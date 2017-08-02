Кремль, ожидая милости от США, толкает страну к войне

Некоторые историки считают, что причиной Второй мировой войны было «умиротворение» Гитлера, когда премьер-министр Британии Чемберленпередал Германии территории, до того переданные по Версальскому договору другим странам в нарушение обещания президента США Вудро Уилсона, что не будет никаких репараций и утраты территорий, если Германия согласится на перемирие ради окончания Первой мировой войны.

Я с этим не согласен. Для меня факты вполне очевидны. Причиной Второй мировой войны были даровые, ничем не обоснованные, беспричинные и невыполнимые гарантии военному правительству Польши, выданные Чемберленом. Предполагалось, что если Польша откажется возвращать Германии земли и население, то Британия поддержит Польшу. Когда Германия и Советский Союз заключили сделку по разделу Польши между собой, Британия, благодаря этим глупым «гарантиям», объявила войну Германии. Но не Советскому Союзу. А так как Франция по договору была союзником Британии, то Франции тоже пришлось объявить войну. Поскольку на Западе царит пропаганда, то мало кто знает об этом, но Вторая мировая война была начата потому, что Британия и Франция объявили войну Германии. И тем не менее, выжившие члены германского режима были отданы Соединенными Штатами, Британией, Францией и Советским Союзом под суд в Нюрнберге за развязывание агрессивной войны.

Общественное мнение едино в том, что Чемберлен вдохновил Гитлера на все более агрессивные действия, поскольку Британия не дала надлежащий ответ. Но почему же сейчас никто не говорит о том, что отсутствие ответа российскими властями на агрессивные действия Вашингтона по отношению к России поощряет Вашингтон к еще более агрессивным действиям? Это тоже ведет к войне.

Российские власти — так же, как и правительство Чемберлена — не отвечают на провокации, гораздо более опасные, чем те, с которыми сталкивался Чемберлен, потому что, как и Чемберлен, российские власти предпочитают войне мир.

Вопрос состоит в том, избегают ли войну или, наоборот, приближают её российские власти, не отвечая на незаконные санкции, пропагандистские обвинения и демонизацию. Россия даже позволила Вашингтону разместить противоракетные базы на своих границах с Польшей и Румынией! Это все равно, что США позволили бы России разместить ее ракетные базы на Кубе.

Россия находится в невыгодном положении, поскольку, в отличие от Соединенных Штатов, Россия — это открытое общество, а не полицейское государство, как США, где несогласие с властью находится под контролем и подавляется. Российские власти поставили себя в невыгодное положение, решив позволить иностранцам частично владеть российскими СМИ. Власти России поставили себя в невыгодное положение своим решением разрешить присутствие сотен неправительственных организаций, финансируемых американцами и европейцами. Эти НПО организуют акции протеста и постоянно выдвигают фальшивые обвинения в адрес российских властей. Российские власти позволяют это потому, что они ошибочно считают, будто Вашингтон и его вассалы будут смотреть на Россию как на толерантную демократию и станут приветствовать ее в Семье Западных Наций.

Россия также находится в невыгодном положении потому, что ее образованный верхний класс, профессора и бизнесмены ориентированы на Запад. Профессора хотят, чтобы их приглашали на конференции в Гарвардский университет. Бизнесмены хотят быть интегрированы в западное бизнес-сообщество. Эти люди известны как «атлантические интеграционисты». Они считают, что будущее России зависит от того, будет ли она принята Западом. И они готовы продать Россию — лишь бы добиться того, чтобы быть принятыми. Даже кое-кто из российской молодежи думает, что в Америке все прекрасно, что улицы там вымощены золотом. А кое-кто в российских СМИ получают указания от западных пресституток.

