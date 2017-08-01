Почему в Пентагоне признают свое бессилие против новых российских разработок

...их подготовку Пентагон и ЦРУ вложили в свое время ...С другой стороны понятно, почему террористы так активизировались — ... живое напоминание их военного бессилия и потери «веса» на...Ханасер. _ *Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, ...