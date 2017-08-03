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Чан Чан — крупнейший глинобитный город мира

11:28. 3 августа 2017 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:

Археологический комплекс Чан-Чан (Chan Chan) расположен в долине Моче, на берегу Тихого океана, в 5км от города Трухильо и в 550 км от Лимы. Чан Чан — крупнейший глинобитный город мира. 

Древние постройки занимают площадь свыше 14 км2. Центральная часть города сформирована девятью так называемыми «дворцами» — крупными, обнесенными стенами, площадками, более мелкими секторами и отдельно стоящими пирамидами. 

Центр города покрывает территорию приблизительно в 6 км2. Остальная часть комплекса – древние, плохо сохранившиеся сооружения: остатки дорог, каналов, стен, кладбищ. В 1986 году Чан-Чан обрёл статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. К сожалению, позднее город включили в Красный список объектов Всемирного наследия, как архитектурный памятник, находящихся под угрозой уничтожения.

С языка чиму, согласно транскрипциям, составленным испанскими хронистами, Чан-Чан переводится как «Большое солнце» или «Сверкающее солнце». Таким образом, практически не возникает сомнений, что название города, так или иначе, связано со светилом. 

Чан Чан – столица могущественного и богатого, технически развитого царства Чимор культуры Чиму (1100 — 1470 года). Город был построен во второй половине IX века, и особенно процветал с XIII по XV столетие. Максимальное количество жителей составляло свыше 30 000, а по некоторым данным, в период максимального расцвета, в городе иогло жить до 100000 человек.

Столица чиму состояла изначально из девяти автономных округов, каждый из которых управлялся отдельным правителем, проявившим доблесть в бою. Эти правители почитались как короли. Каждый округ имел собственные места захоронений с богатыми вложениями в них драгоценных камней, керамических изделий и с десятками скелетов молодых женщин.

Когда в конце XV века (1470 год) пришли завоеватели-инки, они не могли взять Чан-Чан военным путем. Поэтому нападающие соорудили дамбу для того, чтобы повернуть реку, на которой стоял Чан-Чан, в другом направлении. Лишь нехватка воды заставила осажденных сдаться инкам. После завоевания инками город стал терять свое значение. Однако разрушили и разграбили его не инки, которые больше стремились к расширению своей империи Тауантинсуйю, чем к богатству. Разрушение пришло, когда империей инков завладели испанцы. От всей культуры чиму после этого мало что осталось. Сегодня сохранились лишь огромные площади с обветшалыми домами из самана и руины культовых сооружений.

Необходимо отметить, что культура Чиму, включенная в состав Тауантисууйю (название инкской империи), по многим аспектам превосходила созданное сынами Солнца общество. Стоит отдать должное инкам, они смогли не только увидеть и сохранить достижения чуждого им народа, но и принять их в свою культуру. Инки завладели городом Чан Чан в результате полной его блокады. Солдаты разрушили акведуки, тем самым лишив жителей источников пресной воды. За период войны погибло огромное количество горожан. Павший Чан Чан восстановили, население вернулось к мирной жизни.

Так что, к приходу испанцев, город стал одним из множества благополучных индейских поселений великой Инкской Империи, с относительно небольшим количеством жителей, и важной политической роли более не играл. В период властвования испанской короны Чан Чан был излюбленным полигоном мародерских раскопок конкистадоров, поскольку среди европейских захватчиков бытовало мнение, согласно которому в толще глиняных стен «дворцов» и в пирамидах сокрыты несметные сокровища.

При строительстве города мастера использовали материалы, наиболее доступные в регионе. Самым распространенным был саман – глинистый грунт, иногда смешанный с тоторо (разновидность камыша). Стены дворцов — мощные кладки из необожженного кирпича, воздвигнутые на каменном фундаменте. В строительстве жилых секторов, пандусов, платформ, были использованы битые необожженные кирпичи и смешанные с глиной строительные отходы. Поскольку Чан Чан расположен в засушливом регионе страны, древесины при строительстве использовали мало. В основном, из нее делали столбы, колонны и притолоки. Крыши крыли плетеной соломой. Современных посетителей впечатляет красота, видимая простота и стильность древних сооружений.

К приходу инков Чан Чан был самым крупным городом своего времени на южноамериканском континенте и остается крупнейшим глинобитным городом мира по сей день. Древние постройки занимают площадь свыше 14 км2. Город функционально делился на две части — центр и периферию.

Центр города прямоугольной формы покрывал территорию примерно в 6 км2 ивключал три типа построек : обнесенные стенами площадки, которые также называют цитаделями или дворцами; уаки или усеченные пирамиды, а также вспомогательные постройки.

Периферия города была занята пахотными землями, фруктовыми садами, кладбищами, а также хозяйственными и сельскохозяйственными постройками: зернохранилищами, складами, ирригационной системой.

Центром города являются девять основных дворцов (цитаделей). Постройкам присущи сходные черты организации. Все дворцы ориентированы с севера на юг, все имеют один единственный вход, расположенный в северной стене. Такая организация позволяла держать под контролем приход и уход «гостей». Внутреннее пространство каждого дворца разделено на три сектора: северный, центральный и южный.

В «Северной части» располагалась большая церемониальная площадь, по периметру ограниченная низкими стенами – тумбами, которые, видимо, использовали как посадочные места при проведении общественных мероприятий. Вглубь территории, к зоне, называемой аудиенциями, вел пандус. Аудиенции – серия внутренних двориков, в центре которых располагались U-образные здания. Назначение построек – ритуальное.

