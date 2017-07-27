Тартус – Кронштадт
05:16. 27 июля 2017 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Подготовка к Дню ВМФ в Тартусе.
Фрегат "Адмирал Эссен", СКР "Пытливый" и подводная лодка "Краснодар".
Плюс из Кронштадта.
"Петр Великий".
"Петр Великий" и "Дмитрий Донской".
"Петр Великий" и "Дмитрий Донской" на рейде Кронштадта.
Эсминец "Адмирал Кулаков".
Ракетный крейсер "Маршал Устинов".
Китайский ракетный эсминец "Хэфей". Кроме эсминца, на Балтику Китай отправил фрегат и судно обеспечения.
Китайские корабли.
О том, как и где лучше всего посмотреть парад на День ВМФ в Севастополе, в подробном материале Юрия Югансона http://yuhanson.livejournal.com/522276.h
Плюс новости "партнеров".
Авианосец "Джордж Буш" проходит Гибралтарский пролив. Корабль участвовал в операциях 6-го флота США в Средиземном море.
Плюс еще фотографии по военной активности НАТО в Европе http://centercigr.livejournal.com/7894.h
Источник: colonelcassad.livejournal.com