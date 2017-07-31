США могут заморозить $109 млрд вложений России в американские бумаги

Известный экономист предупредил о возможных мерах Вашингтона.

Известный экономист, специалист в области ценных бумаг, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин заявил, что США после вступления в силу нового закона против Ирана. России и Серевной Кореи, могут заморозить все вложения международных резервов России в американские бумаги. Это гигантская сумма - 109 миллиардов долларов США.

Как написал Яков Миркин в своем сообщении в Facebook, такое возможное решение вовсе не кажется фантастическим. По его словам, новый законопроект, который пока не подписан президентом США Дональдом Трампом, имеет подзаголовок, в котором указана его цель: "противостоять агрессии правительств Ирана, Российской Федерации и Северной Кореи".

Таким образом, заключает Миркин, Россия рассматривает США как "агрессора". При этом законопроектом "предусмотрен спецотчет о потенциальном эффекте санкций в форме блокирования вложений в суверенный (государственный) долг и деривативы".

Миркин отмечает, что США уже пользовались приемом "замораживания" денег других стран, которые вложены в американские финансовые инструменты. Так, отмечает эксперт, "иранские активы были заморожены в 1979 г., а активы центрального банка Ирана, находящиеся в США – в 2016 г. В 2011 – 2012 гг. были заморожены сирийские активы. В 2011 г. - активы ливийского правительства («экстраординарная угроза безопасности, иностранной политике и экономике США»)".

Экономист заметил, что во всех этих случаях речь шла о десятках миллиардов долларов. Из этого можно сделать вывод, что и сумма российских активов в 109 млрд долларов США, вложенных в госдолг США, Вашингтон не испугает.

Следом экономист подсчитал, исходя из средней стоимости строительства одного километра однополосной дороги в России, что 109 млрд долларов это "109 тысяч километров однополосных автодорог".

"В 2016 г. в России построено всего 68 км. федеральных трасс (Росстат)", - привел статистику по этому вопросу Миркин.

Эксперт подчеркнул, что валютный запас государства, конечно, должен находиться в мировых валютах и надежных ценных бумагах. "Но дальше должно начинаться управление страновыми рисками. Нам не нужны финансовые кризисы и потери активов", - отмечает Миркин.

Напомним, что ранее Сенат США проголосовал за скандальный законопроект о санкциях против России. Сегодня стало известно, что Россия ввела меры в отношении дипломатов США и запретила посольству США пользоваться дачей в Серебряном бору.