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Тартус – Кронштадт

05:16. 27 июля 2017 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал:


Подготовка к Дню ВМФ в Тартусе.
Фрегат "Адмирал Эссен", СКР "Пытливый" и подводная лодка "Краснодар".









Плюс из Кронштадта.


"Петр Великий".


"Петр Великий" и "Дмитрий Донской".


"Петр Великий" и "Дмитрий Донской" на рейде Кронштадта.


Эсминец "Адмирал Кулаков".


Ракетный крейсер "Маршал Устинов".


Китайский ракетный эсминец "Хэфей". Кроме эсминца, на Балтику Китай отправил фрегат и судно обеспечения.


Китайские корабли.

О том, как и где лучше всего посмотреть парад на День ВМФ в Севастополе, в подробном материале Юрия Югансона http://yuhanson.livejournal.com/522276.html

Плюс новости "партнеров".


Авианосец "Джордж Буш" проходит Гибралтарский пролив. Корабль участвовал в операциях 6-го флота США в Средиземном море.
Плюс еще фотографии по военной активности НАТО в Европе http://centercigr.livejournal.com/7894.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: балтийский флот, Китай, кронштадт, сирия, средиземное море, тартус, флот, фотографии
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