Совещание с членами правительства

Очень показательный фрагмент совещания Президента с членами правительства.Только тут, а не на совместных пресс-конференциях с главами иностранных государств видишь, насколько Путин жёсток (не путать с жестокостью). Министры перед ним – что кролики перед удавом.И как он столько лет выдерживает подобный режим ручного управления, да к тому же под постоянными нападками правозащитников котят, брошенных оной…

Источник: ss69100.livejournal.com