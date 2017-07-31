США могут заморозить $109 млрд вложений России в американские бумаги
Известный экономист предупредил о возможных мерах Вашингтона.
Как написал Яков Миркин в своем сообщении в Facebook, такое возможное решение вовсе не кажется фантастическим. По его словам, новый законопроект, который пока не подписан президентом США Дональдом Трампом, имеет подзаголовок, в котором указана его цель: "противостоять агрессии правительств Ирана, Российской Федерации и Северной Кореи".
Таким образом, заключает Миркин, Россия рассматривает США как "агрессора". При этом законопроектом "предусмотрен спецотчет о потенциальном эффекте санкций в форме блокирования вложений в суверенный (государственный) долг и деривативы".
Миркин отмечает, что США уже пользовались приемом "замораживания" денег других стран, которые вложены в американские финансовые инструменты. Так, отмечает эксперт, "иранские активы были заморожены в 1979 г., а активы центрального банка Ирана, находящиеся в США – в 2016 г. В 2011 – 2012 гг. были заморожены сирийские активы. В 2011 г. - активы ливийского правительства («экстраординарная угроза безопасности, иностранной политике и экономике США»)".
Экономист заметил, что во всех этих случаях речь шла о десятках миллиардов долларов. Из этого можно сделать вывод, что и сумма российских активов в 109 млрд долларов США, вложенных в госдолг США, Вашингтон не испугает.
Следом экономист подсчитал, исходя из средней стоимости строительства одного километра однополосной дороги в России, что 109 млрд долларов это "109 тысяч километров однополосных автодорог".
"В 2016 г. в России построено всего 68 км. федеральных трасс (Росстат)", - привел статистику по этому вопросу Миркин.
Эксперт подчеркнул, что валютный запас государства, конечно, должен находиться в мировых валютах и надежных ценных бумагах. "Но дальше должно начинаться управление страновыми рисками. Нам не нужны финансовые кризисы и потери активов", - отмечает Миркин.
Напомним, что ранее Сенат США проголосовал за скандальный законопроект о санкциях против России. Сегодня стало известно, что Россия ввела меры в отношении дипломатов США и запретила посольству США пользоваться дачей в Серебряном бору.
http://www.mk.ru/politics/2017/07/28/ssha-mogut-zamorozit-109-mlrd-vlozheniy-rossii-v-amerikanskie-bumagi.html
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….любые попытки арестовывать активы россиян и российских компаний за границей могут нарваться на обратку в виде «закона Ротенберга» (как его называют прозападные либеральные СМИ). Наших активов за границей на 420 миллиардов, их активов у нас – на 700 с лишним миллиардов. Будем меняться? Я только за!
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Тогда последует отказ от зелёного фантика… И ещё не известно, кто тогда окажется в проигрыше… А долбодубов в правительстве давно пердуперждали, что спасение пиндосов – не наше дело… Те средства давно надо было вкладывать в отечественную промышленность с сельским хозяйством…