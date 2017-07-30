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Встреча с жителями Брянска

17:08. 30 июля 2017 Просмотров - 58 Один комментарий Опубликовал:

Встреча с брянскими читателями прошла 24 июля 2017 года в магазине «Читай город» в самом центре Брянска. Людей собралось очень много. Спасибо всем кто пришел, мои извинения тем, кто не успел задать вопрос. (Прошу направить его для ответа в видеоблоге: videoblog@bk.ru)

Хронометраж:

00:00:00 – О чём книга Николая Старикова «Война. Чужими руками»
00:09:05 – Был ли с СССР «заговор генералов» перед 22 июня 1941 г.?
00:16:21 – Была ли катастрофа лета 1941 года намеренной?
00:21:51 –  Во главе России нужен «отец нации», а не «эффективный менеджер»
00:29:17 – Обладает ли Россия суверенитетом
00:34:27 – В либеральной парадигме полный  суверенитет российского государства невозможен
00:42:10 – Возможен ли энергорубль
00:43:51 – Государство – это мы все
00:48:16 – Информационный фон в России надо менять

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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Один комментарий»

  • 3931 2829
    марина 30 июля 2017 в 18:11 Ссылка Пометить
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    стахановец неутомимый,знать бы цель,но так вообще в общем просвещает людей,ругает либералов и США.Есть мнение ,что от РПЦ,да и Соловьев приглашает иногда,там неслучайные люди.

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