Китай создают мощнейшую армию в историю

Китаю, как никогда ранее в его истории, необходимо сформировать мощные вооруженные силы для защиты суверенитета и интересов страны.

Об этом в завершающей части парада в честь 90-летия основания Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявил председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.

«Сегодня мы как никогда близки к достижению цели по возрождению китайской нации. И нам, как никогда ранее в истории, необходимо построить сильную армию», — сказал он. «Солдаты и офицеры, вы должны неуклонно следовать принципам и системе абсолютного руководства партии над армией, всегда слушать и исполнять приказы партии и следовать к любой цели, которую она вам укажет», — подчеркнул главнокомандующий, обращаясь к участвовавшим в параде военнослужащим.

«Твердо верю, что наши вооруженные силы обладает как смелостью, так и способностью разбить любого вторгшегося неприятеля. У нашей армии есть решимость и возможности защитить национальный суверенитет, безопасность и интересы развития страны», — резюмировал Си Цзиньпин.

В параде приняли участие 12 тыс. военнослужащих и 600 единиц техники, среди которой более 100 самолетов.

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Источник: news-front.info