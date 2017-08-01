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Политическая шизофрения США. Виктор Ефимов

18:58. 1 августа 2017 Просмотров - 253 Нет комментариев Опубликовал:

Есть ли лекарство от психократии в Соединенных Штатах?

Заявление В. В. Путина о «политической шизофрении» США потянуло за собой череду обсуждений и домыслов. Доктор экономических наук Виктор Алексеевич Ефимов доступно, а главное объективно поясняет значение столь неоднозначной фигуры речи. Вы удивитесь, насколько точно характер американской власти описывается с помощью психиатрического справочника.

Почему Америка нелогична в своих поступках и решениях? Каким образом стихийность реакций и мнений заокеанских партнеров может повлиять на весь мир? Как развернуть наши страны в сторону взаимопонимания? На все эти вопросы вы найдете ответ в нашем видео.

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Рекомендуем:

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

Экономика и Ноосфера, Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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