Встреча с жителями Брянска

Встреча с брянскими читателями прошла 24 июля 2017 года в магазине «Читай город» в самом центре Брянска. Людей собралось очень много. Спасибо всем кто пришел, мои извинения тем, кто не успел задать вопрос. (Прошу направить его для ответа в видеоблоге: videoblog@bk.ru)

Хронометраж:

00:00:00 – О чём книга Николая Старикова «Война. Чужими руками»

00:09:05 – Был ли с СССР «заговор генералов» перед 22 июня 1941 г.?

00:16:21 – Была ли катастрофа лета 1941 года намеренной?

00:21:51 – Во главе России нужен «отец нации», а не «эффективный менеджер»

00:29:17 – Обладает ли Россия суверенитетом

00:34:27 – В либеральной парадигме полный суверенитет российского государства невозможен

00:42:10 – Возможен ли энергорубль

00:43:51 – Государство – это мы все

00:48:16 – Информационный фон в России надо менять

Скачать аудио:

Google Диск

Источник: nstarikov.ru