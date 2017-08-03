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Телекинетик Нинель Кулагина – Феномен из Ленинграда

11:31. 3 августа 2017 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:

Советская идеология не признавала мистики и метафизики, но допускала веру в паранормальные способности отдельных людей. 

Вера в паранормальные (или экстрасенсорные) способности зародилась в XIX веке. В большевистской России долгое время не обращали внимания на кружки исследователей «астрала» и публичные выступления медиумов, однако «культурная революция», затеянная Иосифом Сталиным, поставила их вне закона. 

Поэтому начиная с 1930-х годов оккультные практики начали рядиться в одежды науки. Многие ученые и даже целые институты занимались вопросами телепатии, телекинеза, пирокинеза, гипноза, ясновидения и т.п. В большинстве случаев самозваные «уникумы» были признаны либо мошенниками, либо сумасшедшими. Однако время от времени среди них попадались настоящие самородки. 

В 1962 году советских исследователей привлекла Роза Кулешова. Малограмотная женщина, страдающая эпилепсией, демонстрировала «кожное зрение», т. е. способность читать тексты любой сложности с помощью одного прикосновения – не только пальцами, но и локтем, ступней, через непроницаемую перегородку или плотный конверт. 

В декабре 1963 года об «эффекте Кулешовой» случайно услышала ленинградская домохозяйка Нинель Кулагина (до замужества Михайлова). 

Она решилась рассказать специалистам о своем собственном феномене. У нее была непростая судьба: девочкой ушла на войну, служила радисткой в танковых войсках и получила серьезное ранение. Нинель удостоили различных наград, в том числе ордена Отечественной войны II степени. В мирное время она состояла в совете ветеранов 268-й дивизии. 

По словам Нинели Кулагиной, необычные способности достались ей от матери. С детства она замечала, что та способна двигать предметы, когда сердится, т. е. является психокинетиком. 

Самой Нинели для дистанционного воздействия на вещи приходилось прибегать к медитации, поэтому у нее не всегда получалось продемонстрировать свои возможности. Тем не менее она сумела убедить научный мир, что заслуживает внимания, и к изучению «феномена К» (так называли дар Кулагиной в прессе) приступили с полной серьезностью. 

Чудо или афера? 

Впервые о необычных способностях Нинели Кулагиной было объявлено на специальной конференции, устроенной 10 января 1964 года в Ленинграде. Принимавший участие в ее организации психофизиолог Леонид Васильев, ведущий советский специалист по телепатии и паранормальным способностям человека, очень высоко оценил проведенные тогда опыты, назвал их «научным событием» и признался, что за 30 лет своей деятельности не видел ничего подобного. 

Кулагина регулировала частоту собственного пульса, вращала стрелку компаса, пальцами читала текст в журнале, обжигала посторонних прикосновением руки. 

В конце того же месяца Кулагину направили на всестороннее обследование в Ленинградский психоневрологический институт имени В.М. Бехтерева. Результаты разочаровывали: специалисты не обнаружили никаких наследственных «отклонений» в организме женщины. Больше того, она не сумела воспроизвести ни один из представленных на конференции опытов, поэтому была объявлена аферисткой. 

Через год Кулагина предстала перед судом по обвинению в мошенничестве: она якобы собирала деньги с граждан, желающих приобрести дефицитную мебель, и выманила у них более семи тысяч рублей. Скорее всего, женщина действительно выступала как посредник в одной из многочисленных теневых схем распределения товаров народного потребления, но предпочла признать свою вину по статье «Мошенничество», поскольку за преступление в составе организованной группы полагался куда более серьезный срок. 

Несмотря на ходатайство ученых во главе с Васильевым, которые жаждали продолжить изучение «феномена К», суд вынес обвинительный приговор, и Кулагина отправилась на два года в колонию. 

Казалось, звезда ленинградки-психокинетика закатилась навсегда, однако в марте 1968 года вновь появились статьи, где она фигурировала под своей девичьей фамилией – Михайлова. При этом новую серию опытов, в ходе которых Нинель Сергеевна демонстрировала свои способности, как утверждал журналист Лев Колодный, провели специалисты из Всесоюзного НИИ метрологии имени Д.И. Менделеева. 

