Хватит страшилок. Русские — не агрессоры!

Американские политиканы делают из России мировое пугало, сочиняя страшилки и уверяя население Запада в необходимости усиленной обороны и защиты от «русских агрессоров». Политиканам отвечают видные американские эксперты: Россию надо любить!

Фото: kremlin.ru

Арья Паананен в финской газете «Ilta-Sanomat» опубликовала небольшой репортаж, в котором рассказала об Александре Полюбине, который видел Путина на параде в день ВМФ России. «Мы отдали президенту честь, когда он выступал с праздничной речью на набережной», — сказал Александр.

Иностранная корреспондентка завела речь о сложном положении в мире, на что Александр ответил: «Мы никому не угрожаем, однако имеем право на защиту, если видим, как НАТО постоянно приближается к нашим границам». Также Полюбин обеспокоен тем, как «фашизм и нацизм продолжают поднимать голову». Это происходит, по его словам, в Прибалтике и европейских государствах. Он напомнил журналистке о том, кто освободил Европу от фашизма.

По словам Александра, парад российского флота — это не демонстрация силы, направленная на запугивание соседних государств. Ведь русские солдаты «никогда не были агрессорами». Что касается Крыма, то его присоединение — «следствие референдума». Конфликт же на украинском Юго-востоке есть «внутренний конфликт на Украине».

«Понимаете ли вы, что мы, соседняя страна [Финляндия], очень беспокоимся из-за постоянной демонстрации силы России?» — спросила корреспондентка.

Полюбин уверен, что финнам следует послушать Путина, который «никому не угрожает» и «всегда готов вести диалог со всеми». Однако политики Запада этого не понимают. То же самое случилось и с Дональдом Трампом: в США «безосновательно подвергают нападкам президента Дональда Трампа, а ведь он лишь искренне хотел улучшить отношения с Россией».

Правоту Трампа, когда-то желавшего наладить отношения с русскими, а заодно и необходимость сближения с Россией подчеркнул в своей большой статье для «Forbes» Ральф Бенко (Ralph Benko), при Рейгане занимавший должность заместителя главного советника по юридическим вопросам в Белом доме, а ныне ст. консультант по экономике «Американских принципов» и редактор сайта Института Лермана.

Из западных газет льётся нескончаемый скандальный поток: якобы участники президентской кампании Трампа «сговорились с русскими», пишет Ральф Бенко. Параллельно со СМИ тему Трампа и Путина активно «освещает» Конгресс США, устроив из неё показушные выступления ради принятия закона о санкциях. Тем самым подрывается легитимность Трампа.

Скандал скандалом, но настоящие интересы Америки оказались в заложниках, поскольку в стремлении наладить отношения с Москвой прав Трамп, а не конгрессмены, которые действуют вслепую, не зная всех фактов.

Автор приводит цитату из Г. Л. Менкена, отмечавшего век назад, что «цель политиканства состоит в удерживании людей в состоянии постоянной тревоги… пугая их бесконечными страшилками, в большинстве мнимыми». Запуганное население будет, естественно, требовать от государства обеспечения безопасности. Нынешние американские политиканы, поддерживая среди населения панику, делают «пугало» из России. И вот это-то, считает эксперт, и вредит интересам и ценностям Америки.

В то же время мистер Трамп намерен нормализовать отношения с русскими. Он отстаивал именно такую позицию в предвыборной кампании. По мнению эксперта, Трамп находится на светлой стороне. Это легко доказать: Америке лучше иметь Россию, союзника США по Второй мировой войне, в друзьях, чем во врагах.

Конечно, если друг впадает в грех, не стоит ему попустительствовать. Однако не стоит и заходить слишком далеко.

В годы холодной войны автор статьи был противником коммунистического режима и работал на Рейгана, на президента, который считал Советский Союз «империей зла». Сам Ральф Бенко испытывал неприязнь к коммунизму, но не к России. Сейчас он называет себя «нераскаявшимся русофилом».

Россия не представляет непосредственной опасности для США, пишет он. Тем не менее, для начала глобальной войны одной из сторон хватит одного неверного шага. Это известно ещё со времени Первой мировой войны. Американцам и русским следует не смотреть в сторону войны, а изучать возможности дружбы. «В наших собственных интересах, — замечает эксперт, — перестать давить на Россию».