Российские власти находятся в трудном положении. Русские ошибочно верили в то, что распад Советского Союза сделал всех нас друзьями. Кажется, только Горбачев понимает, что коллапс СССР ликвидировал все сдерживающие моменты в гегемонистском поведении Вашингтона. Кажется, мало кто в России понимает, что громадный бюджет и огромная власть военно-разведывательного комплекса США, о котором президент Эйзенхауэрпредупреждал еще в 1961 году, для оправдания своего существования нуждается во враге. В результате коллапса СССР этот враг был ликвидирован. И в ту же самую минуту, когда Россия встала на защиту своих национальных интересов, доведенный до отчаяния Вашингтон заполнил необходимую графу «враг», внеся туда путинскую Россию.

Российские власти и российский верхний класс слишком медленно осознают это. И лишь некоторые начинают видеть свет.

Несмотря на то, что зловещее предзнаменование о неизбежном событии уже начертано на стене, новый российский посол в ООН, Василий Небензя, 29 июля заявил, что у России нет альтернативы «наведению мостов при любых обстоятельствах. …Что касается нас с американцами, они во многом не могут без нас, а мы без них — это объективная реальность…»

Это — заявление о капитуляции России.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков также отказывается читать надпись на стене. Он думает, что Москва и Вашингтон должны порвать порочный круг мер и контрмер и начать все сначала.

30 июля президент России, наконец-то, ответил на состоявшееся под Рождество, организованное обамовским режимом выдворение из Вашингтона российских дипломатов и незаконный захват недвижимости российского государства, выдворив 750 «американских дипломатов», которые на самом деле являются агентами, работающими на подрыв российского государства. Путин мог бы их и арестовать. На то, чтобы ответить на враждебные акции Вашингтона против российских дипломатов, у России ушло 7 месяцев.

Иногда же российские власти демонстрируют некоторую осведомленность о том, что они навсегда помечены Вашингтоном в качестве «Врага номер один». Путин объяснил запоздалую высылку американских «дипломатов» так: «Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро… я посчитал, что пора нам показать, что мы тоже уже ничего без ответа оставлять не будем».

Сказав это, Путин полностью отыграл назад: «…дело в многоплановом сотрудничестве по очень многим направлениям. И у нас есть, конечно, что сказать и ограничить такие сферы нашей совместной деятельности, которые будут чувствительны для американской стороны. Но я думаю, что этого делать не нужно. Это будет вредить и развитию международных отношений… надеюсь, что до этого не дойдет. Я на сегодняшний день против».

Более реалистичный, чем со стороны президента Путина, ответ исходит от Дмитрия Суслова, заместителя директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике, программного директора Фонда путинского дискуссионного клуба «Валдай». Суслов понимает, что новые незаконные санкции против России, помимо извлечения выгод для американских топливно-энергетических корпораций, являются актом агрессии по отношению к России, что их цель — сделать невозможным улучшение двусторонних отношений между США и Россией. «Сегодня, — говорит он, — «очевидно, что США являются противником России и будут оставаться таковым на протяжении длительного времени. России нужно скорректировать свою государственную программу вооружений, больше инвестируя в стратегическое сдерживание и в поддержание системы гарантированного взаимного уничтожения».

Суслов добавляет: «Возможно, стоит свернуть сотрудничество с США по тем вопросам, где это нужно в первую очередь самим США. Например, США зависят от России в области космического сотрудничества. Возможно, нужно внести коррективы и отказаться от части программ сотрудничества взаимодействия. Стоит задуматься о наращивании военного взаимодействия России на американском континенте — я имею в виду в первую очередь наращивание сотрудничества с Венесуэлой».

В Вашингтоне любой, кто так далеко, как это сделал Суслов, отошел бы от заблуждений, которые не позволяют России принимать правильные решения, был бы уволен. Будет интересно увидеть, привнес ли Суслов больше реализма, чем это допустимо, в осознание русскими той угрозы, которая для России исходит из Вашингтона.

Является ли Россия страной, которая так отчаянно желает стать частью Запада, что ею правят заблуждения и иллюзии? Если это так, то война является неоспоримой реальностью.

Автор — Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана. Автор экономической политики американского правительства в 1981—1989 гг., получившей название «рейганомика». Работал редактором и обозревателем газеты The Wall Street Journal, журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В своё время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения автора.