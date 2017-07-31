Лунная афера НАСА

Джек Уайт, эксперт фотоанализа разоблачил “Лунную аферу НАСА”, утверждая, что все фотографии “с поверхности луны” – фальшивка.

Я в большом восхищении от многих достижений НАСА. Я восхищаюсь мужеством, самоотверженностью и жертвами, принесёнными астронавтами, погибшими при достижении ими новых рубежей, провозглашённых президентом Джоном Кеннеди в 1960 году, когда он пообещал к концу десятилетия отправить человека на Луну.

Я опечален гибелью учёных на “Колумбии” и “Челленджере”, которые доверили НАСА свои жизни. В 1986 по телевизору в моём офисе я в прямом эфире видел взрыв “Челленджера”. И я с ужасом наблюдал, как в 2003 году в то погожее февральское утро космический челнок “Колумбия” в дымном шлейфе развалился на части над моим техасским домом. Я опечален гибелью в 1967 на пусковом столе во Флориде астронавтов Аполлона-1 Гаса Гриссома, Эда Уайта и Роджера Чаффи, которые, возможно, знали слишком много для того, чтобы быть в безопасности.

Я поражаюсь достижениям космического телескопа “Хаббл”, который показывает нам фотографии мира мечты из бесконечности дальнего космоса. И снимки с Марса тоже помогают нам понять нашу Вселенную.

Но тысячи честных служащих НАСА будут шокированы и опечалены известием о тёмных секретах сорокалетней давности — полётах Аполлона на Луну. Исследование документов НАСА обнаруживает ужасный скелет, гниющий в их собственных досье — грандиозный обман. Очень немногие сотрудники НАСА знали об этом мошенничестве, и по сей день оно по-прежнему скрывается неким тайным хранителем ключей “национальной безопасности”. Скорее всего, это был СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНЫЙ политический и военный проект.

Этот скелет в шкафу НАСА задокументирован самим космическим агентством. А имеющиеся факты бесспорны. Как мог бы сказать Шекспир, агентство “взорвано своей же миной”, — то есть, взорвано ими самими.

А что это за грязный секрет?

Существуют серьёзные сомнения в том, что миссии Аполлона на Луну были чем-то большим, чем самый невероятный обман всех времён. Действительно ли астронавты летали на Луну? Я не знаю. Но собственные данные НАСА показывают, что все фотографии подвигов Аполлона должно быть являются подделками. Скорее всего, они были изготовлены в секретной фотостудии на Земле в рамках совершенно секретного военного проекта. И если все “лунные фотографии” всех “миссий на Луну” были фальшивками, то встаёт вопрос “почему?”

Настоящие миссии должны были привезти настоящие фотографии.

Чтобы понять “почему” подделывались “высадки человека на Луну до конца десятилетия”, которые были обещаны Джоном Ф. Кеннеди в его первом выступлении в Конгрессе, надо вернуться к холодной войне с СССР и хвалёной “космической гонке”. В начале 60-х Советы опережали США в освоении космоса. Спутник и другие успехи Красных вызвали в США политический кризис. Но Советы, вероятно, знали, что послать человека на Луну является невероятно трудной задачей, и что риторика Кеннеди была пустыми обещаниями.

Тем не менее, после того, как Линдону Джонсону удалось убить Кеннеди, ему, скорее всего, пришла в голову гениальная (и на мой взгляд порочная) идея. Должно быть, он подумал: “…эксперты говорят, что мы не можем слетать на Луну, как обещал Кеннеди, но я говорю, мы можем! Мы можем ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ ЭТО!” Если бы Линдону Джонсону удалось осуществить это для упрощения очень сложной ситуации холодной войны, то это был бы очень успешный пропагандистский ход, который установил бы превосходство США над коммунизмом. И я предполагаю, что Джонсон вступил в сговор со своим преемником Ричардом Никсоном и ДРУГИМИ для проведения тщательно разработанного плана обмана всего мира “полётами на Луну”. Это был блестящий план, реализованный в строгой тайне, и им более 40 лет удавалось дурачить мир. Но всё было погублено из-за их собственной невоздержанности, как сейчас в первый раз стало ясно из архива НАСА.

Любой человек, имеющий даже элементарные математические навыки и здравый смысл, может посмотреть на факты, проделать вычисления и прийти к собственным выводам о якобы МАССИВНОМ ОБЪЁМЕ фотографий с поверхности Луны, сделанных в такой ОГРАНИЧЕННЫЙ ВРЕМЕННОЙ ПЕРИОД.