Также в материале эксперт объясняет причину поражения на выборах в США демократки Хиллари Клинтон.

Для Хиллари были характерны жёсткие заявления. Она была расположена к ведению перманентной войны на Ближнем Востоке. В отношении Москвы её позиция была попросту воинственной, и она была такой давно: известно, что она даже сравнила Путина с Гитлером. Оскорбления хуже и не придумать! Бенко сомневается, что Клинтон можно считать дипломатом. Проиграла она из-за собственной неудачной позиции в отношении мира и процветания.

Трамп прав в том, что основная миссия НАТО устарела. Изначально НАТО служила сдерживающим фактором для СССР. Сегодня нужно поддерживать исключительно оборонительный альянс США и Европы, но так, чтобы Россия не ощущала от Запада угрозу агрессии. СССР распался ещё в 1991 году, напоминает автор. И Западу пора бы это понять.

России трудно обороняться: территориально это самая крупная страна в мире. И она почти вдвое превосходит США, а численность её населения — менее половины численности населения американского. Государство обеспечивает оборону больших территорий при недостатке населения: в РФ около миллиона военнослужащих, и их содержание обходится примерно в семьдесят миллиардов долларов ежегодно. А вот США располагают 1,3 млн. человек на военной службе. Кроме того, вокруг океаны. Необходимости усиленной охраны границ тоже нет. Впечатляют при этом средства, выделяемые на оборону: около 600 миллиардов долларов каждый год!

Контингент же участников НАТО, включая и США, насчитывает почти 3,5 миллиона военнослужащих, которые обходятся в 900 миллиардов долларов ежегодно.

У Америки около 800 военных баз в 70-ти государствах, у России — десять, в основном в бывших советских республиках. У Америки 11 авианосцев, у России — единственный из советских времён.

Окружённые натовцами русские, исчерпавшие во многом свои ресурсы и подвергшиеся санкциям, ощущают себя уязвимыми.

Надо бы помнить и историю: Россия пережила ряд вторжений западноевропейских государств: Швеция (1707 год), Франция (1812 год), Германия (1941 год). А было ещё татаро-монгольское иго (XIII век), жестокая эксплуатация которого тянулась чуть лип не три века.

Понимает ли это Америка? Американцам автор советует представить, как за условный 800-летний период Америка четырежды подвергается вторжениям захватчиков…

Чем больше Вашингтон вынуждает какие-либо государства чувствовать себя ущемлёнными, тем больше вероятность появления там «сильного лидера», вождя, даже самодержца, полагает эксперт.

После Второй мировой войны либерально настроенные американцы создали правительство, которое стало уничтожать «монструозные правительства» в разных уголках земного шара. Ту эпоху эксперт находит «героической»: американцам нужно «уважать самих себя» и лидеров, которые вели борьбу с тиранией по всему миру.

Но теперь этой борьбы-игры нет. СССР тоже нет. Избрание Трампа и есть символ завершения старой эпохи. Следует потратить малую часть средств, высвободившихся после прекращения гонки вооружений, на статуи героям «столетней войны», героически боровшихся с «империализмом и тиранией». Оставшуюся же часть средств Бенко предлагает потратить на сокращение ставок налогов, создание инфраструктуры, на здравоохранение.

Мешают же этому мирному процессу страшилки, придуманные политиканами о враге Америки.

Санкции — против американских интересов. Эти интересы — зарабатывать деньги. Санкции также против ценностей США. Основная ценность — мир. Россия — кандидат в друзья, а не во враги. Воображать же несуществующие грехи России нельзя. В завершение Бенко предлагает относиться к России с любовью.

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Голос Бенко, считающего себя «русофилом», попросту утонул бы в американском конгрессе, попробуй эксперт произнести свою речь там, а не доверь её страницам журнала. Когда конгрессмены голосуют за новые санкции почти единогласно (за исключением нескольких человек), президент Трамп, будь он на самом деле сторонником сближения с Россией, противостоять им едва ли смог бы.

Кроме того, мистер Трамп, как и вообще многие президенты-республиканцы (тот же Рейган), является активным сторонником гонки вооружений и подъёма экономики США через ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Говорить с таким президентом о ценности мира на планете — пустая трата времени.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

Источник: nnm.me