Било. Уникальные плоские колокола
В любое время года в Московском историко-архитектурном музее-заповеднике Коломенское, где каждый день от городской суеты отдыхает множество людей, можно услышать необычайный колокольный звон, пронизывающий тебя насквозь. Эта божественная музыка оставляет неизгладимое впечатление в душе каждого, так как поднимает к жизни всё самое лучшее, подлинное, действительно ценное. Кого-то эти звуки возвращают в детство, к чувству доверия и открытости миру, в кого-то вселяют надежду, стирая страхи за будущее, у кого-то рождают ощущение безграничного космоса внутри и снаружи.
Главный герой фильма – создатель уникального музыкального инструмента «било (плоский колокол)» - Александр Иванович Жихарев. «Мастер звука» – с уважением называют музыканта его коллеги.
Александр Иванович, соединив сухой и четкий язык математики (уникальность звучания плоских колоколов заключена в точности их настройки) с невыразимостью, невыверенностью, текучестью музыки, нашел для себя клад – гармонию необычайной глубины и древности. И этим кладом он стремиться поделиться с каждым, кто готов его принять.
Зачастую люди, присутствующие на концерте, становятся авторами тех мелодий, которые исполняет музыкант.
Этот фильм наполнен не только музыкой, но и поэзией и волшебством. Рассказы о возрождении била (плоского колокола), о процессе и нюансах изготовления музыкального инструмента, о творческом пути Александра Ивановича Жихарева и людях, с которыми его свела музыка, искусно сплетены режиссером в цельную картину с очень интересными находками в плане подачи видеоматериала.
И, конечно же, не обойден вниманием и терапевтический эффект воздействия звуков плоских колоколов на человека (билотерапия).
В фильме снимались:
Александр Жихарев
Татьяна Жихарева
Татьяна Калмыкова
Габриэль Гайденак
Александр Дорошкевич
Над фильмом работали:
Борис Лизнёв
Владимир Органов
Виктор Брус
Марина Зотова
Дмитрий Зотов
Киновидеостудия «Отечество» 2013г.
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3.
Источник: www.kramola.info