«Центральный сектор» был представлен самым большим количеством складских помещений. Кроме того, именно здесь располагалась «Погребальная Платформа» — маленькая пирамида с усеченной вершиной. В сакральном сооружении находил упокоение господин каждой из цитаделей. Хозяина хоронили в сопровождении слуг, жен, наложниц, а также снабжали всем необходимым для жизни имуществом. Конечно же, именно этот сектор вызывал наибольший интерес у испанских конкистадоров, охотников за сокровищами, с самого начале экспансии (с 1532 года).

Южный сектор был самым просторным. Благодаря работе археологов стало известно, что именно в этой части цитадели проходила повседневная жизнь владельца. Здесь были кухня и спальни, а также именно здесь располагались колодцы, обеспечивающие весь дворец пресной водой.

На территории города Чан Чан сохранились остатки археологических комплексов, не входящие в девятку «наиважнейших». Они принадлежали нижестоящей элите города. Организация комплексов сильно напоминает организацию девяти дворцов.

Стоит подчеркнуть, что цитадели не были просто жилыми комплексами, но включали площадки для ритуальных действий, а также выполняли роль «офисов-кабинетов», т.е. были рабочими местами администрации.

Сейчас для посетителей открыт дворец Тсшуди (Чуди); начаты реставрационные работы дворца Риверо.

Дворец Тсшуди или Центральный Дом – самый известный из глинобитных дворцов города Чан Чан, был возведен, примерно, в 1400 году. Другие названия цитадели – Ник Ан, т.к. комплекс был посвящен богу моря Ни, что отчетливо прослеживается в украшениях морской тематики. Дворец Тсшуди являет собой яркий пример архитектурного стиля чиму. Важной достопримечательностью и отличительной особенностью дворца является церемониальный бассейн, расположенный в центральной части и сохранившийся до наших дней. Этот впечатляющий резервуар, видимо, был сценой церемоний, связанных с водой и плодородием.

До сих пор здесь можно обнаружить два стиля дизайна резьбы: животные – птицы, рыбы и мелкие млекопитающие; графика – стилизованное изображение тех же самых животных. Все резные фигуры были покрашены в желтые или черные цвета. Резные фигурки в Чане Чане изображают крабов, черепах и сети для ловли различных морских животных. Чан Чан, в отличие от большинства других прибрежных руин в Перу, расположен близко к Тихому океану.

В 1986 году Чан-Чан обрёл статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. К сожалению, город постепенно разрушается. Причины — ежегодные бури, которые все сильнее видоизменяют пустынные прибрежные территории; повышение уровня грунтовых вод; влияние климатической аномалии Эль-Ниньо, а также нелегальные поселения на территории археологического комплекса, разрастание города Трухильо. Из-за продолжающегося разрушения, Чан-Чан был включен в Красный список объектов Всемирного наследия, как объект, находящихся под угрозой уничтожения. В наши дни ученые разных стран борются за сохранение города.

В последние годы к усиленной эрозии древнего города приводит климатический феномен Эль-Ниньо. Десятилетиями в этой местности едва бывали осадки, однако вместе с переменой климата ежегодные бури становятся все сильнее и видоизменяют пустынные прибрежные территории. Лучше всего сохранился район Чуди, названный в честь швейцарского исследователя Иоганна Якоба фон Чуди. Этот район постепенно восстанавливается и открыт для посещения туристов. Здесь можно увидеть некоторые праздничные залы с роскошными орнаментами. До 1998 года саманные сооружения покрывали специальной глазурью, защищавшей их от осадков. Однако с тех пор феномен Эль-Ниньо стал настолько силен, что необходимо было построить стальные леса, чтобы древние сооружения не размыло.

В 2014 году завершены работы по строительству защитных навесов над построенным из необожженного кирпича (адобы) древним доинкским городом Чан-Чан. Об этом заявило Министерство культуры Перу. Работы над USD 60.000 проектом были начаты в начале декабря прошлого года, было задействовано 70 рабочих.

Здания древнего города, расположенного недалеко от прибрежного города Трухильо, построены из самана (необожженного кирпича) и поэтому постоянно подвергаются разрушительному воздействию сильных дождей, приносимых тёплым океанским течением Эль-Ниньо.

И хотя в этом году Эль-Ниньо не ожидается, всё же даже небольшие осадки могут оказать воздействие на стены с изящным резным орнаментом. «Всё спланировано так, чтобы свести к минимуму риск повреждения от дождей, — сообщил глава проекта Хенри Гайосо. – В расчет приняты возможные воздействия до, во время и после дождей. Это гарантирует сохранность археологического комплекса».

Работы включили в себя очистку дренажной системы и установку защитных навесов над стенами комплекса.

Напомним, Чан-Чан был внесён ЮНЕСКО в список всемирного наследия в 1986 году. Город был столицей царства Чиму, контролировавшего территорию северного побережья Перу с 900 гг. вплоть до покорения армией инков под командованием Тупака Инки Юпанки в конце XV века. В период своего расцвета, Чан-Чан был самым крупным городом доколумбовой Америки и самым крупным городом из необожженного кирпича во всем мире.

В то же время, следует отметить, что на текущий момент Чан-Чан включён ЮНЕСКО в список мест, которым грозит опасность и не только от воздействия дождей, но также от эрозии почв и людей, которые вторгаются на соседние с городищем территории с целью занятия сельским хозяйством, строительством домов и организации свалок.

Для поднятия самосознания у граждан страны и воспитания гордости за наследие Перу, Министерство культуры организовывает в Трухильо летние программы по ремеслу и искусству для детей, где будут задействованы мотивы доколумбовых городов севера страны.

Надо сказать, что известность Чан-Чан возрастает в связи развитием Специального Проекта, направленного на популяризацию исторического памятника в средствах массовой информации. 

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Источник: www.kramola.info

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