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Драгоценные останки католических святых

09:44. 5 августа 2017 Просмотров - 91 Один комментарий Опубликовал:

Невероятные останки католических святых, усыпанные драгоценными камнями и украшениями, обнаружены исследователем “Индиана Боунз” (Indiana Bones). Охотник за древностями, которого называют Индиана Боунз (bones – кости), обнаружил жутковатую коллекцию 400-летних инкрустированных драгоценными камнями скелетов, покоящихся в церквях по всей Европе.

Историк искусства Пол Кудунарис (Paul Koudounaris) откопал и сфотографировал десятки ужасных скелетов в некоторых из самых закрытых мировых религиозных учреждениях. В настоящее время готовится к печати новая книга, впервые проливающая свет на забытые разукрашенные мощи.

В 16 веке тысячи скелетов были найдены в римских катакомбах и по приказу Ватикана выставлены на показ в городах по всей Германии, Австрии и Швейцарии. Они были распределены между католическими церквями и религиозными учреждениями, чтобы заменить мощи, уничтоженные в результате протестантской Реформации в 1500-х годах. Принятые за останки ранних христианских мучеников, эти ужасные реликвии, известные как Катакомбные святые, стали святынями, напоминающими о духовных ценностях загробной жизни. Они также сделались символами католической церкви, вновь обретшей влияние в протестантских областях.

Перед появлением в церковных нишах каждый из скелетов был тщательно декорирован золотом, серебром и драгоценными камнями стоимостью в тысячи фунтов стерлингов. На украшение некоторых ушло до пяти лет.

Они были переименованы в святых, хотя никто из них не соответствовал этому титулу по строгим правилам католической церкви, требующей, чтобы святые были канонизированы.

Но к 19 веку они стали болезненным напоминанием о тёмном прошлом, поэтому многие были лишены их регалий и выброшены за ненадобностью.

Новая книга г-н Кудунариса “Священные тела: сокровища культа и удивительные святые из катакомб” – это первое печатное упоминание пресловутых скелетов.

Г-н Кудунарис, проживающий в Лос-Анджелесе, рассказывает: “Я работал над очередной книгой, обследуя различные склепы, когда наткнулся на существование этих скелетов.

Чем больше я узнавал о них, тем настойчивее становилось желание поведать эту захватывающую историю широкой публике. После того, как они были найдены в римских катакомбах, власти Ватикана подписали сертификаты, объявляющие их мучениками. Потом кости были сложены в ящики и отправлены куда-то на север. Затем скелеты были облачены в одежды и украшены драгоценными камнями, золотом и серебром. Занимались этим, в основном, монахини.

К ним могли быть допущены только те, кто принимал священную церковную клятву: поскольку их сочли мучениками, с ними не могли иметь дело простые смертные. Они стали символами всепобеждающей веры и были объявлены святыми в муниципалитетах.

Важность их для церкви определялась не духовными заслугами, которые были довольно сомнительны, но социальной значимостью. Они считались чудотворными и укрепляли связь людей с их городом. Это также укрепляло городской престиж”.

“Сегодня невозможно по достоинству оценить значение этой находки”, – утверждает Кудунарис.

И добавляет: “Проходя по всем этим местам, фактически, совершая паломничество во все эти соборы на мощах, я постоянно испытывал одно чувство – чувство абсолютного безвременья. Безвременья и единства. Вот я стою и смотрю на прошлое – и в то же время я заглядываю в своё будущее. Всё, что было, и всё, что ещё впереди, – всё это соединено в каком-то неразрывном цикле”.

< ![CDATA[]]>Покрытые золотом и драгоценностями – завеса, наконец, приподнята над невероятными останками католических святых. Святая Валерия в Вайарне (Weyarn). Фото: Paul Koudounaris/BNPS< ![CDATA[]]>

Покрытые золотом и драгоценностями – завеса, наконец, приподнята над невероятными останками католических святых. Святая Валерия в Вайарне (Weyarn). Фото: Paul Koudounaris/BNPS

< ![CDATA[]]>Святой Фредерик из бенедиктинского аббатства в Мельке (Melk), Австрия. Фото: Paul Koudounaris/BNPS< ![CDATA[]]>

Святой Фредерик из бенедиктинского аббатства в Мельке (Melk), Австрия. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

< ![CDATA[]]>Святая Мундиция (St Munditia) в церкви Святого Петра в Мюнхене. Фото: Paul Koudounaris/BNPS< ![CDATA[]]>

Святая Мундиция (St Munditia) в церкви Святого Петра в Мюнхене. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

Невероятно, но некоторые скелеты, являющиеся, по слухам, останками ранних христианских мучеников, нашли спрятанными в потайных изоляторах и контейнерах.

