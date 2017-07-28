Протесты и генерал Зима
18:22. 28 июля 2017 Просмотров - 210 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Коротко про различные протесты.
1. Посол США в России Джон Теффт заявил протест против введения ответных санкций в отношении американских дипломатов в России. Пообещал передать информацию о санкциях в Вашингтон. В данном случае, продолжение последует после того, как Трамп подпишет закон о санкциях, которые в свою очередь могут повлечь за собой новые зеркальные меры со стороны России, а также возможные новые санкции против российских дипломатов в США, а там новые ответные меры, пока кто-нибудь не остановится.
2. Рогозин пообещал жесткий ответ в знак протеста против того, что Румыния не пустила самолет с Рогозиным через свое воздушное пространство в Молдавию. Мотивировка простая – Рогозин "санкционная персона", а раз так, то не пустим .Возникает вопрос – если знали, что могут не пустить, то зачем было лететь на обычном рейсе подставляя пассажиров, если не знали и думали спокойно пролететь в Молдавию, то Румыния конечно должна получить некую ответку – начиная с дипломатической ноты и вызова посла и заканчивая загадочным "ответом румынским гадам", который пообещал Рогозин. Вся эта история лишний раз напоминает о том, что конфликт вокруг Приднестровья на Западе не забыт и при случае, там могут про это напомнить, учитывая изолированное стратегическое положение Приднестровья, что и было продемонстрировано на примере Рогозина.
3. Институт Национальной Памяти Польши заявил протест против публикации МО РФ документов об освобождении Польши, так как документы разрушают польские пропагандистские мифы, ибо по документам поляки радостно встречали советских освободителей, тогда как польские русофобы конструируют историческую блевотину про "советскую оккупацию". Трудно сказать, почему этого не делали раньше, так как хорошо видно, как же польских русофобов от этих документов корежит. В МО РФ истериченые протесты поляков судя по всему понравились и там пообещали продолжить публикацию документов на тему освобождения Польши. Этот процесс можно только приветствовать. В этом вопроса правда лучшее оружие. Даешь больше документов.
4. Ну и в порядке юмора, Трамп поделился http://mirsegondya.com/politika/donald-t
Ну вот, Наполеон плохо кончил. Но я спросил. Я спросил президента: как насчет Наполеона? Он сказал: «Нет, нет, нет. То, что он сделал, это невероятно. Он спроектировал Париж». [неразборчиво] Уличная сеть, как они работают, ну, знаете, как спицы в колесе. Он еще много чего сделал. Но его проблема в том, что он той ночью не поехал в Россию, так как у него были другие занятия, а они все замерзли до смерти. Сколько раз Россию спасала погода?
То же самое случилось и с Гитлером. Но по другой причине. Гитлер хотел закрепиться на позициях. Он был на грани легкой победы. Но он хотел закрепиться, и тут вдруг температура опустилась до минус 35. И его армии пришел конец.
Но русские умеют великолепно воевать на морозе. Они используют мороз к собственной выгоде. Надо сказать, они победили в пяти войнах, когда выступавшие против них армии замерзли до смерти.
История явно не его конек. Можно было конечно начать вспоминать, что отступление из Москвы Наполеон начал еще до наступления лютых холодов, а армия скорее погибла от холода и голода по причине неудачного сражения при Малоярославце. Или долго и подробно разбирать достаточно очевидный вопрос краха плана "Барбаросса" задолго до того, как под Москвой ударили сильные морозы. Но вполне очевидно, что расхожие байки про "генерала Зиму" неистребимы и то, что президент США тиражирует их на самом высоком уровне, достаточно наглядно демонстрирует мифологический подход к отечественной истории за рубежом, как к советской, так и к дореволюционной. Все-таки трудно им признавать, что "цивилизованных" завоевателей, бил в первую очередь русский/советский солдат.
Источник: colonelcassad.livejournal.com