбриона) появляются разные гормоны и ферменты и, как следствие этого, из одной зиготной клетки развивается мозг, из другой – сердце, из третьей – легкие и т.д., и т.п.”.

Но как, как они знают, во что им развиваться? Гены говорят? Как удобно все объяснять генами, тем более никто точно так и не понимает, что это такое!

Когда делится первая клетка, появляются две, АБСОЛЮТНО ТОЖДЕСТВЕННЫЕ друг другу! Потом процесс повторяется, и вот уже мы имеем сотни таких же тождественных друг другу клеток!

Выходит, что ВСЕ клетки эмбриона имеют тождественную генетику. Так откуда же появляются клетки костей, мозга, ферментов и т.д.? Внятный ответ вам не даст ни один биолог или медик!

И если за основу взять материалистическое восприятие мира, основанное на известных нам сегодня законах физики, то ответа не будет НИКОГДА!

- А если принять за основу не материалистическое объяснения мироздания, а наличие души, которая управляет всеми процессами, то ответ будет?

- Мне кажется, это уже все поняли! Кроме официальной науки! (Смеется). Вот смотрите, что пишет тот же Левашов: “Исследования электрических потенциалов вокруг семян растений дали феноменальные результаты.

После обработки данных, ученые (Херолд Берр из Йельского университета и др.) с удивлением обнаружили, что в трехмерной проекции данные замеров вокруг семечка лютика образуют собой форму взрослого растения лютика.

Семечко еще не легло в благодатную почву, еще даже не “проклюнулось”, а форма взрослого растения уже тут, как тут…

Этой энергетической форме нужно было только заполниться атомами и молекулами, чтобы цветок стал настоящим, видимым для наших глаз”.

Мне кажется абсолютно очевидным, что душа – и есть та самая матрица, что определяет форму и содержание будущего человека. Да и любого другого существа – нужно быть последовательным, душа есть у всего.

- Но как все это происходит в действительности? Есть оплодотворенная яйцеклетка, которая начала делиться на идентичные клетки… А потом что? К этим сотням одинаковых клеток “приклеивается” какая-то неуловимая пока нашими приборами сущность и начинает управлять конструкцией? Доводить ее до ума – как с тем лютиком?

- Совершенно верно! Недаром практически во всех религиях говорится, что душа появляется не с момента зачатия, а позже – когда есть к чему “приклеиться”. Мозг человека в этом случае является неким приемником, который принимает информацию от личности-сознания-души.

Информацию – руководство к действию. Недаром нейроны мозга очень похожи на приемопередающее устройство даже чисто внешне! Это вам скажет любой биолог, знакомый с физическими электрическими схемами.

- Если нейроны мозга могут принимать информацию от души, словно радио, то они должны уметь – по идее – и передавать информацию в окружающее пространство? Может, этим можно объяснить и телепатические способности, и ясновидение? И передачу мыслей на расстояние?

- Мне кажется, это очевидно! Академик Наталья Петровна Бехтерева, перед которой я просто преклоняюсь, говорит на эту тему вот что: “Мозг отгорожен от внешнего мира несколькими оболочками, он прилично защищен от механических повреждений.

Однако через все эти оболочки мы регистрируем то, что происходит в мозгу, причем потери в амплитуде сигнала при прохождении через эти оболочки удивительно невелики – по отношению к прямой регистрации с мозга сигнал уменьшается по амплитуде не более чем в два-три раза (если уменьшается вообще!).

Возможность прямой активации клеток мозга фактором внешней среды и, в частности электромагнитными волнами, осуществляемой в процессе лечебной электромагнитной стимуляцией легко доказывается развивающимся эффектом…”. Какие еще нужны доказательства? Только физические. Ждем от физиков нужных приборов!

- В принципе, все понятно. Но давайте еще раз коснемся темы реинкарнации. Как теория реинкарнации вписывается в ваши доказательства существования и бессмертия души?

- Сам факт реинкарнации доказывает если не бессмертие, то очень и очень долгую жизнь души, по крайней мере, сроком в несколько человеческих жизней.

- Можно ли считать факт реинкарнации научно доказанным?

- Есть слишком много случаев, документально зафиксированных учеными, чтобы от этого можно было отмахнуться. Приведу лишь парочку. В 70-х годах в Берлине 12-летняя девочка после травмы заговорила на итальянском, которого не знала, как на родном. Но не просто заговорила, а утверждала, что она итальянка, Розетта, и родилась в 1887 году.

Назвала и адрес, где жила. Родители повезли девочку по этому адресу в Италию, дверь открыла старушка. Она оказалась дочерью той самой женщины Розетты, чья душа вселилась в девочку.

По ее словам, мать ее умерла в 1917 году. Девочка же, увидев старушку, воскликнула, что это ее дочь и зовут ее Франса. Старушку на самом деле звали Франсой.

Другой случай был в Индии. Девочка с рождения говорила, что она взрослый мужчина, что у нее была жена, дети, называла место, где жила. Родители отвезли ее в ту деревню, там она безошибочно узнала дом, в доме – свою комнату, а чтобы ей поверили, указала место, где в прошлой жизни зарыла в жестяной коробке монеты.

Коробку нашли. Это случаи осознаваемой реинкарнации, некоего вселения души в тело, в котором живет другая душа. Поэтому они, скорее, исключение.

Но есть случаи, когда люди просто вспоминают – под гипнозом, в состоянии изменения сознания – свои прошлые жизни. И приводят доказательства.

- Если резюмировать, то какой вывод получается?

- Душа существует. Ее можно назвать тонким телом, которое является “домиком” для личности, сущности человека, его сознания, памяти, мышления. Это тонкое тело не умирает вместе с физическим телом, переселяясь после физической смерти в другое тело.

Утверждение, что душа после смерти тела пребывает в каких-то местах типа рая, ада или чистилища, или на абстрактных “небесах” мне кажется неправильным.

Точнее, неправильна сама формулировка названий этих “мест”. Душа, как мне кажется, в зависимости от своего духовного развития, от своих настроек, от ощущений, от поступков тела при жизни, попадает в следующей жизни в различные тела. И это будет либо “рай” для нее, либо “ад”.

Тут я ничего нового не открыл (смеется), все это есть в индуизме. Если твои мысли, помыслы, желания были чисты, твоя карма не испорчена, твоя следующая жизнь будет лучше предыдущей. Ну, а если наоборот…

Поэтому я и утверждаю, что если человечество на официальном уровне признает существование и бессмертие души, оно не будет наводнять планету негативом, злобой, смертью себе подобных.

И все это, заметьте, совпадает с основными постулатами практически всех религий: не убий, не укради и так далее.