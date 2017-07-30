Встреча с жителями Брянска
Встреча с брянскими читателями прошла 24 июля 2017 года в магазине «Читай город» в самом центре Брянска. Людей собралось очень много. Спасибо всем кто пришел, мои извинения тем, кто не успел задать вопрос. (Прошу направить его для ответа в видеоблоге: videoblog@bk.ru)
Хронометраж:
00:00:00 – О чём книга Николая Старикова «Война. Чужими руками»
00:09:05 – Был ли с СССР «заговор генералов» перед 22 июня 1941 г.?
00:16:21 – Была ли катастрофа лета 1941 года намеренной?
00:21:51 – Во главе России нужен «отец нации», а не «эффективный менеджер»
00:29:17 – Обладает ли Россия суверенитетом
00:34:27 – В либеральной парадигме полный суверенитет российского государства невозможен
00:42:10 – Возможен ли энергорубль
00:43:51 – Государство – это мы все
00:48:16 – Информационный фон в России надо менять
Скачать аудио:
Google Диск
Облако Mail
Источник: nstarikov.ru
loading...
стахановец неутомимый,знать бы цель,но так вообще в общем просвещает людей,ругает либералов и США.Есть мнение ,что от РПЦ,да и Соловьев приглашает иногда,там неслучайные люди.