Вот мой вывод: ЭТО НЕ МОГЛО БЫТЬ СДЕЛАНО.

Это сводится не только к изучению фотографий на признаки подделки, хотя я в течение более трёх лет исследовал все имеющиеся фото Аполлона (и обнаружил много подделок). Очень просто — это исследование известно во многих профессиях … хронометраж движений. Элементарный вопрос: возможно ли было сделать известное количество снимков (из архива НАСА) в имеющийся промежуток времени (из архива НАСА)? Но прежде, чем вы прочитаете моё исследование, чтобы понять его, нужно знать некоторые основные сведения о полётах по программе “Аполлон”:

Из семи миссий Аполлона с целью высадить “людей на Луну”, шесть были заявлены как “успешные”. (Аполлон-13 был “прерван”)

Каждая из шести успешных миссий высадила двух астронавтов “на Луну” в хрупкой аппарате, который НАСА первоначально назвало лунным экспедиционным модулем (ЛЭМ, позже сокращено до ЛМ) — неиспытанный аппарат, который никогда не летал в тестовый полёт с посадкой на Луну. Но он опустился, а затем взлетел; и так шесть раз с замечательным “успехом” в миссиях Аполлона-11 и 12, а также с 14 по 17 … однажды даже прилунившись в пределах 200 футов от предварительно выбранной цели.

Каждый ЛЭМ до поверхности Луны пилотировали два астронавта, в то время как один оставался в командном и сервисном модуле (КСМ) на орбите в ожидании их возвращения.

Во время внекорабельной деятельности (ВКД, исследования лунной поверхности) каждый из двоих был одет в громоздкий наддутый скафандр с неуклюжими перчатками, который сильно ограничивал подвижность. На спине они носили огромную и тяжёлую систему жизнеобеспечения ПСЖО (PLSS ) — рюкзак, содержащий баллон с кислородом и систему кондиционирования с циркулирующей водой, которая прокачивала охлаждённую воду через скафандр для противодействия +100°/-130°С тепла (и холода) лунной среды. Насосы прокачивали как охлаждённые воздух, так и воду в охлаждаемое жидкостью нижнее бельё, а также осуществляли удаление влаги, диоксида углерода и обеспечивали все другие функции, необходимые для выживания в суровых условиях ограниченного пространства скафандра.

Основной целью всех шести миссий были НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ эксперименты, выполняемые двумя астронавтами. В каждой экспедиции было примерно полдюжины экспериментов, и большинство из них были удивительно похожи во все х шести миссиях. Все эти научные эксперименты включали выгрузку оборудования из грузового отсека, его сборку, транспортировку до места расположения, его установку, а затем проведение экспериментов. Как вы можете себе представить, каждое из этих исследований требовало значительных затрат времени двух человек в каждом эксперименте.

Помимо работы с упакованным оборудованием для экспериментов, ещё одним крупным проектом были геологические исследования, которые состояли в поиске образцов горных пород и грунта в различных местах, документирование и сбор образцов для доставки на Землю. Это, очевидно, заняло большую часть их ВРЕМЕНИ.

Значительное ВРЕМЯ занимали “домашние обязанности”. После прилунения ЛЭМ должен быть обследован на предмет нахождения повреждений. Должно быть включено и настроено оборудование для обеспечения связи с Землёй, в том числе радио- и телевизионные антенны и телекамеры. В каждой экспедиции в лунный грунт устанавливался флаг США. Всё это делалось ещё до того, как начинались какие-либо эксперименты. Да, и не забудьте “протокольную” беседу с президентом Никсоном во время Аполлона-11 .

