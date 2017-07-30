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Как России потопить непотопляемую пятую колонну – Прекрасная аналитика

21:50. 30 июля 2017 Просмотров - 120 6 коммент. Опубликовал:

Как России потопить непотопляемую пятую колонну – Прекрасная аналитика

 

Запад меняет тактику борьбы с Россией, оставляя неизменной стратегию, заключающуюся в недопущении становления потенциальной мощи России как державы и империи.

Западные лидеры осознают свое бессилие перед Путиным: их санкции есть не что иное, как стимулирование модернизации России, а значит и в скором будущем ускорения ее развития, а прямая конфронтация попросту исключена. Но главное — западные лидеры не могут примириться с реальностью, а именно: с необратимым процессом возрождения России и ее становления в качестве одного из столпов многополярного мира. Следовательно, Россию надо подорвать изнутри, то есть, надежда Запада — пятая колонна, либеральная общественность, в последние месяцы вновь заявившая о себе с новой силой. На этот раз либералы хотят спасти Россию от Путина, поставить ее на европейский путь развития и предотвратить поглощение России Китаем.

Ходорковский говорит, что он уже «русский националист» (?!), он и Навальный заявляют: «Не отдадим нашу Новороссию Путину!». Надо спасти Россию, оставив на произвол судьбы Юго-Восток Украины, то есть — оставить его жителей на растерзание бандеровцам. Явлинский, Собчак, Макаревич, Боровой, либеральные российские СМИ, прочие более или менее яркие деятели либерального фланга — все они выступают против вмешательства в дела Юго-Востока Украины, но с весьма благородной целью — спасти Россию!

Разумеется, нет нужды говорить о том, что начался необратимый процесс собирания русских земель, восстановления единства Русского мира, как и нет нужды говорить о том, что уход из Украины, хотя и это гипотетически невозможно на данный момент, будет означать катастрофу. Будем говорить о слабом и, называя вещи своими именами, позорном противодействии пятой колонне со стороны здоровых общественно-политических сил России.

По правде говоря, я не обвиняю российских либералов в их антироссийской направленности, в латентной и явной русофобии. Ибо никто в России не позволил себе вникнуть в генезис этих господ и завязать дискуссию на эту тему. Сделаем эту попытку мы, из Армении. Итак, Явлинский, Немцов, Ходорковский,Березовский, Гусинский, Собчак, Чубайс, Кох, Сванидзе, Хакамада и т.д. и т.п. — вот лица, определяющие российскую общественно-политическую и экономическую действительность на протяжении 10-12 лет. Под этим следует понимать как определение общественного сознания, так и внешнеполитического и внутреннего курса. Кто они, эти граждане не православного происхождения?Евреи, католики-славяне (чехи, поляки и т.п.), лица прочих национальностей и этносов.

К примеру, Анатолий Собчак, по словам его дочери — полуполяк-получех, ничего русского в нем нет, Сванидзе и Явлинский — евреи и т.п. Ни одного православного! Вопрос хотел бы поставить в следующем ключе: что произошло бы с Турцией, если бы первыми вице-премьерами там продолжительное время работали армяне? В лучшем случае Турция достигла бы уровня российского спада 90-х, в худшем — Турецкая Республика прекратила бы существование.

Следовательно, претензий к армянам, погубившим Турцию, в принципе быть не может, претензии должны быть к тем, кто выдвинул их на авангард политической арены, дал им рычаги для формирования общественного мнения. Во времена Ельцина, когда борьба на идеологическом фронте велась против коммунистов, г-жа Новодворская и ее коллеги по борьбе с Россией не вылезали из центральных телеканалов. Повоевали с коммунистами, а итогом победы оказалось господство пятой колонны в СМИ и сознании людей.

Сегодня образовался тандем Ходорковский-Навальный, миссия которого — перекраситься в русских националистов, оболванить русских людей, доказать им, что именно они и есть русские патриоты и националисты, а спасение России — в избавлении от Путина, который отдает страну Китаю, тогда как надо развернуться к Европе. Каким будет успех тандема и прочих представителей либеральной пятой колонны? Полагаю, их успех будет зависеть от противодействия им настоящей русской общественности. Вот Никита Михалков в своей передаче на телеканале «Россия 24» искренне возмущался идеямиМакаревича о том, что Черноморский флот должен уйти из Севастополя, а его место должен занять натовский флот. Полагаю, будь у г-на Михалкова аналогичное Макаревичу этноконфессиональное происхождение, то и он бы ратовал за скорейший уход из Севастополя и передачу русской святыни американцам.

Нельзя удивляться тому, что естественно, логично, закономерно и рационально. Нельзя удивляться тому, что натворили бы армяне и греки, оказавшись вдруг у руля турецкого государства, ибо они осуществили бы самую естественную вещь — ликвидацию Турции, причем сделали бы это под самыми демократическими и либеральными лозунгами, как в свое время поступила с Россией гайдаро-собчако-чубайсо-немцовская братия. Я на месте Михалкова сказал бы так: «Я не удивляюсь позиции г-на Макаревича, ибо, будучи русофобом нерусского происхождения, г-н Макаревич не может пожелать усиления России, не может в идеологическом плане не находиться в стане ее геополитических врагов». Вот и все.

В любой борьбе, будь то борьба за лечение или нечто другое, важно определение правильного курса (диагноза), в противном случае усилия окажутся тщетными. Полагаю, надо в общественном мнении выявить новые грани и побуждать общество мыслить принципами национальных и этноконфессиональных категорий. Тогда уже многое встанет на свои места, самое главное, Ходорковский откажется от лавров русского националиста, а Россия в скором времени окончательно лишится своей непотопляемой пятой колонны.

 

 

Кочар Осканян

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6 коммент.»

  • 74 42
    Евгений Науменко 30 июля 2017 в 21:58 Ссылка Пометить
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    Российская “элита”, т.е. лица у власти и при власти это и есть пятая колонна. Если бы,было иначе разве называло российское руководство Запад, нацелившийся уничтожить РФ и постоянно наращивающий свой свой военный потенциал у границ РФ стратегическим партнером???

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  • 311 187
    Oblichitel 30 июля 2017 в 22:02 Ссылка Пометить
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    Нужно просто не подпитывать её энергетически – то есть не обращать на их визги никакого внимания. Когда моська лает на слона -слон просто идет дальше

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  • 637 423
    Владислав 30 июля 2017 в 22:30 Ссылка Пометить
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    Судить о человеке по его национальности и его религии в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране это путь к её разрушению. Российская империя стала возможна только на принципах терпимости и свободы вероисповедания. Общий признак для членов пятой колонны это служение интересам Запада во вред России и ничто другое. Нам надо мыслить не национальными и религиозными категориями, а государственными, потому что интересы всего общества важнее личных, а также национальных и религиозных(я имею в виду конфессии, а не веру).

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