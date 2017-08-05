Драгоценные останки католических святых

Невероятные останки католических святых, усыпанные драгоценными камнями и украшениями, обнаружены исследователем “Индиана Боунз” (Indiana Bones). Охотник за древностями, которого называют Индиана Боунз (bones – кости), обнаружил жутковатую коллекцию 400-летних инкрустированных драгоценными камнями скелетов, покоящихся в церквях по всей Европе.

Историк искусства Пол Кудунарис (Paul Koudounaris) откопал и сфотографировал десятки ужасных скелетов в некоторых из самых закрытых мировых религиозных учреждениях. В настоящее время готовится к печати новая книга, впервые проливающая свет на забытые разукрашенные мощи.

В 16 веке тысячи скелетов были найдены в римских катакомбах и по приказу Ватикана выставлены на показ в городах по всей Германии, Австрии и Швейцарии. Они были распределены между католическими церквями и религиозными учреждениями, чтобы заменить мощи, уничтоженные в результате протестантской Реформации в 1500-х годах. Принятые за останки ранних христианских мучеников, эти ужасные реликвии, известные как Катакомбные святые, стали святынями, напоминающими о духовных ценностях загробной жизни. Они также сделались символами католической церкви, вновь обретшей влияние в протестантских областях.

Перед появлением в церковных нишах каждый из скелетов был тщательно декорирован золотом, серебром и драгоценными камнями стоимостью в тысячи фунтов стерлингов. На украшение некоторых ушло до пяти лет.

Они были переименованы в святых, хотя никто из них не соответствовал этому титулу по строгим правилам католической церкви, требующей, чтобы святые были канонизированы.

Но к 19 веку они стали болезненным напоминанием о тёмном прошлом, поэтому многие были лишены их регалий и выброшены за ненадобностью.

Новая книга г-н Кудунариса “Священные тела: сокровища культа и удивительные святые из катакомб” – это первое печатное упоминание пресловутых скелетов.

Г-н Кудунарис, проживающий в Лос-Анджелесе, рассказывает: “Я работал над очередной книгой, обследуя различные склепы, когда наткнулся на существование этих скелетов.

Чем больше я узнавал о них, тем настойчивее становилось желание поведать эту захватывающую историю широкой публике. После того, как они были найдены в римских катакомбах, власти Ватикана подписали сертификаты, объявляющие их мучениками. Потом кости были сложены в ящики и отправлены куда-то на север. Затем скелеты были облачены в одежды и украшены драгоценными камнями, золотом и серебром. Занимались этим, в основном, монахини.

К ним могли быть допущены только те, кто принимал священную церковную клятву: поскольку их сочли мучениками, с ними не могли иметь дело простые смертные. Они стали символами всепобеждающей веры и были объявлены святыми в муниципалитетах.

Важность их для церкви определялась не духовными заслугами, которые были довольно сомнительны, но социальной значимостью. Они считались чудотворными и укрепляли связь людей с их городом. Это также укрепляло городской престиж”.

“Сегодня невозможно по достоинству оценить значение этой находки”, – утверждает Кудунарис.

И добавляет: “Проходя по всем этим местам, фактически, совершая паломничество во все эти соборы на мощах, я постоянно испытывал одно чувство – чувство абсолютного безвременья. Безвременья и единства. Вот я стою и смотрю на прошлое – и в то же время я заглядываю в своё будущее. Всё, что было, и всё, что ещё впереди, – всё это соединено в каком-то неразрывном цикле”.

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Покрытые золотом и драгоценностями – завеса, наконец, приподнята над невероятными останками католических святых. Святая Валерия в Вайарне (Weyarn). Фото: Paul Koudounaris/BNPS

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Святой Фредерик из бенедиктинского аббатства в Мельке (Melk), Австрия. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

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Святая Мундиция (St Munditia) в церкви Святого Петра в Мюнхене. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

Невероятно, но некоторые скелеты, являющиеся, по слухам, останками ранних христианских мучеников, нашли спрятанными в потайных изоляторах и контейнерах.

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Альберт в церкви Святого Георгия в Бурграйне (Burgrain), Германия. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

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Рука святого Валентина в городе Бад Шуссенрайд (Bad Schussenreid), Германия. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

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Святая Луция доставлена в монастырь в Хайлигкройцтале (Heiligkreuztal), Германия. Монахини из Эннетаха (Ennetach) готовят её для показа. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

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Святой Феликс в Сурзее (Sursee), Швейцария. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

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Святой Бенедикт в церкви Святого Михаила в Мюнхене. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

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Этот череп был причислен к реликвии под общим названием Деодатус (Deodatus), поскольку его точная принадлежность не была установлена. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

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Святой Деодатус в Райнау (Rheinau), Швейцария. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

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Сен-Гетрей в Урсберге, Германия. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

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Святой Валентин в Вальдзассене (Waldsassen). Фото: Paul Koudounaris/BNPS

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Рёбра Святого Висентуса проглядывают сквозь паутину из золотых листьев, Штамс (Stams), Австрия. Фото: Paul Koudounaris/BNPS

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Обложка книги Пола Кудунариса.