Что интересно, о грядущем финансовом апокалипсисе голосят только американские эксперты. И словно в рот воды набрали европейские и японские эксперты. А это может означать только одно – жертвой апокалипсиса станет доллар. Причем говорят именно об апокалипсисе – «это будет самый большой в истории финансовый кризис» (Д. Роджерс). Другой важный момент – никто не обсуждает возможности выхода из кризиса, после того как пузырь лопнет, с помощью нового «количественного смягчения». То есть, печатания новых триллионов долларов. Это значит, что «пузырь» достиг таких масштабов, что после того как он лопнет, «смягчать» будет просто нечего – долларовая система разрушится до основания. И, говоря о небывалых масштабах катастрофы, Д. Роджерс скорее всего имел в виду именно такой печальный конец – крах ФРС. Ведь в истории доллара только такого кризиса не было. Наконец, появление во главе ФРС старушки Д. Йеллен свидетельствует, что это пост уже при мине, у которой уже идет отсчет времени до взрыва. Вот мужики и посадили на этот пост старушку – с нее какой спрос?

Получается, что ожидается кризис долларовой системы и в ее родовой вотчине. Соответственно, разбираться с природой кризиса нужно в первую очередь анализируя, чем ситуация в Америке отличается от ситуации в Евросоюзе и Японии. И первое принципиальное отличие заключается в разных моделях эмиссионной деятельности. Так, США, это единственная страна в мире, в которой финансисты сами печатают себе деньги и сколько посчитают нужным. Во всех остальных странах власть всегда понимала, что это вариант называется «козел в огороде».

О том, что ФРС сразу повела себя как козел в огороде-экономике США, стало понятно достаточно скоро – «черный понедельник» 1929 года это наглядно продемонстрировал. Власти опомнились и стреножили козла – ограничили ему свободу несколькими запретами. Козел на время присмирел, но в 1944 Бреттон-Вудское соглашение превратила в огород для американского козла две трети мира. Правда, козла долго ограничивал «золотой стандарт» – обязательство поддерживать постоянный курс доллара золотым запасом США. Но действия козла достаточно скоро привели к несоответствию реальной покупательной способности доллара относительно декларируемого золотого паритета. Именно поэтому в 1968 году Де Голь обменял долларовые запасы Франции на золото. ФРС поняла, что лавочка закрывается и кинула участников соглашения об общем долларовом огороде, отказавшись от «золотого стандарта».

Смысл кидалова объясняет фраза министра финансов США, сказавшего западным коллегам, что «доллар, это наши деньги и ваши проблемы». Потому что до отмены «золотого стандарта» ситуация была противоположная – доллар был деньгами всех и проблемой США. Именно поэтому страны Запада согласились подписать соглашение, а вовсе не потому что США были лидером Запада. Тем более, что в 1944 году это лидерство еще выглядело только возможной перспективой – тогда солнце не заходило над Британской империей, а не над Pax Americana.

Но к 1971 году Америка уже стала начальником стран Запада. А потому, поняв, что вслед за Францией за американским золотом придут и другие страны, решила проблему традиционным для себя способом – кинула партнеров. Не случайно первое правило американской школы менеджмента гласит: «если есть какая-то возможность не платить, нужно не платить». К месту заметить, в сущности, только этому американские учителя и учили новый русский бизнес. Когда никто из подписантов даже не пискнул по поводу откровенного кидалова с «золотым стандартом», козел понял, что теперь он может делать все, что захочет. Именно после этого начали громоздиться долговые пирамиды. И со скоростью кроликов начали размножаться козлята – биржевые спекулянты.

Любой кризис, это процесс ликвидации системной проблемы. А любая системная проблема является следствием невыполнения каким-то из элементов системы своей функции в ней. То есть, это результат дефектности элемента и, как следствие, снижения возможности системы выполнять свое предназначение. А вовсе не результат «ошибки». Потому что «ошибки» обычно совершаются в чьих-то интересах. Поэтому разбирательство с любым кризисом, это поиск дефектного элемента и определение, как именно он снижает эффективность системы. А начинать требуется с анализа процессов функционировании системы – выяснять, какие процессы обеспечивают выполнение ею своего предназначения и какой из них действует в холостую или даже прямо тормозит остальные процессы. Затем требуется определить, какой участник такого процесса и как именно обеспечивает такой результат.

Предназначение системы экономической деятельности – производство товаров и предоставление услуг. При этом услуги только повышают эффективность производительной деятельности. И не только производства товаров – услуги требуются всем без исключения видам деятельности. Но во всех случаях услуги являются вспомогательной деятельностью. Следствием принципиально разного характера этих двух видов экономической деятельности является наличие в экономической сфере системной проблемы – качественного дележа эффекта между представителями основной и вспомогательной деятельности. Во-первых, между предпринимателями и предоставляющими им в индивидуальном порядке трудовые услуги работниками. Во-вторых, между разными по профилю предпринимателями – производящими товары и предоставляющими услуги. И как в первом случае не наблюдается теплоты в отношениях, так и во втором не пахнет дружбой.

В экономической деятельности вообще и в описанной проблеме в частности ключевыми характеристиками действий участников являются две – компетентности и добросовестности. Потому что они определяют качество экономических отношений и, как следствие, их эффективность. И они же являются ключевыми для выяснения причин кризисных явлений. Поэтому разбираться в причинах грядущего финансового кризиса долларовой системы нужно начинать с определения насколько компетентна и добросовестная деятельность американских финансистов.

