Некоторые манипуляции в фильмах, или первые попытки осознать

С чего начать?

Начинается все с осознания незначительных вещей. Скрытую рекламу осознать проще, чем пропаганду, хотя сделаны они по одной технологии. Но сознание многих сопротивляется изучению материалов о пропаганде, так как просто поверить не может, что такое возможно. Со скрытой рекламой проще, ведь официально признано, что она существует, даже кое-какую скудную объективную информацию по ней можно найти.

Но даже информация о скрытой рекламе у многих вызывает отторжение – «это случайно», «не может быть», «это не работает». Тогда надо начинать разбираться с ещё более простых вещей. У типичного человека уровень компетенции в скрытых воздействиях в СМИ никакой, но есть занятия, которые помогут в этом продвинуться. Нужно постепенно анализировать различные материалы, смотреть, как сделана скрытая реклама в фильмах и передачах, а также обращать внимание на другие неосознаваемые зрителем воздействия. Для начала разберём некоторые наиболее простые манипуляции, которые многие не осознают.

Примеры неосознаваемых воздействий

Освещение

В фильмах всегда светло – все важные детали отлично видно, многие не задумываются почему так, потому что даже не замечают неестественности. А причина в том, что используют специальное освещение. Это настолько важно, что нередко освещение для съемки одной небольшой сцены могут устанавливать часами. Есть специальная профессия – световик. Например, Дмитрий Пучков в блоге говорил, что стоит ему в своей студии переставить свет, то обратно он его уже правильно поставить не может, надо звать специалиста. И действительно, грамотный свет имеет большое значение, а неграмотный может испортить всю картинку.

Озвучка

Обязательные звуки. Если вы увидите в фильме мышь или крысу, то вы обязательно услышите, как она пищит, даже если при съёмках она не пищала. Причина в том, что нужно повышать реалистичность, погружать зрителя в иллюзию, создаваемую фильмом. Для этого используется множество приёмов, этот один из них. Встречается парадокс, когда в кадре может появиться хомячок, издающий писк, хотя в реальности хомячки не пищат. Но для повышения «реалистичности» на монтаже накладывают этот звук, чтобы зритель за счет звуков из окружения «почувствовал себя в фильме». Также можно сказать, что если в фильме появится кошка, то с большой долей вероятности она мяукнет, сова заухает, а взлетевшая ворона обязательно каркнет. Когда знаешь многие из приёмов, то смотреть некоторые фильмы довольно трудно, так как видишь «методичку» и шаблоны.

Особенности перевода

Переводчики выбирают слова так, чтобы артикуляция при дубляже была схожа с оригиналом. Задача переводчика довольно сложна, нужно не просто перевести фразу с точным смыслом, но ещё и уложиться в количество слогов. Например, в русском языке слова длиннее, чем в английском, и это сказывается на некоторых играх, когда не успеваешь прочитать субтитры из-за того, что переводчик точно передаёт смысл, не задумываясь увеличивая количество текста раза в два. Но задача переводчика для дубляжа кино ещё сложнее, ведь кроме точного перевода и формирования фразы, подходящей по размеру, надо ещё и попасть в артикуляцию. В итоге хорошо сделанный перевод при дубляже не бросается в глаза, и кажется, что какие-нибудь «Пираты Карибского Моря» в оригинале при съёмках говорили на русском, а не английском языке.

Кстати, этим объясняется наличие странных слов и немного глупых/кривых формулировок мыслей в устах некоторых персонажей – достаточно важно попасть в артикуляцию, чтобы зритель не получил диссонанс, и чуть менее важно, что фраза будет не идеальна по смыслу и построению. Если будете пересматривать «Пираты Карибского Моря», то обязательно последите за тем, что говорят персонажи, и не связано ли это с трудностями артикуляции. И ещё – не путайте переводчиков и тех, кто озвучивает. Например, некоторые говорят «плохой перевод фильма», хотя имеют в виду озвучку. Переводчики работают с текстом, переводя с одного языка на другой, а те, кто озвучивают, ничего не переводят, они говорят за персонажей.

Что не видит зритель, то не видит персонаж. Иногда в фильмах персонаж видит что-то только тогда, когда оно появилось в кадре, хотя с его позиции все должно быть прекрасно видно. В большинстве своём зрители об этом не задумываются, и чем менее осознанный зритель, тем меньше вероятность, что заметит такие детали. Нередко в киногрехах на это обращают внимание.

Макияж в кино

Макияж в кино. В фильмах стараются сделать образы как можно ярче, а лица выразительней, но к этому зритель постепенно привыкает. А так как он привыкает, то приходится делать еще более сильное воздействие. В итоге в фильме девочка в 1964 году выглядит чересчур накрашенной, но многим это не заметно, так как они обычно критически не воспринимают показанное на экране. При просмотре некоторых фильмов просто мысленно уберите цветокоррекцию и эффекты, чтобы адекватно воспринимать показанное, и ужаснётесь – накрасилась, как на панель. А потом мысль – как я раньше этого не заметил? А дело в том, что к происходящему на экране в фильме мы относимся не так, как мы бы относились к обычной съёмке простого человека на любительскую камеру. Создатели фильмов во всю стараются создать «магию» кино с особым отношением у зрителя, пока получается.

