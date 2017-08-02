Ответ на санкции

Самое лучшее средство противодействия любой политике – показать, что она не действенна. То есть скажем американской санкционной политике мы сейчас…

…связи с теми государствами и коммерческими структурами, которые сами находятся под американскими санкциями и поэтому нарастить давление на них американцы уже не могут.

Например, пакет санкций против Российской Федерации включён в закон первоначально перечислявший санкции против Ирана и Корейской Народной Демократической Республики. Значит мы сейчас будем наращивать взаимодействие с Ираном. Тем более, что ему сейчас уже есть чем нас заинтересовать. С северной половиной Кореи несколько сложнее, но я думаю, что мы можем например предложить руководителям обеих половин Кореи, чтобы их представители вели переговоры именно в Москве. Благо Москва поддерживает примерно равные отношения и с Сеулом, и с Пхеньяном. А таких переговоров американцы панически боятся, поскольку разделение Кореи – это повод их массированному военному присутствию не только в юной половине Кореи, но и в нескольких соседних государствах.

Думаю, что люди лучше меня знакомые с американской политикой назовут ещё много таких мер косвенного воздействия. Что же касается прямого противостояния. То например Сергей Юрьевич Глазьев уже давно предлагал заменить зависимость нашей страны от зарубежных, прежде всего американских, кредитов грамотной кредитной и эмиссионной политикой нашего Центрального Банка. А я уже не раз по этому поводу отмечал, что имеющихся в нашем законодательстве средств вполне достаточно, чтобы организовать целевое кредитование наших долгосрочных деловых проектов из ресурсов нашего Центрального Банка. Не опасаясь, что эти ресурсы будут разворованы. То есть мы можем ответить на санкции сокращающие американские кредиты улучшением нашей внутренней кредитной политики. И так далее. То есть мы можем прежде всего доказать американцам, что их политика бесперспективна для них же самих.

Ну а в качестве мер непосредственного воздействия можно например постановить, что официальные лица стран участвующих в антироссийских санкциях имеют право въезжать на территорию Российской Федерации только через Крым.

Источник: vassermans.ru