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Сепаратисты из США и другие персонажи истории

09:17. 29 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В эфир радио «Комсомольская правда» меня пригласили поговорить о новой книге «Война. Чужими руками». Однако разговор, как всегда вышел за рамки страниц книги и началось обсуждение в том числе и сегодняшней ситуации в экономике и политике.

Хронометраж:

00:00:00 — Про книгу «Война. Чужими руками».
00:01:43 – Все государства всегда самопровозглашаются
00:03:10 – Как народ разделяют на части
00:05:45 – Параллели в становлении власти Гитлера и киевской хунты
00:11:12 – Почему Горбачев сдал ГДР
00:17:16 – Когда Россия воевала чужими руками
00:23:16 – Теракты и беженцы в Европе для её дестабилизации
00:29:59 – О роли личности в истории
00:33:48 – Как не допустить фальсификации мировой истории
00:36:02 – Цели США на Украине
0038:51 – Почему нельзя вводить войска на Украину
00:41:19 – 22 июня — одна из немногих ошибок Сталина

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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