Что не так с этой девочкой? (фильм «Земля Будущего»)

Особенности мультипликации

В мультфильмах у персонажей большие головы. Причина в том, что необходимо демонстрировать эмоции, и если их сделать пропорциональными, то видно будет плохо. Но куда хуже дела обстоят с глазами – они всё увеличиваются. Понятно, что глаза — это зеркало души, и чтобы лучше воздействовать на зрителя в кино глаза подводят, а в мультфильмах делают чуть больше. Вспомните, взгляд знаменитого кота из «Шрека». Вот только одна беда – люди постепенно привыкают к этому, и для них это становится нормой, а если этот размер глаз уже норма, то что надо сделать? Правильно, сделать ещё больше. В итоге мы имеем уродских персонажей, которые «замыленному» глазу кажутся красивыми. А теперь представьте эту девушку в реальности – тоже испугались?

Чем более милым или «красивым» надо сделать персонажа, тем больше ему сделают глаза, (конечно, тут как в скрытой рекламе – главное не переборщить, иначе человек заметит приём манипуляции, и это вызовет отторжение). Поэтому у девушки на этой картинке глаза значительно больше, чем у парня. Но без сомнения ужасно тут то, что в мультфильмах детям закладывается образ красоты, то есть идеала, к которому ребёнок во взрослой жизни будет стремиться. Нет, это заложено не генетически, на это влияет воспитание. Рекомендую посмотреть видео «Влияние мультфильмов на сознание детей».

Цветокоррекция

«Магия» кино создается и с помощью цветокоррекции, это также многие не осознают. Если обычный человек найдет в интернете кадр из фильма, то он моментально определит, что это кадр из фильма, а не просто фотография. Но сказать почему он это понял сразу же не каждый сможет, некоторым придётся поскрипеть мозгами, чтобы осознать. Многие даже толком сформулировать не смогут – скажут что-то вроде «слишком красивый», «какой-то профессиональный». А ведь кадр из фильма имеет вполне конкретные отличия от обычной фотографии. Как мы выяснили выше там будет дополнительное освещение – все детали будут без лишних теней, но это мелочи. Кроме этого будет цветокоррекция – это когда меняется не только баланс белого, но и накладывается множество других эффектов.

В интернете можно даже найти видеоуроки, как сделать своё видео или фото с цветами, как из фильма. Хотя цветокоррекция бывает разная даже на протяжении одного фильма. Например, в фильме «Утомлённые солнцем 2» первую сцену со Сталиным показывали в теплых и ярких тонах, там даже был виден специально сделанный пересвет. Примерно также (но без пересвета) показывали сцены с мостом, который взорвали. А зимнюю сцену боя кремлевской роты показали в холодных тонах. Изменение тонов — это прием манипуляции, который многие не осознают, но он передает соответствующее «настроение». Иногда кинокритики в своих обзорах оценивают даже цветокоррекцию, например, Евгений Баженов в видеообзоре говорил про фильм «Сталинград» Бондарчука «добротная цветокоррекция» (сам фильм плох, естественно).

Ниже показан наглядный пример цветокоррекции. В этом фильме при демонстрации персонажа Милы Йовович в кадре виден эффект, напоминающий Soft Contrast из Sony Vegas, и так весь фильм. С другими персонажами такого не происходит.

Сознательная неправда

Часто режиссёры сознательно идут на неправду в фильме, чтобы сделать его больше похожим на «правду». Например, в «Звёздных Войнах» осознанно сделали слышимыми звуки взрывов в космосе, хотя вакуум звук не передаёт. Причина проста – надо воздействовать на зрителя, а звук позволяет сделать эффект «вау», без него взрыв не взрыв.

Могут показать заведомую ложь только потому, что у зрителя стереотип такой. Например, в реальности глушители не делают звук выстрела похожим на щелчок или короткий тихий свист, шум от выстрела понижается не так сильно, главное, что глушители делают – звук не похож выстрел. Но если вы будете снимать фильм, то вы же зрителю не прочитаете сначала лекцию о глушителях, а просто покажите так, как он ожидает увидеть, иначе он подумает, что создатели фильма «накосячили». Это может отвлечь зрителя от просмотра фильма, и вырвет его из транса.

Хотя я надеюсь, что когда-то фильмы действительно станут полезными, например, мини-лекцию о глушителях нетрудно добавить в фильм, допустим, один персонаж учит другого обращаться с оружием, и рассказывает ему. Много чего полезного можно в кино рассказать, но пока такое встречается крайне редко, обычно в фильмах «учат» только пить и курить. Кстати, если вы разбираетесь в какой-либо сфере, то вы, наверняка, замечали, какой бред показывают про неё в кино, например, работу полиции покажут не так, как есть на самом деле, а так, как о ней думают зрители.

К вопросу о звуках – если персонаж достанет холодное оружие, то звуковики могут добавить его звон, как будто его извлекли из металлических ножен, хотя они могут быть кожаными, или их может вообще не быть, как происходило в фильме «12» Михалкова. Свет в продолговатых помещениях включается последовательно. Если персонажи попали в длинный тоннель, то при включении света мы увидим, как медленно включаться лампочки, постепенно освещая все больше пространства.

Заключение

Эти вещи не осознают, и они воздействуют прямиком на подсознание. За счёт этих и множества других скрытых воздействий зритель погружается в фильм, впадая в транс. Таких приёмов надо осознать десятки, чтобы понять, сколько всего заложено в фильмах.

По материалам сайта Константина Орлова

Источник: whatisgood.ru