В первых трёх миссиях астронавты должны были пешком идти до каждого места проведения эксперимента. В последних трёх миссиях имелись лунные роверы (LRV) для путешествия к удалённым от ЛЭМ на многие мили местам. Частично собранный LRV был прикреплён к внешней стороне ЛЭМ. Днище ровера служило поддоном, за который он на шарнирах был присоединён к внешней стороне ЛЭМ. Кол ё са были сложены снизу. “Поддон” вручную опускался на лунную поверхность, а колёса поворачивались в нужные положения. После установки колёс автомобиль должен быть оснащён значительным количеством оборудования из разных грузовых отсеков ЛЭМ. Как ни странно, нет ни одной фотографии (по крайней мере, на сегодняшний день я не смог найти), как астронавты собирают и оснащают роверы. Приводимые в движение аккумуляторами роверы имели максимальную скорость около 13 км/ч — ненамного быстрее, чем ходьба… примерно как гольф-кар. Во время путешествий на роверах (“траверсов”) оба человека ехали и во время движения не имели возможности фотографировать. Кроме того, затраченное на сборку ровера время не использовалось для какой-либо фотосъёмки. И хотя я не смог найти предоставленные НАСА данные по времени, разумно предположить, что потребовался по крайней мере час на выгрузку, сборку, снаряжение и проверку ровера?

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ было практически побочным занятием по сравнению с основными задачами астронавтов. У каждого астронавта был свой собственный фотоаппарат. (Кроме ВКД Аполлона-11) Это был специально сконструированный Хассельблад с плёнкой квадратного формата. Для работы он крепился на грудной пластине астронавтов. Астронавту приходилось вручную устанавливать выдержку и диафрагму, имея одетые на руки громоздкие герметичные перчатки, и не будучи в состоянии видеть настройку. У камер НЕ БЫЛО ВИДОИСКАТЕЛЯ, так что астронавт мог только догадываться, что снималось. В каждой камере имелась объёмная плёночная кассета ёмкостью более ста кадров. У плёнки (в основном цветная плёнка Эктахром) был очень узкий диапазон экспозиций, и для неё требовались СОВЕРШЕННЫЕ установки диафрагмы и выдержки, потому что, согласно НАСА, у камер не было автоматической экспозиции.

Важно знать, что хотя у каждого была своя фотокамера, они ПОЧТИ НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ИМИ ОДНОВРЕМЕННО. Обычно когда один фотографировал, другой занимался какими-то делами. Поэтому наличие двух камер НЕ ОЗНАЧАЛО В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ФОТОГРАФИРОВАНИЕ, как можно было бы предположить. Теперь, когда вы познакомились с экспедициями, вот моё исследование чрезмерного рвения НАСА, которое до сих пор успешно скрывалось.

ХРОНОМЕТРАЖ ДВИЖЕНИЙ

Более трёх лет я собирал и анализировал почти все значимые фотографии миссий Аполлона. Эти официальные фотографии легко доступны для скачивания на многочисленных вебсайтах НАСА. Недавно я заметил, что они занимают многие гигабайты памяти на внешнем жёстком диске моего компьютера, поэтому я начал их организовывать и удалять дубликаты. Я сделал грубую оценку числа фотографий Аполлона и был поражён тем, что у меня их тысячи!

Я посетил несколько официальных вебсайтов НАСА, чтобы узнать, СКОЛЬКО БЫЛО СДЕЛАНО ФОТОГРАФИЙ на поверхности Луны. Удивительно, но НАСА почти полностью ИЗБЕГАЕТ ЭТУ ТЕМУ. Два дня поиска документов и текстов оказались бесплодными. Но один из сайтов, Лунные дневники, перечисляет каждую фотографию с её номером по каталогу. Поэтому я занялся подсчётами фактического количества фотографий, сделанных астронавтами ВО ВРЕМЯ ВНЕКОРАБЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВКД) — время, проведённое на поверхности, снаружи ЛЭМ.

Вот мои подсчёты фактического количества фотографий ВКД всех шести миссий:

Аполлон-11 ……….. 121

Аполлон-12 ……….. 504

Аполлон-14 ……….. 374

Аполлон-15 ………. 1021

Аполлон-16 ………. 1765

Аполлон-17 ………. 1986

Оказалось, что 12 астронавтов, находясь на поверхности Луны, сделали в общей сложности 5771 фотографию.

Мне это кажется слишком большим количеством, учитывая, что их время на лунной поверхности было ограничено, а у астронавтов было МНОГО ДРУГИХ ДЕЛ, ПОМИМО ФОТОГРАФИРОВАНИЯ. Поэтому я вернулся к Лунным дневникам чтобы узнать, сколько ВРЕМЕНИ требовалось для всех научных задач, а также для фотографирования. В отличие от количества фотографий, эта информация легко доступна:

Аполлон-11 …….. 1 ВКД ….. 2 часа, 31 минута …… (151 минут)

Аполлон-12 …….. 2 ВКД ….. 7 часов, 50 минут …… (470 минут)

Аполлон-14 …….. 2 ВКД ….. 9 часов, 25 минут …… (565 минут)

Аполлон-15 …….. 3 ВКД … 18 часов, 30 минут …. (1110 минут)

Аполлон-16 …….. 3 ВКД … 20 часов, 14 минут …. (1214 минут)

Аполлон-17 …….. 3 ВКД … 22 часа, 04 минуты …. (1324 минуты)

Общее количество минут на Луне — 4834 минут.

