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Совещание с членами правительства

09:19. 29 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Очень показательный фрагмент совещания Президента с членами правительства. Глава последнего не произнёс ни слова, а в кадр попал всего два раза, мимолётно.

Только тут, а не на совместных пресс-конференциях с главами иностранных государств видишь, насколько Путин жёсток (не путать с жестокостью). Министры перед ним – что кролики перед удавом.

И как он столько лет выдерживает подобный режим ручного управления, да к тому же под постоянными нападками правозащитников котят, брошенных оной…


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: правительство, президент, Путин, управление
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