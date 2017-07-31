Когда из убийцы делают клоуна

Перемешивание понятий, смена знаков – все это признаки нового витка развития информационного общества. Все на виду, все на показ. Тем важнее не терять в потоке информации нити, смысла и правильного взгляда на происходящее.



Однако включив телевизор или взяв в руки газету, мы увидим удивительную вещь. Убийца мирных жителей Южной Осетии, человек отдавший приказ убить российских миротворцев в 2008 году, предстает в НАШЕМ информационном поле, как клоун. Этакий печальный, неудавшийся клоун.

Это я о Саакашвили.

Между тем, такое отношение к этой персоне, на мой взгляд, просто недопустимо. Ведь на его руках кровь множества людей. Мирных жителей Цхинвала, солдат-миротворцев, российских военных, погибших во время операции по принуждению агрессора к миру.

Поэтому оценка Сааакашвили должна быть четкой и ясной: кровавый политический деятель. На Украине не успел пролить крови. Зато успел в Южной Осетии.

А что мы видим в реальности.

«Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не смог пройти мимо ироничного комментария премьер-министра России Дмитрия Медведева. Последний накануне пошутил о злоключениях бывшего одесского губернатора. «Вот этого комментатора мне ещё не хватало», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.».

«Сам Медведев, напомним, едко пошутил над судьбой своего оппонента. Он напомнил, что некогда Саакашвили был гражданином Грузии, президентом Грузии, лицом, лишенным грузинского гражданства, гражданином Украины, губернатором Одесской области, лицом, лишенным гражданства Украины.

«Сначала принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, а затем лишить гражданства и согласиться на его экстрадицию в Грузию… Фантастическая трагикомедия… Show must go on», — заключил глава российского правительства».

А по–моему, ничего смешного нет. В самой фигуре того, на ком лежит ответственность за гибель наших граждан, не может быть ничего смешного. Мы же не смеемся над убийцами. Мы их презираем. Мы их изолируем и наказываем.

Не можем требовать выдачи Саакашвили для суда, нет для того оснований. Но хотя бы в совеем информационном поле не надо делать из него клоуна, а ситуацию вокруг комической. Презирать надо убийцу, изолировать его. Информационно.

Каждый раз, рассказывая, упоминая о Саакашвили надо обязательно напоминать сколько невинных душ погубил этот горе-политик. Хороший заголовок может выглядеть так: «Убийцу российских граждан лишили гражданства Украины», «Виновного в гибели сотен людей Саакашвили вновь будут искать Интерпол».

Нельзя из трагедии делать, хоть и спустя почти десять лет, но комедию.

Принципы надо соблюдать. Кто отдал приказ убивать наших, для России навсегда убийца. С соответствующим к нему отношением.

И поменьше о нем говорить – убийца все-таки. Не деятель культуры.

Источник: nstarikov.ru