Общее количество сделанных фотографий — 5771 фотографий.

Хмммм. Это составляет 1,19 фотографий каждую минуту пребывания на Луне, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДРУГОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. (Для этого нужно делать ОДИН СНИМОК КАЖДЫЕ 50 СЕКУНД!) Давайте взглянем на другие занятия, чтобы определить, сколько времени нужно вычесть из наличествующего фото-времени:

Аполлон-11 …. Осмотреть ЛЭМ на предмет поломок, установить флаг, распаковать и подключить радио- и телеаппаратуру, работа с телекамерой (панорамирование на 360 градусов), установить связь с Землёй (в том числе протокольная беседа с президентом Никсоном), распаковать и подключить многочисленное оборудование для экспериментов, найти, задокументировать и собрать 21,6 кг образцов лунного грунта, хождение по местности, завершить эксперименты, вернуться в ЛЭМ.

Аполлон-12 …. Осмотреть ЛЭМ на предмет поломок, установить флаг, распаковать и подключить радио- и телеаппаратуру (затратить время на попытки ремонта неисправной телекамеры), установить связь с Землёй, распаковать и подключить многочисленное оборудование для экспериментов, хождение по местности, проинспектировать беспилотный Сервейер-3, который прилунился в апреле 1967 года и извлечь из Сервейера детали. Установить оборудование ALSEP. Найти, задокументировать и собрать 34,3 кг пород, завершить эксперименты, вернуться в ЛЭМ.

Аполлон-14 …. Осмотреть ЛЭМ на предмет поломок, установить флаг, распаковать и подключить радио- и телеаппаратуру, установить связь с Землёй, распаковать и собрать тележку для транспортировки грунта, распаковать и установить многочисленное оборудование для экспериментов, хождение по местности. Найти, задокументировать и собрать 42,8 кг пород, завершить эксперименты, вернуться в ЛЭМ.

Аполлон-15 …. Осмотреть ЛЭМ на предмет поломок, установить флаг, распаковать и подключить радио- и телеаппаратуру, установить связь с Землёй, распаковать, собрать, экипировать и протестировать 4-х колёсный электрокар и проехать на нём 27 км, распаковать и установить многочисленное оборудование для экспериментов (двойное количество научной аппаратуры по сравнению с первыми тремя миссиями). Найти, задокументировать и собрать 76,7 кг пород, завершить эксперименты, вернуться в ЛЭМ. (Скорость ровера всего лишь 13 км/ч*)

Аполлон-16 …. Осмотреть ЛЭМ на предмет поломок, установить флаг, распаковать и подключить радио- и телеаппаратуру, установить связь с Землёй, распаковать, собрать, экипировать и протестировать 4-х колёсный электрокар и проехать на нём 26 км, распаковать и установить многочисленное оборудование для экспериментов (двойное количество научной аппаратуры по сравнению с первыми тремя миссиями, в том числе новая ультрафиолетовая камера, съёмки ультрафиолетовой камерой). Найти, задокументировать и собрать 94,5 кг пород, завершить эксперименты, вернуться в ЛЭМ. (Скорость ровера всего лишь 13 км/ч*)

Аполлон-17 …. Осмотреть ЛЭМ на предмет поломок, установить флаг, распаковать и подключить радио- и телеаппаратуру, установить связь с Землёй, распаковать, собрать, экипировать и протестировать 4-х колёсный электрокар и проехать на нём 49 км, распаковать и установить многочисленное оборудование для экспериментов. Найти, задокументировать и собрать 110,3 кг пород, завершить эксперименты, вернуться в ЛЭМ. (Скорость ровера всего лишь 13 км/ч*)

Давайте примерно вычислим МИНИМАЛЬНОЕ время для выполнения этих задач и вычтем из наличествующего времени для фотографирования:

