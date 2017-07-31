России нужны солдаты воевать в Сирии, а не врачи

Обсуждая в радиоэфире «яблочную» инициативу, депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Сухарев заявил, что война в Сирии для нашей страны важнее, чем повышение зарплат бюджетникам. Опрошенные «Свободной прессой» эксперты уверены, что даже сравнивать эти две статьи госрасходов неумно и недальновидно.

«Америка, бери нас голыми руками!»

Игорь Сухарев с 2011 года возглавлял региональный политсовет «Единой России» в Оренбургской области, а с прошлого года представляет регион в Госдуме. На днях его пригласили на прямой эфир на радиостанцию «Эхо Москвы», чтобы обсудить неприятный информационный повод: резкое сокращение бюджетных дотаций на культуру в Оренбургской области.

Затем речь зашла о других областях «социалки». Сухарев рассказал, что вместе с сенатором Андреем Шевченко решил организовать конкурс среди журналистов, которые положительно пишут о достижениях здравоохранения.

Досталось от Сухарева и журналистам, которые, по его мнению, порою раздувают из мухи слона, преувеличивая отдельные недостатки — или депутатов, или врачей. Затем ведущий «Эха Москвы» Максим Курниковзадал парламентарию вопрос, который пришел от радиослушателя: что важнее для России сегодня — повышать зарплаты врачам или вести войну в Сирии. Ответ Сухарева, пожалуй, стоит привести полностью:

«Здравоохранение пять или семь лет назад, я не помню, получило 70 млрд. рублей на модернизацию… Каждый год выделять огромные средства на здравоохранение — это, наверное, нелогично. У нас есть культура, образование, которое мы не поддерживали, десятки [отраслей]…

Сирия нам, наверное, нужнее, чем заработные платы [врачей]. Мы должны понимать, почему мы ведем войну в Сирии, зачем нам Средиземное море, какие угрозы таят корабли, которые могут зайти в Средиземное море, имея крылатые ракеты, как они могут подавить наш самый главный потенциал…

Эти крылатые ракеты могут покрыть практически все шахты взлета, и мы останемся без ядерного оружия. Пожалуйста, берите нас голыми руками!.. Я бы выбрал Сирию, да простят меня врачи".

Откровения Игоря Сухарева на региональной радиостанции вызвали бурю возмущений: многие СМИ жестко «проехались» по единороссу. Впрочем, стоит признать, что депутат Госдумы всего лишь высказал вслух мнение, которое разделяет значительная часть политического истеблишмента.

А вот категорически против войны настроена, например, партия «Яблоко», которая проводит всероссийскую акцию «Время вернуться домой». Ее суть — сбор подписей под обращением к Владимиру Путину прекратить военную операцию в Сирии. При этом «яблочники» раздают прохожим листовки, в которых сравнивают затраты на операцию с «социальными» расходами бюджета.

По подсчетам «Яблока», на войну в Сирии из федерального бюджету уже потратили почти 100 млрд. рублей (только один запуск крылатой ракеты «Калибр» стоит 85 млн. рублей). Этих денег, как доходчиво говорится в листовке, хватило бы, чтобы построить 500 спорткомплексов, 450 детских садов, 330 поликлиник, 220 школ или 9 федеральных центров детской онкологии.

Сколько уже подписей собрано в рамках кампании «Время вернуться домой», партия не сообщает…

Политика — это искусство манипулирования общественным мнением, а навязать «одномерному человеку» можно какие угодно представления. Но все же, насколько справедливо сравнивать расходы федерального бюджета на здравоохранение и ведение войны в Сирии? Этот вопрос «Свободная пресса» адресовала нескольким экспертам, и все были единодушны — такое сравнение недопустимо и неумно.

«Политики ставят ложный вопрос»

Николай Силаев, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО:

— Сам вопрос: здравоохранение или операция в Сирии — ложный. Нет такого вопроса!

Здравоохранение и в целом человеческий капитал — приоритет. Сейчас это буквально вопиет. Люди работают на износ, риски возрастают, в том числе и политические. Но уйдя из Сирии, мы не поможем здравоохранению, и в этом ошибка, скажем, недавних внешнеполитических предложений Кудрина.

Во-первых, здравоохранение — это другой порядок расходов. Во-вторых, высокий геополитический статус России — это актив, ценный, в том числе, и в экономическом отношении.

Российские силовые операции последних лет потому так и шокируют Запад, что они исключительно точны, эффективны и дешевы. Кремль очень аккуратно подходит к применению военной силы и использует ее, как скальпель. Если не ошибаюсь, Майкл Кофман (американский военный аналитик — Ред.), писал, что на Западе все ждали, что в Сирии будет повтор Афганистана. И были крайне удивлены, когда ничего подобного не увидели.

Мы не пытаемся компенсировать силой отсутствие политической стратегии, как это было с американцами в Ираке, например. Российская военная сила очень точно вписана в продуманную политическую стратегию, поэтому ее применение и не обходится дорого.

«Цена войны в Сирии вполне приемлемая»

Михаил Рощин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН:

— Такое сравнение абсурдно. Очевидно, что политик, допускающей его, — неумный человек! Цена нашего участия в сирийском конфликте может оказаться вполне приемлемой. Вот и с маршалом Хафтаром (командующим национальной армией — Ред.) в Ливии мы наладили сотрудничество, а у него основные ливийские нефтяные поля.

Сирия в плане экономики не так перспективна. Но там мы можем продемонстрировать наш возросший военный ресурс! Вот и с Катаром наметились позитивные сдвиги после того, как на него «наехала» Саудовская Аравия. А Катар — богатая и во всех смыслах перспективная страна.

«Без здравоохранения нам Сирия будет не нужна»

Ахмет Ярлыкапов, старший научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН:

— Вопрос депутат ставит совершенно неправильно. Это подмена понятий! Да, Сирия важна: там происходят важные процессы, связанные с переформатированием региона Ближнего Востока, жизненно важного для нас, потому что он примыкает к Кавказу и нашим южным границам.

Происходящие там процессы отражаются на мусульманах России, составляющих значительную часть населения нашей страны. Но это не означает, что Сирией надо заниматься в ущерб «социалке».

Если мы считаем себя способными стратегически мыслить и расставлять свои приоритеты так широко, что понимаем значимость для нашей страны процессов в Сирии и на Ближнем Востоке, то должно быть очевидно, что, скажем, здравоохранение — это еще более важное и стратегическое направление, поскольку без сбережения своего населения нам Сирия будет совершенно не нужна.