Наш ответ США: Укус зайца, загнанного в угол

Не знаю, как кому, но мне дико слышать нотки восхищения, с которыми многие наши комментаторы преподносят известие о том, что мы высылаем «аж» 755 американских дипломатов. На самом деле, произошедшее вскрыло позор России.

Объясню, что я имею в виду. Представьте себе ситуацию. Жил-был человек. Влиятельный (скажем, видный госдеятель или известный журналист). С телеэкрана и страниц газет любил рассуждать о традиционных семейных ценностях. Был весь из себя положительный. Но случилось несчастье и он погиб. Обстоятельства гибели неоднозначные, возбуждено уголовное дело. Следствие изучает целый набор версий. И вот при установлении образа жизни погибшего и отработке его связей (надо же выяснить, кто мог бы приложить руку к случившемуся), выясняется — блюсти те самые «традиционные семейные ценности» погибший даже и не пытался. Жене изменял направо и налево, причем не только с женщинами.

Так во внешней политике России. Давно и громко с самых высоких трибун говорится о том, что Россия «встала с колен», что свою внешнюю политику она строит на основе равноправия сторон, что суверенитет России — привилегия, которой обладают очень немногие страны, что суверенитет этот «очень дорогая вещь», что «суверенитет, самостоятельность, целостность России — безусловны». Но вот случился кризис. Терпели-терпели (а почему и ради чего терпели, и кто решил, что терпеть было надо), что на страну плюют, да терпение лопнуло. Решили ответить. Слабенько и поздненько (об этом ниже), но ответили. И выяснилось, что с равноправием и суверенитетом все эти годы кто-то играл какие-то малопонятные игры.

Ну, у кого, находящегося в здравом уме, повернется язык вести речь хоть о каком-то равноправии сторон, если страна, на Россию плюющая, поддерживает в России дипперсонал в два с половиной раза (!), превышающий дипперсонал России в этой стране? И это — до высылки наших 35 дипломатов. А после него превышение составляет 2,65 раза! И это — равноправие? Это — суверенитет? Тому, кто это утверждает, срочно необходимо проснуться! И в корне пересмотреть свое отношение к приёму сильнодействующих препаратов и галлюциногенов. Подобные пропорции возможны только в диаде «колония-метрополия».

Если память мне не изменяет, то даже в самые черные ельцинские годы — я уж не говорю о годах советских — российская сторона тщательно выдерживала паритет личного состава в дипломатических представительствах. Даже тогда наша сторона не больно-то стеснялась «подвешивать» выдачу виз американским дипломатам, если американцы затягивали со сроками выдачи виз дипломатам нашим. И отказывать — в выдаче виз в случае отказа нашим. Сейчас же предпочитают публично плакаться в жилетку.

Между тем, принцип взаимности — основа основ дипломатической деятельности. Его нарушение — явный признак колониально-вассальной зависимости. Или беспробудного волюнтаризма.

Путин актом собственной воли этот принцип нарушил, когда предпочел не отвечать на предельно циничное и хамское выдворение 35 сотрудников наших дипмиссий. При этом было проигнорировано даже скромное предложение МИДа ответить зеркально. Тогда речь шла только о высылке лишь 35 американцев. Сколько щелкоперов и «говорящих голов» заходились тогда в верноподданническом раже, называя тот ход «тонким» и «дальновидным»! И ведь никто даже не заикнулся о том, в какое унизительное положение наши власти (МИД? Старая площадь?) сами себя и страну поставили! Ведь каждая виза, каждое увеличение персонала диппредставительства даже на одну-единственную должность являются предметом двусторонних консультаций. Каждое такое решение — результат разрешения с российской стороны, проявление суверенной воли. Так втихаря суверенная воля была употреблена на подрыв суверенитета страны.

Рискну предположить, что отказ от ответных мер семь месяцев назад нанес серьезный ущерб интересам нашей государственной безопасности по нескольким направлениям.