Дирекция института выступила с опровержением, однако о Кулагиной сняли небольшой научно-популярный фильм, что привлекло к ней интерес иностранных специалистов. Первым с ней встретился чехословацкий ученый Зденек Рейдак. Наблюдение «феномена К» произвело на него большое впечатление – он пришел к выводу, что необходимо изучать физиологические изменения, которые происходят в организме Нинели Сергеевны при сеансах психокинеза. 

Потерянный талант 

Различные институты начали приглашать Кулагину в свои лаборатории для проведения экспериментов. Она двигала предметы на физическом факультете МГУ, воздействовала на жидкости в стенах Института химической физики, читала тексты затылком в Институте точной механики и оптики. 

«Феномен К» принимали по-разному. Кто-то признавал его реальность, кто-то искал подвох. Например, способность Кулагиной вращать на расстоянии стрелку компаса объясняли тем, что она прячет на теле магнитики; движение предметов типа коробка спичек или шарика для пинг-понга – ловкостью рук и специальными нитками, которые не видны постороннему наблюдателю. 

Однако каждый раз Нинель Сергеевна демонстрировала новые неожиданные эффекты, приводя ученых в изумление: скажем, засвечивала фотопленку в плотном конверте или взглядом изменяла кислотность воды в закрытом сосуде. 

Споры не прекращались. Чтобы расставить точки над «i», академик Юрий Кобзарев способствовал проведению серии экспериментов в специальной лаборатории, созданной под крышей Института радиотехники и электроники. Они проводились в течение 1981-1982 годов и привели к поразительным результатам. Было доподлинно установлено, что вокруг рук Нинели Кулагиной возникает сильное электрическое поле. 

По утверждению Ю. Б. Кобзарева, среди зафиксированных феноменов, связанных с Кулагиной, были следующие: 

перемещение небольших предметов, например, кусочка сахара или спичечного коробка; 
вращение стрелки компаса; 
прикосновение рукой к руке другого человека может вызывать сильный ожог; 
рассеивание руками луча лазера; 
изменение кислотности (рН) воды; 
воздействие на помещенную в закрытый пакет фотопленку (засветка). 

В конце 1987 года Нинель Кулагина обратилась в народный суд Дзержинского района Москвы, обвинив редакцию журнала «Человек и закон» в распространении клеветнических сведений, унижающих ее честь и достоинство. По факту суд должен был установить достоверность паранормальных способностей, которые демонстрировала истица. В январе 1988 года он неожиданно для многих принял решение, обязывающее журнал опубликовать опровержение. Процесс вошел в историю под названием «Дело о телекинезе». 

Сотрудник лаборатории Александр Тараторин вспоминал: 

«Удалось выяснить, что из ладони у нее выпрыскивается мелкими капельками гистамин, возможно, через потовые железы. Выпрыскиваясь, он образует заряженный аэрозоль, что и объясняет все наблюдаемые эффекты. 

Выпрыскиваемые капельки вызывали щелчки в микрофоне, они меняли диэлектрическую постоянную среды, рассеивая луч лазера, разъедая кожу… Понять физиологический механизм подобного выпрыскивания нам так и не удалось, это действительно был физиологический феномен». 

Нинель Кулагина стала пользоваться славой экстрасенса, причем с навыками народного лекаря. Ее умение разогревать кожу воспринимали как врачебный метод. Известно, что к ней обращались за помощью знаменитый дирижер Максим Шостакович, актер Иннокентий Смоктуновский, фигуристы Олег Протопопов и Людмила Белоусова. 

11 апреля 1990 года Нинель Сергеевна Кулагина умерла в возрасте 63 лет, а природа «феномена К» так и осталась нераскрытой. Вероятно, ее подвело желание угождать исследователям: она обладала уникальным даром, но стремилась продемонстрировать его даже в тех ситуациях, когда он не мог сработать, что и вызывало естественное недоверие к феномену. В итоге сегодня ученые отказываются обсуждать эксперименты с участием Кулагиной.

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Источник: www.kramola.info

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