Масштабы сформировавшихся в финансовой системе дисбалансов демонстрируют большие проблемы в части компетентности. Ее участникам экономической деятельности обеспечивает экономическая наука. И сегодня она явно неадекватна современному уровню сложности экономической деятельности – имеет только набор мифов о природе экономической деятельности и ее предназначении. В результате она изучает экономические процессы точно так же, как до появления метеорологии люди изучали погоду – накапливая и систематизируя наблюдения явлений без понимания их сущности.

Это печальное положение дел со всей очевидностью демонстрирует история с присуждением Нобелевской премии 1997 года за формулу «Блэк энд Скоулз». Формула якобы гарантировала получение прибыли на операциях хеджирования. То есть, представляла собой в чистом виде финансовый аналог «философского камня» – позволяла обращать в золото любые бумаги. Всего через два года Азиатский финансовый кризис наглядно продемонстрировал, что не только в химии, но и финансах чудес не может быть. В итоге эта история показала алхимический уровень развития экономической науки.

Самым любопытным в этой ситуации является то обстоятельство, что экономическая наука не понимает сущности современных денег, как экономического феномена. Она знает только функции, которые выполняют деньги – товара, меры стоимости и платежного средства. Как первобытный человек знал функции огня – жарить, греть и светить. Но понятия не имел, что эти функции являются производными от свойства реакции окисления выделять энергию.

Сущность для экономики любого феномена, это его полезные для экономической деятельности свойства. В этом смысле главным для экономики свойством денег является их способность влиять на динамику экономических процессов – ускорять или замедлять их течение. А понимание механизма реализации этой способности денег позволяет осмысленно управлять скоростью оборота ресурсов. У денег имеются и другие свойства, что и наблюдается в виде набора функций денег, как способов использования этих свойств.

Именно для осмысленного управления динамическими характеристиками экономических процессов операторам требуются компетентность и добросовестность. Важность компетенции очевидна. Важность добросовестности объясняется общественным характером экономических отношений. А все без исключения общественные отношения строятся на этике и эффективны только в случае добросовестности их участников. Но так как в современной экономической науке этических категорий нет вообще, экономисты понятия не имеют об этом факторе эффективности управления денежным оборотом.

За время развития денег факторы компетентности и добросовестности имели разное значение. При использовании в качестве денег ходовых товаров роли не играли оба фактора. Потому что значение имела только полезность ходовых товаров. При использовании в качестве денег монет из серебра и золота ситуация изменилась не слишком кардинально. Так недобросовестность в виде обрезки феодалами монет была лишь ситуацией «джентльмена в поисках десятки». Из случаев некомпетентности заметным является пример золотого кризиса Испании. Тогда власть не сумела компетентно управлять потоком поступающего из Америки золота, что привело экономику страны к упадку.

Появление бумажных денег существенно подняло роль факторов компетентности и добросовестности в управлении денежным оборотом. Хотя бумажные деньги обеспечивались активами эмитента в виде запаса золота и серебра, но вот оценивать их реальное наличие было сложно. В результате фактор добросовестности эмитента стал играть существенную роль. Требования к компетентности эмитента тоже существенно повысились. Что в итоге и запустило развитие экономической науки. И именно в виде политической экономии, в которой изучаются оба фактора.

В 1971 году начался очередной этап развития денег в виде не имеющих материального обеспечения обязательств эмитентов. И все больше они переходят в форму записи на счетах – учетной записи о суммах обязательств. Соответственно, деньги стали иметь полностью информационное обеспечением – репутацию эмитента. Соответственно, деньги стали обладать репутационной стоимостью, величина которой определяется репутацией эмитента – его компетентности и добросовестности.

С репутацией у ФРС в части фактора добросовестности дело с самого начала обстояло печально. Но отказ от «золотого стандарта» окончательно уничтожил этическую составляющую репутационного обеспечения доллара. Так что после 1971 года у репутации доллара имелась только одна опора – вера в компетентность ФРС. Точнее, в высокое качество американской экономической школы, выполняющей для ФРС функции научного обеспечения ее деятельности. А регулярное награждение американских экономистов нобелевскими премиями успешно поддерживало веру в компетентность ФРС. В результате она могла без проблем сытно кормиться на мировом финансовом огороде.

Сегодня ситуация выглядит для ФРС аховой – нынешний финансовый кризис покончит с верой в компетентность ФРС. В результате доллар полностью лишится репутационного обеспечения. Как следствие, должен радикально обесцениться – минимум на 50%. В сущности, сегодня США повторяют историю испанского золотого кризиса. Разница только в том, что, используя конкистадоров, испанская власть затопила страну золотом. Аналогично, используя ФРС, американская власть затопила страну дармовыми товарными благами. Соответственно, американская экономика должна повторить судьбу испанской – в итоге прийти в упадок.

Самое интересное в этой ситуации, это то, что новую команду Белого дома радикальная девальвация полностью устроит. В первую очередь потому что это единственный способ достичь заявленной Д. Трампом цели реиндустриализации. Не менее важно, что это даст президенту повод ликвидировать ФРС – заменить козла на классический Центробанк. И в итоге разгромить американскую финансовую элиту. А это лишит политическую оппозицию заказчика своих услуг. И она дружно начнет перебегать на сторону администрации. В результате у Д. Трампа полностью развяжутся руки для кардинального реформирования Америки.

Но это все краткосрочные перспективы и только США. И увы, они выглядят «цветочками» в сравнении со среднесрочными перспективами всего Первого мира. Так что финансовый кризис послужит для разогрева всех процессов. А это будет уже совсем другая «музыка».

Источник: https://cont.ws/@Omega-Techs