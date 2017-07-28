В Кишинёве учатся у Киева

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Как молдавские западники формируют «образ врага» – России

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Месяц за месяцем молдавские социологи приносят мрачные известия кишиневским «заевропейцам». Например, по данным компании Magenta Consulting SRL, проходной барьер на выборах в Молдавии способны преодолеть в этом году только две партии – социалисты с 43,6% и «Действие и солидарность» Майи Санду с 32,2%. Отрыв почти в полтора раза также позволяет соцпартии формировать Кабинет министров без участия местных «западников».

Представители международной компании Lake Reasearch Partners и Института IMAS, проводившие социсследование по заказу Демпартии, утверждают, что проходной барьер могут преодолеть пять политических сил: социалисты, «Действие и солидарность», демократы, платформа «DA» и коммунисты. Однако, согласно данному опросу, соцпартия набирает 39%, что больше, чем у её четырёх потенциальных конкурентов вместе взятых.

Отчеты социологов – это приговор прозападным партиям Молдавии. Пресловутые «евроассоциация» и «безвиз» ничего не дали простым молдаванам.

Благодаря прозападным реформам Молдавия занимает второе место по нищете в Европе после Украины, а «проевропейские» парламент и Кабинет министров ничего не делают для того, чтобы исправить ситуацию. И теперь, чтобы удержаться при власти, кишинёвские правительственные бонзы, похоже, решили «пригласить репетитора из Киева».

Ведь несмотря на то, что украинская экономика летит в пропасть и «незалежная» является одним из мировых лидеров по уровню смертности, рейтинг украинских «западников», хоть и пошатнулся в последнее время, но всё же относительно высок: Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко всё ещё являются лидерами среди потенциальных кандидатов в президенты. Ввиду того, что какие-либо позитивные достижения у Украины отсутствуют в принципе, добиваются этого в Киеве «на негативе»: созданием «образа врага» в лице России. Все беды списываются не на абсурдную политику украинских властей, как это есть на самом деле, а на «российскую агрессию», и данная схема эффективно работает. Похоже, правительство Молдавии задумало нечто подобное.

Уже несколько недель представители Кабмина и прозападного большинства в парламенте, опираясь на поддержку из Киева, оказывают беспрецедентное давление на Приднестровье и находящихся там российских миротворцев.

Ещё в мае стало известно о выделении Соединёнными Штатами крупной суммы денег Кишинёву на «борьбу с влиянием Москвы», а молдавский МИД занялся откровенным саботажем против миротворческих сил в Приднестровье и всего процесса мирного урегулирования конфликта. Кишинёв объявил персонами нон грата сразу пятерых российских дипломатов, из которых четверо работали в составе Объединённой контрольной комиссии. Таким образом, был осуществлён шаг, направленный на блокирование деятельности ОКК.

Кроме того, исполнительные власти Молдавии, грубо нарушая взятые на себя 25 лет тому назад международные обязательства, заблокировали для сотрудников российского миротворческого контингента Кишинёвский аэропорт (ещё гораздо раньше свои границы для миротворцев из РФ закрыла Украина).

Таким образом, ротации и поставки припасов с территории Российской Федерации стали невозможны. Для миссии это было некритично, так как оружия, амуниции и продовольствия в ПМР хватает, а пополнять состав миротворческого контингента можно за счёт десятков тысяч живущих в Приднестровье российских граждан. Однако в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации блокада может оказаться достаточно болезненной.

И вот уже в июле Пётр Порошенко пообещал присоединить Приднестровье к Молдавии, а Киев с Кишинёвом торжественно открыли первый совместный таможенный пункт на границе между ПМР и Украиной в Кучургане. Изначально молдавские силовики обещают только «контролировать экспортные потоки» из Приднестровья на Украину. Позже они станут осуществлять полноценный пограничный контроль по правилам, установленным Кишинёвом, и власти ПМР ничего с этим не смогут поделать, так как все мероприятия будут осуществляться с украинской стороны. В общей сложности подобных пунктов откроют 13, и, таким образом, границы Приднестровья будут полностью перекрыты. Согласно подсчётам местных властей, это может обойтись республике в 40 миллионов долларов (пятую часть консолидированного бюджета) и лишить работы примерно каждого десятого приднестровца.

«Вишенкой на торте» стало заявление молдавского парламента с требованием вывода из ПМР российских миротворцев, принятое общими силами прозападных партий.

По сути дела, речь идёт лишь о декларации (для того, чтобы требовать нечто подобное всерьёз, Кишиневу нужно официально выйти из соглашений 1992 года, что может быть чревато для него весьма серьёзными негативными последствиями), но определённый PR-эффект заявление парламента всё равно иметь будет.

Всё указывает на то, что правительство и парламент Молдавии совершают осознанные провокации против России и Приднестровья, чтобы обострить с ними отношения и начать создавать из РФ «дежурного врага», как это делает официальный Киев, обстреливая Донбасс, и обвиняя затем в этом ЛДНР и Москву. Тактическая цель подобных мероприятий – снижение рейтинга Партии социалистов, выступающей за евразийскую интеграцию и имеющую условно «пророссийскую» репутацию. Стратегическая же – создание очередного повода для искусственной дискредитации России на международном уровне.

Можно смело предположить, что до столь масштабной провокации в Кишинёве додумались не сами. Всё указывает на то, что у молдавских «западников» и представителей киевского режима в этой игре есть могущественные координаторы, сидящие, скорее всего, по другую сторону Атлантического океана.

Теперь для России очень важно активно доносить правду о происходящем вокруг Приднестровья до жителей Молдавии и Украины. Самым лучшим методом профилактики развития конфликта станет противодействие провокационным действиям кишинёвским западникам со стороны граждан самой Молдавии. Когда схема провокации будет известна миллионам людей, её реализация утратит всякий смысл. Когда зрителям в зале становятся известны секреты фокусника, представление становится никому не интересным.

Источник: nstarikov.ru