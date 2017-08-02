Ответ на санкции
Самое лучшее средство противодействия любой политике – показать, что она не действенна. То есть скажем американской санкционной политике мы сейчас…
…связи с теми государствами и коммерческими структурами, которые сами находятся под американскими санкциями и поэтому нарастить давление на них американцы уже не могут.
Например, пакет санкций против Российской Федерации включён в закон первоначально перечислявший санкции против Ирана и Корейской Народной Демократической Республики. Значит мы сейчас будем наращивать взаимодействие с Ираном. Тем более, что ему сейчас уже есть чем нас заинтересовать. С северной половиной Кореи несколько сложнее, но я думаю, что мы можем например предложить руководителям обеих половин Кореи, чтобы их представители вели переговоры именно в Москве. Благо Москва поддерживает примерно равные отношения и с Сеулом, и с Пхеньяном. А таких переговоров американцы панически боятся, поскольку разделение Кореи – это повод их массированному военному присутствию не только в юной половине Кореи, но и в нескольких соседних государствах.
Думаю, что люди лучше меня знакомые с американской политикой назовут ещё много таких мер косвенного воздействия. Что же касается прямого противостояния. То например Сергей Юрьевич Глазьев уже давно предлагал заменить зависимость нашей страны от зарубежных, прежде всего американских, кредитов грамотной кредитной и эмиссионной политикой нашего Центрального Банка. А я уже не раз по этому поводу отмечал, что имеющихся в нашем законодательстве средств вполне достаточно, чтобы организовать целевое кредитование наших долгосрочных деловых проектов из ресурсов нашего Центрального Банка. Не опасаясь, что эти ресурсы будут разворованы. То есть мы можем ответить на санкции сокращающие американские кредиты улучшением нашей внутренней кредитной политики. И так далее. То есть мы можем прежде всего доказать американцам, что их политика бесперспективна для них же самих.
Ну а в качестве мер непосредственного воздействия можно например постановить, что официальные лица стран участвующих в антироссийских санкциях имеют право въезжать на территорию Российской Федерации только через Крым.
Источник: vassermans.ru
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Во всей нашей власти все еще витают идеи Кудрина и МВФ. Эти идеи живут и побеждают страну, экономику, население и суверенитет. Ни какие санкции и катаклизмы не заставят власть и центробанк свернуть с этого, уничтожающего страну, пути.
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Очередные санкции как манна небесная для власти. Теперь на них можно еще больше списывать глупости и воровства власти.
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=Значит мы сейчас будем наращивать взаимодействие с Ираном. Тем более, что ему сейчас уже есть чем нас заинтересовать.=
Анатолий,как все просто у Вас….Понятно,что Вы вещаете для народа. А давайте разберемся. А лидеры стран заинтересованы в этом? Да,Иран может нас завалить сельхозпродукцией,мясом….А что делать с теми многолетними каналами поставок из ЕС? Что скажут бизнесмены,у которых эти каналы отработаны и приносят прибыль? Конкурента поприветствуют? Наверное нет,будут ставить “палки в колеса”,тем более,что цены у Ирана на свою продукцию демпинговые,особенно сейчас,новый рынок все-таки. А вообще там качество должно быть лучше,Иран конечно же то же в тренде всех инноваций химии и присадок в еде,но может быть в меньшей степени. Ну ничего,наши бизнесмены научат:)).