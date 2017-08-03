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9% — золотая середина или крайность? Валентин Катасонов

17:14. 3 августа 2017 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:

ЦБ сохранил процентную ставку рефинансирования

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Неделю назад совет директоров Банка России принял решение не менять ключевую ставку, однако заявил о готовности снизить её в будущем. Насколько такое решение ЦБ является оптимальным для нашей экономики рассказал доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов.

Валентин КАТАСОНОВ: Решение Центрального банка оставить процентную ставку рефинансирования на уровне 9% никак в позитивном плане не повлияет на российскую экономику. У нас не так давно было ее некоторое снижение до указанного уровня (9%) и этот факт никак нельзя рассматривать средством оживления российской экономики. Раньше процентная ставка была больше 10%, а иногда даже доходила до 14%, но это равно как расстрелять человека три раза, образно говоря. Сейчас же ЦБ предлагает расстреливать дважды. Только вот от этого результат один и тот же — летальный исход.

На ставку рефинансирования ориентируются наши коммерческие банки. Они, безусловно, не будут устанавливать по своим кредитным операциям процентные ставки ниже ставки рефинансирования, а вот увеличивать они её будут. По итогу в среднем выходит около 15-20% и даже более процентов годовых, однако еще учитываются те условия, которые предоставляет клиент. Если есть хорошая гарантия, хороший залог, хорошее покрытие, то ставка может быть 15%, но, если есть какие-то вопросы и проблемы — кредит может быть просто не выдан или будет выдан под какие-то грабительские ростовщические проценты. Хотя я должен сказать, что даже 15% — это всё равно ростовщичество.

Надо сказать, что процентная ставка коммерческих банков, установленная для предприятий реального сектора экономики, ни в коем случае не должна превышать показатель рентабельности предприятий-получателей таких кредитов. А поскольку такой рентабельности сегодня не даёт ни одна отрасль экономики, то можно сказать, что любой кредит, выданный корпоративному клиенту – это, конечно, петля на его шее. Может быть, только за исключением случаев, когда такие кредиты выдаются собственным предприятиям акционеров коммерческого банка, но это уже не кредитование реального сектора экономики. В таком случае речь уже идет о каких-то схемах по выводу денег за пределы банка, который запланировал банкротство.

По сути, ЦБ и коммерческие банки участвуют в процессе улучшения российской экономики. Делается это под предлогом того, что ЦБ вроде как борется с инфляцией. На самом-то деле получается с точностью до наоборот, потому что высокие процентные ставки закладываются в издержки производства, а издержки производства определяют уровень оптовых и розничных цен на товары и услуги. Соответственно, именно такая процентная политика ЦБ, она и разгоняет инфляцию. Вот так и получается, что всё перевернуто с ног на голову.

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Валентин Катасонов

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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