< ![CDATA[]]>Альберт в церкви Святого Георгия в Бурграйне (Burgrain), Германия. Фото: Paul Koudounaris/BNPS< ![CDATA[]]>

Альберт в церкви Святого Георгия в Бурграйне (Burgrain), Германия. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

< ![CDATA[]]>Рука святого Валентина в городе Бад Шуссенрайд (Bad Schussenreid), Германия. Фото: Paul Koudounaris/BNPS< ![CDATA[]]>

Рука святого Валентина в городе Бад Шуссенрайд (Bad Schussenreid), Германия. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

< ![CDATA[]]>Святая Луция доставлена в монастырь в Хайлигкройцтале (Heiligkreuztal), Германия. Монахини из Эннетаха (Ennetach) готовят её для показа. Фото: Paul Koudounaris/BNPS< ![CDATA[]]>

Святая Луция доставлена в монастырь в Хайлигкройцтале (Heiligkreuztal), Германия. Монахини из Эннетаха (Ennetach) готовят её для показа. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

< ![CDATA[]]>Святой Феликс в Сурзее (Sursee), Швейцария. Фото: Paul Koudounaris/BNPS< ![CDATA[]]>

Святой Феликс в Сурзее (Sursee), Швейцария. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

< ![CDATA[]]>Святой Бенедикт в церкви Святого Михаила в Мюнхене. Фото: Paul Koudounaris/BNPS< ![CDATA[]]>

Святой Бенедикт в церкви Святого Михаила в Мюнхене. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

< ![CDATA[]]>Этот череп был причислен к реликвии под общим названием Деодатус (Deodatus), поскольку его точная принадлежность не была установлена. Фото: Paul Koudounaris/BNPS< ![CDATA[]]>

Этот череп был причислен к реликвии под общим названием Деодатус (Deodatus), поскольку его точная принадлежность не была установлена. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

< ![CDATA[]]>Святой Деодатус в Райнау (Rheinau), Швейцария. Фото: Paul Koudounaris/BNPS< ![CDATA[]]>

Святой Деодатус в Райнау (Rheinau), Швейцария. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

< ![CDATA[]]>Сен-Гетрей в Урсберге, Германия. Фото: Paul Koudounaris/BNPS< ![CDATA[]]>

Сен-Гетрей в Урсберге, Германия. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

< ![CDATA[]]>Святой Валентин в Вальдзассене (Waldsassen). Фото: Paul Koudounaris/BNPS< ![CDATA[]]>

Святой Валентин в Вальдзассене (Waldsassen). Фото: Paul Koudounaris/BNPS

< ![CDATA[]]>Рёбра Святого Висентуса проглядывают сквозь паутину из золотых листьев, Штамс (Stams), Австрия. Фото: Paul Koudounaris/BNPS< ![CDATA[]]>

Рёбра Святого Висентуса проглядывают сквозь паутину из золотых листьев, Штамс (Stams), Австрия. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

< ![CDATA[]]>Обложка книги Пола Кудунариса. < ![CDATA[]]>

Обложка книги Пола Кудунариса.

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 2487 127
    krikunoleg 5 августа 2017 в 10:34 Ссылка Пометить
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    “Важность их для церкви определялась не духовными заслугами, которые были ДОВОЛЬНО СОМНИТЕЛЬНЫ, но социальной значимостью.” – а почему же их духовные заслуги довольно сомнительны??? Мы ни чего о них не знаем. Автор сам написал, что эти останки были найдены в катакомбах в 16 веке. Кто эти люди? Может быть они действительно мученики, а может быть разбойники. Как можно говорить о их “сомнительных заслугах”, если о них ни чего не известно. Поэтому честности и справедливости ради эта фраза должна звучать иначе: “Важность их для церкви определялась не духовными заслугами, которые в силу безымянности останков для нас НЕИЗВЕСТНЫ, но социальной значимостью.” А то бросать тень на людей неизвестно как живших и умерших нехорошо…

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