Аполлон-11 … отнимем 2 часа (120 минут), остаётся 31 минута для съёмки

Аполлон-12 … отнимем 4 часа (240 минут), остаётся 230 минут для съёмки

Аполлон-14 … отнимем 3 часа (180 минут), остаётся 385 минут для съёмки

Аполлон-15 … отнимем 6 часов (360 минут), остаётся 750 минут для съёмки

Аполлон-16 … отнимем 6 часов (360 минут), остаётся 854 минуты для съёмки

Аполлон-17 … отнимем 8 часов (480 минут), остаётся 844 минуты для съёмки

Подсчитаем:

Аполлон-11 ….. 121 фотография за 31 минуту …….. 3,90 фотографий в минуту

Аполлон-12 ….. 504 фотографий за 230 минут …….. 2,19 фотографий в минуту

Аполлон-14 ….. 374 фотографии за 385 минут …….. 0,97 фотографий в минуту

Аполлон-15 … 1021 фотография за 750 минут …….. 1,36 фотографий в минуту

Аполлон-16 … 1765 фотографий за 854 минуты …… 2,06 фотографий в минуту

Аполлон-17 … 1986 фотографий за 844 минуты …… 2,35 фотографий в минуту

Или, проще говоря:

Аполлон-11 …….. одна фотография каждые 15 секунд

Аполлон-12 …….. одна фотография каждые 27 секунд

Аполлон-14 …….. одна фотография каждые 62 секунды

Аполлон-15 …….. одна фотография каждые 44 секунды

Аполлон-16 …….. одна фотография каждые 29 секунд

Аполлон-17 …….. одна фотография каждые 26 секунд

Так что решать вам. Учитывая все факты, возможно ли сделать так много фотографий в столь короткое время?

Любой профессиональный фотограф скажет вам, что это невозможно. Практически каждая фотография это другая сцена или другое место, требующее перемещений. До некоторых мест съёмки нужно было ехать 48 км. Особо внимательно нужно было снимать некоторые стереопары и панорамы. Каждый снимок был сделан без видоискателя, используя ручные установки камеры, без автоматических замеров, в то же время находясь в громоздком скафандре с жёсткими неуклюжими перчатками.

Агентство хочет заставить весь мир поверить, что 5771 фотографии были сделаны за 4834 минуты! ЕСЛИ БЫ НЕ ДЕЛАЛОСЬ НИЧЕГО КРОМЕ СЪЁМКИ, то и тогда такой подвиг, очевидно, невозможен … тем более совершённый вместе с остальной задокументированной деятельностью астронавтов. Представьте … 1,19 фотографий каждую минуту, во время нахождения людей на Луне — это один снимок каждые 50 СЕКУНД!

Секрет, который пыталось скрыть НАСА, был обнаружен: такое количество фотографий, якобы отображающих Аполлоновские лунные ВКД, не могло быть сделано на Луне в такой невозможно малый срок. Так почему же существуют все эти фотографии? Как были получены эти снимки? Вообще КТО-НИБУДЬ летал на Луну? Или это действительно был самый великий обман в истории?

Примечания: * По словам Эндрю Чайкина (Andrew Chaikin), автора книги “Человек на Луне” (A Man on the Moon) средняя скорость ровера всего лишь от 8 до 11 км/час, что ещё больше сократит время на фотографирование.

Об авторе исследования:

Джек Уайт (Jack White, 1927–2012) имел степень бакалавра в области журналистики, интересовался искусством и историей, и он сделал успешную карьеру в рекламном бизнесе. Будучи в течение более половины столетия профессиональным фотографом, Джек Уайт был специалистом во всех областях фотографии, но его специализацией был фотоанализ. Несомненно, Джек Уайт являлся экспертом в деле об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди и работал в качестве фотоконсультанта для специального комитета по политическим убийствам (HSCA) Палаты представителей США во время слушаний. Уайт выпустил две видеокассеты о своих фото-исследованиях этого убийства, а также был консультантом фильма Оливера Стоуна “Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе”.

Вполне естественно, что Уайт на протяжении многих лет следил за аполлоновской дискуссией “летали или нет”. Но только в 2001 году, после документального фильма Fox TV “Летали ли мы на Луну?” он решил провести углублённое исследование снимков лунных ВКД и обнаружил, что буквально сотни из них являются аномальными, учитывая те условия при которых они якобы были сделаны. Другими словами, если фотографии должны быть сделаны на поверхности Луны, то они фальшивые.