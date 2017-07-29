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Рогозин о новых санкциях США: жду, когда у европейцев появится гордость

23:27. 29 июля 2017 Просмотров - 71 Один комментарий Опубликовал:

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, комментируя очередной пакет санкций США в отношении РФ, заявил, что в данной ситуации ждет, когда у европейцев появится собственное мнение и гордость.

«США прикрывают поставки нашей продукции и сразу предлагают продукцию свою. Европейцы в шоке от такого экономического политического цинизма. Я просто жду, когда у Европы вырастет собственное мнение, собственная гордость, собственное ощущение того, что они тоже собой должны представлять, а не быть марионетками Вашингтона», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Источник

Источник: news-front.info

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Один комментарий»

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    Евгений Науменко 30 июля 2017 в 10:13 Ссылка Пометить
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    Честь,гордость и деньги вещи не совместимые. После Второй мировой войны и развала СССР почти вся Европа де факто оккупирована США. Роль оккупационных войск выполняют базы США в Европе. Все войска НАТО, также находятся под полным контролем США но видимо, Рогозин это не знает и задает по детски наивные вопросы. Невольно возникает вопрос, а нужны ли нам такие компонентные руководители???

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