Сепаратисты из США и другие персонажи истории

В эфир радио «Комсомольская правда» меня пригласили поговорить о новой книге «Война. Чужими руками». Однако разговор, как всегда вышел за рамки страниц книги и началось обсуждение в том числе и сегодняшней ситуации в экономике и политике.



Хронометраж:

00:00:00 — Про книгу «Война. Чужими руками».

00:01:43 – Все государства всегда самопровозглашаются

00:03:10 – Как народ разделяют на части

00:05:45 – Параллели в становлении власти Гитлера и киевской хунты

00:11:12 – Почему Горбачев сдал ГДР

00:17:16 – Когда Россия воевала чужими руками

00:23:16 – Теракты и беженцы в Европе для её дестабилизации

00:29:59 – О роли личности в истории

00:33:48 – Как не допустить фальсификации мировой истории

00:36:02 – Цели США на Украине

0038:51 – Почему нельзя вводить войска на Украину

00:41:19 – 22 июня — одна из немногих ошибок Сталина

Источник: nstarikov.ru