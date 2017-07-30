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Сирия в новых границах: почему «Тигры» не могут прорваться к осажденному ИГ Дейр эз-Зору

18:29. 30 июля 2017 Просмотров - 16 Нет комментариев Опубликовал:

 

Сирия: почему «Тигры» не могут прорваться к осажденному ИГ Дейр эз-Зору

 

 

 

 

 

Сирия: почему «Тигры» не могут прорваться к осажденному ИГ Дейр эз-Зору     Федеральное агентство новостей /

 

Бойцы элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) «Тигры» продолжают попытки приблизиться к Дейр эз-Зору со стороны провинции Ракка, но пока безуспешно. Недавно боевикам «Исламского государства»* (запрещено в РФ) на военных пикапах, оснащенных зенитными установками, и танках удалось отразить очередную атаку сирийских отрядов. Ранее спецназовцы «Тигры» благодаря поддержке ВКС РФ зачистили от террористов ИГИЛ* значительные территории на юге провинции Ракка. В результате под контроль правительственных войск перешли богатые нефтью и газом районы, а также стратегический город Ресафа.

Однако смогут ли сирийские военные дойти до Дейр эз-Зора без помощи российской боевой авиации — большой вопрос. Дело в том, что этот город вскоре может стать новой «столицей» ИГИЛ: Мосул был освобожден, а Ракка вот-вот целиком перейдет под контроль курдских формирований. В результате богатая энергоресурсами провинция Дейр эз-Зор останется единственным районом, который почти целиком занимают боевики ИГ*. Уже сейчас сюда стекаются отряды террористов, покинувшие Мосул и Ракку.

 

Карта военных действий в регионе

 

 

 

 

 

Карта военных действий в регионе     Федеральное агентство новостей

 

О том, удастся ли «Тиграм» в ближайшее время прорвать оборону боевиков на этом направлении и приблизиться к стратегическому городу, а также о возможном дальнейшем развитии ситуации в этом регионе читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Бывший заместитель командующего объединенной группировкой на Северном Кавказе, военный эксперт Борис Подопригора в комментарии для ФАН подчеркнул тот факт, что сегодня многие СМИ воспринимают «Исламское государство» как уже практически побежденного участника сирийского конфликта. Эксперт выразил несогласие с этим мнением, подчеркнув, что данная террористическая организация по-прежнему является мощной военной силой.

«Силы исламских радикалов, безусловно, не иссякли. Будучи прижатыми к стенке, они, конечно же, ужесточат свое сопротивление. В некоторых и российских, и западных изданиях уже чувствуется победный пафос: будто бы ИГ разбито. Это связано, прежде всего, с прекращением сопротивления в Мосуле, а также с целым рядом поражений исламских радикалов в Сирии. Считается, что тема ИГИЛ уже якобы может быть закрытой. Я категорически не согласен с этим посылом».

 

Мосул

 

 

 

 

 

Мосул     Andrea DiCenzo/dpa

 

По данным военного эксперта, количество боевиков в лучшее для ИГ и других террористических группировок время варьировалось в пределах 500 тысяч бойцов. Формирования с тех пор потеряли значительную часть резервов, однако исламские радикалы все еще остаются очень серьезной силой.

«В районе Мосула находилось где-то от 70 до 120 тысяч боевиков (цифры очень здорово разнятся). Если учесть, что многие из них уничтожены, нейтрализованы, дезертировали, взяты в плен, то все равно остается довольно крупная группировка. Можно аккуратно предположить, что сейчас общая численность вооруженных исламских радикалов, которые имеют возможность продолжать сопротивление, где-то не менее 200 тысяч. Не менее! Если вы найдете подтверждение, что их сейчас в пределах 300 тысяч, я спорить не буду».

Между тем штурмовые отряды спецподразделения «Тигры», участвующие в наступлении на Дейр эз-Зор, слишком малочисленны для того, чтобы пробить плотную оборону террористов, которые готовы до последнего защищать свой последний крупный бастион. Политолог Александр Сотниченко в беседе с корреспондентом ФАН ранее сообщал о том, что, несмотря на хорошую подготовку и достаточное количество вооружений, в одиночку «Тигры» не смогут взять Дейр эз-Зор, так как их контингент, если судить по опыту прошлых операций, не превышает тысячи бойцов.

 

Дейр эз-Зор

 

 

 

 

 

Дейр эз-Зор     Федеральное агентство новостей / Дмитрий Жаворонков

 

«Таким образом, что касается ситуации как в Сирии, так и в Ираке применительно к исламским радикалам, то тут стоит сохранять трезвый взгляд без всяких элементов наигранного оптимизма. Даже и после, предположим, освобождения Дейр эз-Зора не стоит ожидать, что боевики разбегутся и что ИГИЛ тем самым будет уничтожено».

Ситуация в этом ключевом регионе осложнена тем, что на него также претендуют поддерживаемые Соединенными Штатами курдские Демократические силы Сирии (SDF) и Отряды народной самообороны (YPG), которые базируется в провинции Хасака на севере от Дейр эз-Зора. Предполагается, что курды и международная коалиция могут бросить значительные силы на захват этого региона после того, как они возьмут Ракку.

* Организация запрещена на территории РФ.

 
Автор: Егор Баренцев
 
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https://riafan.ru/889091-siriya-v-novykh-granicakh-pochemu-tigry-ne-mogut-prorvatsya-k-osazhdennomu-ig-deir-ez-zoru
Метки: вкс рф, Дейр эз-Зор, ИГИЛ, мосул, Ракка, сирия, тигры
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