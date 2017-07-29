Совещание с членами правительства
09:19. 29 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Очень показательный фрагмент совещания Президента с членами правительства. Глава последнего не произнёс ни слова, а в кадр попал всего два раза, мимолётно.
Только тут, а не на совместных пресс-конференциях с главами иностранных государств видишь, насколько Путин жёсток (не путать с жестокостью). Министры перед ним – что кролики перед удавом.
И как он столько лет выдерживает подобный режим ручного управления, да к тому же под постоянными нападками правозащитников котят, брошенных оной…
Только тут, а не на совместных пресс-конференциях с главами иностранных государств видишь, насколько Путин жёсток (не путать с жестокостью). Министры перед ним – что кролики перед удавом.
И как он столько лет выдерживает подобный режим ручного управления, да к тому же под постоянными нападками правозащитников котят, брошенных оной…
Источник: ss69100.livejournal.com