Первое. Всякий раз, когда американские спецслужбы предпринимали недружественные действия в отношении наших представителей в США, в Москву из наших миссий «верхом» шли депеши с требованием адекватных ответных мер. И наша контрразведка всегда была счастлива в своей стране поддержать тех, кто работает за рубежом. Если ФБР применяло к нашему гражданину меры физического воздействия, то тоже самое происходило с кем-то из американцев здесь. Если ФБР подкатывало с вербовочным подходом, то здесь демонстративно делали то же самое. На выдворение отвечали выдворением. Если своими выдворениями американцы давали нам понять, что им известно, кто из наших какое ведомство представляет, то и наши показывали, что им известно не меньше. Так американцев «воспитывали». А американцы воспитанию очень легко и быстро поддаются. Шустро становятся вежливыми и шелковыми. При этом наши там всегда знали, что в сложной ситуации Родина их не бросит. А тут перед Новым годом взяла и бросила. Тому, кто служил в ГДР (курица не птица, ГДР — не заграница), этого не понять. (К тем, кто работал в Восточном Берлине с «выходом» в Берлин Западный, это мое замечание не относится).

Второе. Безнаказанность порождает наглость. Нарушение принципа взаимности имеет свои последствия во всех аспектах внешней политики. Чистая горбачевщина — отказываться от использования базы технического контроля в Лурдесе на Кубе или от базы в Камрани во Вьетнаме, не добившись аналогичных шагов от американцев. После этого натовцам можно безответно размещать войска в Прибалтике, Польше и Румынии. Горбачевщина — просить донбасских «повременить с референдумом», когда вооруженные до зубов нацисты у их мирного порога. После этого укрофашистам можно безнаказанно убивать, насиловать, жечь, пытать, терроризировать. Горбачевщина — не отвечать на выдворение выдворением, пусть даже если это отсрочка. Отвечающий сразу ударом на удар выглядит гордо. Наносящий удар с отсрочкой всегда похож на зайца, который кусается, только будучи загнанным в угол.

Третье. Вся эта история нанесла удар по престижу МИДа, а это тоже фактор государственной безопасности. Чего стоит, хотя бы, неспособность и нежелание официального представителя ведомства г-жи Захаровойответить на вопрос о численности американского дипперсонала в России! Никакого секрета списки дипломатического состава не содержат. Это — публичные данные, и госдеп, например, их преспокойно размещает на своем сайте. Правда, речь идет об иностранных, в том числе российских, дипломатах, аккредитованных в США. Своих же дипломатов в других странах они не шибко раскрывают, публикуя лишь несекретную версию телефонного справочника «ключевых офицеров» в своих загранпредставительствах. И в этом вопросе должна быть полная зеркальность — если американцы раскрывают установочные данные наших дипломатов, то и мы должны делать то же самое в отношении дипломатов американских.

Если они своих секретят, то это не означает, что мы должны плясать под американскую дудку и скрывать их. А о том, что г-жа Захарова знала, но предпочла не распространяться на тему о численности американского дипперсонала, говорят вот эти ее слова: «Чем ответить есть — численный состав посольства США в Москве очень сильно превышает количество наших посольских работников в Вашингтоне. Соответственно, один из напрашивающихся вариантов, помимо чисто симметричной высылки американцев, — просто уравнять персонал». Как карьерный дипломат она понимала, что назови она цифры — разверзнется ужас. Поэтому выбрала демонстрацию неинформированности, сочтя логичным предложитьжурналистам «уточнить эту цифру в АМЕРИКАНСКОМ посольстве». В нынешнем МИДе неинформированность официального представителя ведомства по элементарным вопросам двусторонних отношений считается проявлением профессиональной пригодности? Ну-ну…

Четвертое. В МИДе — словно козыревские времена вернулись! — проклюнулись сторонники межведомственного раздрая. Чем еще можно объяснить тираду новоиспеченного постпреда РФ в ООН Небензи: «…дипломатия — это такая профессия, которая подразумевает наведение мостов при любых обстоятельствах. Для разрушения мостов есть другие профессии, как вы знаете»? Обращаю внимание читателя, что речь Небензя ведет не о других странах, которые «разрушают мосты», а о «других профессиях». Надо думать, о представителях «других профессий» в миссии РФ при ООН? Кто Небензю тянул за язык такое брякать?

