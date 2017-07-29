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Опухоль мозга

10:53. 29 июля 2017 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:


Так просто им от этой опухоли не избавиться.

Администрацию Трампа продолжает лихорадить. Вслед за прежним пресс-секретарем, в оставку ушел и руководитель аппарата Трампа Прибус. Причем новый пресс-секретарь назвал уволенного Прибуса "параноидальным шизофреником", за то, что тот якобы сливал журналистам подробности тайных посиделок Трампа. В свою очередь от нового пресс-секретаря Скарамуччи ушла жена, потому что она ненавидит Трампа, а муж предпочел свою прежнюю работу и семью карьере в администрации Трампа. Ушедший из Белого Дома предшественник Скарамуччи назвал его назначание большой ошибкой. На место уволенного Прибуса назначен бывший министр внутренней безопасности США (чекисты рвутся к власти!) генерал Джон Келли.



Кроме того, в прессе появились утечки http://www.thegatewaypundit.com/2017/07/boom-report-mcmaster-caught-privately-communicating-wh-internal-politics-deep-state-mccabe/, что генерал Герберт Макмастер, который является советником по национальной безопасности США тайно саботирует курс президента Трампа и якшается с "глобалистами" из окружения Хиллари Клинтон, как и исполняющий обязанности директора ФБР Джон Маккейб, обвиняющийся в получении взятки в 700 000 долларов от окружения Клинтон через сенатора от штата Вирджиния. Отсюда и предположения, что и.о. директора ФБР и советник по нац.безопасности могут в ближайшее время также покинуть свои посты.



Также стоит отметить вышедшую в издании "Ветераны сегодня" статью Джима Дина http://www.veteranstoday.com/2017/07/28/has-the-us-lost-the-war-in-syria-the-blame-game-begins/ "Неужели США проиграли войну в Сирии?" основанной на публикации "США потеряли свою тайную войну в Сирии. Теперь официально" https://tcf.org/content/commentary/america-already-lost-covert-war-syria-now-official/

Из интересных тезисов:

1. Именно поддержка США террористических групп обеспечила выбор сирийцев в пользу Асада, для которых он оказался меньшим злом, нежели то, что предлагали им в качестве альтернативы США.
2. План по свержению Асада изначально содержал в себе существенные дефекты и не был должным образом проработан, так как считалось, что режим Асада падет по всякому.
3. Шашни Турции с ИГИЛ и другими джихадистами должны были привести к ее исключению из ООН и НАТО, но такого никогда не будет в реальном мире.
4. Бюджет ЦРУ на свержение Асада составлял более 1 млрд. долларов в год, но проблема была не в средствах, а в ошибочной трактовке логики мятежа и неправильной оценке перспектив некоторых группировок действовавших против Асада.
5. ЦРУ недооценила субъектность радикальных джихадистов, которые перехватили управление над частью группировок, которые желали получать от США деньги и оружие, но желали достигать не американских, а своих целей.
6. Антиасадовский лагерь находится в плачевном состоянии. Саудовская Аравия погрязла в войне с Йеменом, Турция предпочла свержению Асада, возможность решать свои вопросы за счет сделок с Россией, Катар проводит и вовсе мошенническую политику, стремясь достигать с помощью контролируемых на пару с Турцией террористов, свои собственные интересы, а конфликт Катара с Саудовской Аравией разрушает единый фронт борьбы с Асадом со стороны монархий Персидского залива.
7. США с 2012 года стремились к свержению Асада, но у них сейчас не достает политической воли, чтобы признать, что эта цель неосуществима и 5 лет усилий потрачены зря, пытаясь поставить Сирию на колени.
8. Курдов США используют в качестве замены радикальным террористам, с тем же прицелом – ослабить власть Дамаска на территории Сирии и при неспособности свергнуть Асада, оторвать эти территории от Сирии.
9. Несмотря на отмену программы ЦРУ по финансированию террористических группировок в Сирии, многие другие программы аналогичного рода связанные с Сирией продолжают действовать и официально их не отменяли.
10.В свете неудач в Сирийской войне и роли Ирана в этом, смена режима в Иране является частью официальной стратегии США на Ближнем Востоке.
11. Если бы Россия тратила 1 млрд. долларов год на свержение американского правительства. то никто бы ее не поддерживал. Почемы США думают, что их аналогичную политику в отношении Сирии должны поддерживать в мире?

Разумеется, США не признают своей неудачи в Сирии связанной с планом по свержению Асада. Как максимум, неудачи назовут тактическими и свалят вину за них на Обаму и Керри, которые хотели, но не смогли. Насчет того, чтобы извиниться за агрессию против суверенной страны, спонсирование международного терроризма, нарушение всех возможных норм международного права – на это точно не стоит рассчитывать.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: асад, война в сирии, джим дин, иран, келли, маккейн, макмастер, сирия, США, Трамп, турция
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