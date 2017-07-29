Рогозин о новых санкциях США: жду, когда у европейцев появится гордость

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, комментируя очередной пакет санкций США в отношении РФ, заявил, что в данной ситуации ждет, когда у европейцев появится собственное мнение и гордость.

«США прикрывают поставки нашей продукции и сразу предлагают продукцию свою. Европейцы в шоке от такого экономического политического цинизма. Я просто жду, когда у Европы вырастет собственное мнение, собственная гордость, собственное ощущение того, что они тоже собой должны представлять, а не быть марионетками Вашингтона», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».