Для непонятливых перевожу, как это, скорее всего, перевели и записали в меморандуме ФБР: «Новый посол России в ООН В. Небензя настроен негативно по отношению к сотрудникам СВР и ГРУ, в связи с чем целесообразно приступить к его оперативной разработке с целью вербовки в качестве агента». Если этот целый замминистра несет «про другие профессии», когда его спрашивают про «совместную работу по разным проектам», то можно себе представить, о чем он поведает фэбээровцам, когда на работе и дома будет находиться в незащищенных помещениях, контролируемых спецтехникой ФБР. Если это — «высококлассный дипломат», который «умеет держать удар», то какие же у них все остальные? Он что, не понимает, что «другие профессии» тоже «мосты наводят», пусть даже для прохода пехоты, артиллерии и танков? Ему надо напоминать, что в ООН он представляет не себя любимого со своими экзотическими взглядами и даже не МИД, а Российскую Федерацию, для которой «другие профессии» могут быть поважнее отдельных чистоплюев? Если новый постпред так начинает свою эпопею в Нью-Йорке, то, может быть, стоит задуматься над тем, чтобы ее уже и завершить?

Пятое. Автор не разделяет звучащие сейчас оценки, согласно которым, благодаря ожидаемому сокращению американских представительств в России будут ослаблены позиции враждебных нам разведслужб. Это — откровенно дурацкая идея (особенно если учесть, что 2,5-кратное превышение было создано с нашего ведома и попустительства; т.е. сначала врага впустили, а теперь радуемся, что сократим).

Давайте посчитаем: 455+755 =1210. И это, как можно понять, только дипломатические должности, т.е. от атташонков и старше. А есть ведь еще и технический состав — водители, сисадмины, шифровальщики, секьюрити (морские пехотинцы) и т. д. Обычно межведомственный состав американских посольств таков, что примерно треть (т. е., больше 400 человек) их личного состава — резидентура ЦРУ, столько же резидентура РУМО (разведуправление министерства обороны) и только треть — «чистые» госдеповцы. (Это относится к «обычным» странам. Надо ли объяснять, что Россия для Америки страна совершенно необычная, особая? Торгового оборота почти никакого, культурный, спортивный, студенческий и туристический обмен практически на нуле. Зато угроз от России — аж дух захватывает! И здесь расклад может быть абсолютно иным — скажем, 500+500+210?) Но есть же еще и АНБэшники сидящие «под крышей» посольства. (И буквально, и фигурально выражаясь. Их аппаратуру электронного подслушивания скрывают многочисленные короба на крышах зданий посольств и консульств). Однако, во-первых, «чистые» госдеповцы — понятие весьма условное. В структуре госдепа есть такое подразделение, как Бюро разведки и исследований (Bureau of Intelligence and Research), которое в качестве составной части входит в разведывательное сообщество США. Это — те еще «исследователи». У многих из них руки — по локоть в крови, еще не высохшей после пыток и государственных переворотов по всему миру. Сколько их сидит в московском посольстве и консульствах США — одному Богу и нашим спецслужбам известно. Все остальные россияне, имеющие с ними дело, принимают их за bona fide «дипломатов». Именно эти «дипломаты» играют первую скрипку при организации «цветных» революций. Это их зона ответственности — работа с «пятой колонной».

Далее. Обратим внимание на соотношение сил внутри администрации Трампаи зададимся вопросом: «Чьи позиции сильнее — „тормоза“ Рекса Тиллерсонаиз госдепа или ЦРУшного пройдохи Майка Помпео вкупе с „Бешеным псом“ генералом-морпехом Джеймсом Мэттисом (под ним РУМО) и шефом АНБ адмиралом Майклом Роджерсом?» Вы слышали о любви Трампа к генералам? В курсе настроений на Капитолийском холме по закатыванию нас в асфальт? Думаете, у спецслужб США будут проблемы в том, чтобы заполнить должности в России преимущественно шпионами в ущерб госдепу? Я так не думаю.

Скорее всего, если мы все-таки добьемся сокращения американцами своего «дипприсутствия» (в чем я до конца не уверен, поскольку, как всегда, определенно Путин предпочитает не высказываться), «чистых» американских дипломатов во всей России будет меньше в районе 100. Остальные опять будут «прикомандированные».

Поэтому считаю наш ответный удар не ударом вовсе. Это дзюдо — бальные танцы с элементами бросков и попытками удушения. Ударом было бы не установление потолка по численности, а «выкат» четкого и ясного списка тех, кого мы считаем персона нон грата.

И безо всяких там «предлагаем». Пора бы понять, что вежливость американцы принимают исключительно за слабость.