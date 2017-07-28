Било. Уникальные плоские колокола

В любое время года в Московском историко-архитектурном музее-заповеднике Коломенское, где каждый день от городской суеты отдыхает множество людей, можно услышать необычайный колокольный звон, пронизывающий тебя насквозь. Эта божественная музыка оставляет неизгладимое впечатление в душе каждого, так как поднимает к жизни всё самое лучшее, подлинное, действительно ценное. Кого-то эти звуки возвращают в детство, к чувству доверия и открытости миру, в кого-то вселяют надежду, стирая страхи за будущее, у кого-то рождают ощущение безграничного космоса внутри и снаружи.

Главный герой фильма – создатель уникального музыкального инструмента «било (плоский колокол)» - Александр Иванович Жихарев. «Мастер звука» – с уважением называют музыканта его коллеги.

Александр Иванович, соединив сухой и четкий язык математики (уникальность звучания плоских колоколов заключена в точности их настройки) с невыразимостью, невыверенностью, текучестью музыки, нашел для себя клад – гармонию необычайной глубины и древности. И этим кладом он стремиться поделиться с каждым, кто готов его принять.

Зачастую люди, присутствующие на концерте, становятся авторами тех мелодий, которые исполняет музыкант.

Этот фильм наполнен не только музыкой, но и поэзией и волшебством. Рассказы о возрождении била (плоского колокола), о процессе и нюансах изготовления музыкального инструмента, о творческом пути Александра Ивановича Жихарева и людях, с которыми его свела музыка, искусно сплетены режиссером в цельную картину с очень интересными находками в плане подачи видеоматериала.

И, конечно же, не обойден вниманием и терапевтический эффект воздействия звуков плоских колоколов на человека (билотерапия).

В фильме снимались:

Александр Жихарев

Татьяна Жихарева

Татьяна Калмыкова

Габриэль Гайденак

Александр Дорошкевич



Над фильмом работали:

Борис Лизнёв

Владимир Органов

Виктор Брус

Марина Зотова

Дмитрий Зотов



Киновидеостудия «Отечество» 2013г.

Часть 1.

Часть 2.

Часть 3.