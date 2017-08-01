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Почему в Пентагоне признают свое бессилие против новых российских разработок

19:21. 1 августа 2017 Просмотров - 269 Один комментарий Опубликовал:

Что такое сверхзвуковая ракета, какими особенностями она обладает и почему в Пентагоне признают своё бессилие против новых российских разработок?

Метки: пентагон, российские разработки, сверхзвуковые ракеты
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Один комментарий»

  • 1375 857
    Сергей 1 августа 2017 в 21:28 Ссылка Пометить
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    Тупость рулит. А что, у нас были и дозвуковые ракеты? это наверное те, которыми из ракетниц пуляют? А те что мы сбивали самолёты ещё в 60-х автор наверное думает они летали медленнее чем пули из пистолета? т.е. были дозвуковыми? Или кто-то думает, что они в Пентагоне летали изначально медленнее звука? Ну тупизм чистой воды.

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