Русское кружево

— это текстильное изделие без тканой основы, в котором ажурный орнамент и изображение образуются в результате переплетения нитей (шелковых, хлопчатобумажных, металлических и других). Безусловно, кружево — выдающееся явление народной культуры, волшебный мир невесомой изысканности и воздушности. Слово кружево имеет два значения: одно из них происходит от слова «» — им определялись разные отделки в виде каймы на воротниках, подолах и рукавах; в другом значении этим словом называют— самостоятельный вид украшения одежды или предметов.Кружево во все времена являлось социальным символом его владельца, его достоинства и власти. Кружева касались не только рук царственных особ, кружево было и остается культурой, доступной людям всех социальных сословий.Когда же зародилось? Находки костяных иголок относятся к эпохе позднего палеолита, а челноки для плетения и коклюшки встречаются при раскопках на территориях Египта, Китая, России и других государств. Самым древним вязальным инструментом являются спицы. Первые челноки были придуманы рыбаками для плетения сетей. Существует мнение, что о кружеве, как элементе одежды, упоминается в Ветхом Завете. Кружева находили среди коптских изделий (V век до н.э.). Древний Восток первым признал эстетическую ценность кружева и стал использовать его в качестве украшения. В Европе кружево получило распространение c конца X века. От второй половины XVI столетия сохранились многочисленные памятники плетеного кружева. Тогда и появился термин, обозначающий кружево в языках разных стран, которые до сих пор оспаривают друг у друга называться Родиной кружева. Именно с развитием коклюшечного кружева связано все разнообразие типов, известных по местам их создания: «брюссельское», «малин», «валансьен».Первое упоминание о кружевах в России содержится в Ипатиевской летописи: летописец сообщает о событии, произошедшим в 1252 году, когда венгерский король встретился с князем Даниилом Галицким (1201, по др. данным 1204-1264 гг.); и здесь летописец подробно описывает одежду князя, где упоминает, что он был одет в кожух, который был обшит золотыми плоскими кружевами. В России уже в XII веке славился кружевами город Торжок Тверской губернии. В XVII-XVIII веках широкое распространение в России получило сложное изысканное кружевное шитье. Узоры из серебра и золота на придворных парадных костюмах русской знати изумили британского посла Чарльза Хэнбери-Уильямса (1708-1759 гг.), посетившего Россию в 1755 году. Он был знаком со многими царскими дворами, но такой ослепительной роскоши и изобилия золотого и серебряного кружева не видел нигде. Об этом свидетельствует его отзыв «О путешествии в Россию». Вышитые иголкой и металлическими нитками кружевные сюжеты можно было сравнить с шедеврами художников-графиков. Причем у каждого мастера был свой, только ему присущий почерк. Но кружевные шедевры легко было подделать. Во всем мире кружево признавалось одним из видов декоративно-прикладного искусства.Русское кружевоплетение не только сохраняло, но и развивало лучшие традиции мастериц европейских стран, и стало подлинным национальным художественным явлением, самостоятельность которого выражается в богатстве колорита, разнообразии технических приемов и, главным образом, в изобразительном характере орнамента, свойственном всему русскому народному искусству. В XVIII веке уже можно говорить о проявлении ярких особенностей, характерных для отдельных мест его производства, таких как Галич, Ростов Великий, Калязин, Торжок, Рязань и Михайлов, Балахна, Орел и Елец и других.Огромную роль в создании кружевного изделия играют нитки. Золотые и серебряные появились намного раньше, чем льняные, канитель, сканье, трунцал, нитки из агавы и алоэ, крапивы и каучука, хлопка, мулине и другие. Часто золото заменялось вызолоченным серебром. Существовало поверье, что от прикосновения женских рук золотая нить тускнеет, поэтому с золотыми нитями когда-то работали только мужчины. Женщинам приходилось работать с нитями из более дешевых и простых материалов. В создании кружева большая роль отводится именно шелковым нитям, но кроме этого существуют нити из пуха камыша и из человеческого волоса. В настоящее время для окрашивания нитей используются химические красители. В старину же красили природными красителями, такими как березовые листья, еловые шишки, шелуха лука, листья брусники, щавель, корень ольхи, болотная руда и другие.Во все времена создание народной одежды зависело от умения мастериц, от их фантазии, от национальных особенностей и жизненного пространства их создателей. Особым изяществом при оформлении народных одежд отличались тонкие линейно-графические узоры. Кружевом украшались различные элементы одежды. При украшении головных уборов у мастериц были свои секреты. Важны были символы и особые знаки отличия, подтверждающие сан владельца, а порой и национальную принадлежность. Например, кружевные короны, венцы, шляпы, шишаки, сороки, кокошники создавались в разных техниках и украшались золотом, жемчугом. С древних времен известен кружевной веер-опахало. Первыми веерами считались плоские листы из бумаги, поначалу они не складывались. В России веер являлся принадлежностью быта.В старину все женщины от княжны до крестьянки должны были уметь создавать узорные пояса-обереги. Кружевной или тканый пояс являлся обязательной принадлежностью приданого невесты и служил главным оберегом, как для мужчин, так и для женщин. Ходить без пояса, а особенно молиться без него считалось неприличным. Узор на кружевных поясах состоял из переплетения разноцветных нитей, чаще всего семи цветов, т.к. семь — число особенное, имеется в виду семь оберегов (от сглаза, от пожара, от измены, от бедности, от болезней, от войн и от природных бедствий).Кружева на платочках свидетельствовали о творческой индивидуальности и умениях рукодельниц. Простые крестьянки и знатные дамы сами создавали предметы своего туалета. У каждой был свой неповторимый узор. Сейчас утрачены традиции украшать платочки монограммами городов, местами проживания, семейными метками и знаками отдельных персон или тематическими событиями.Накрахмаленный кружевной воротник был в почете во всем времена. Обувь, перчатки, украшенные кружевами, с давних пор дополняли одежду и подчеркивали социальное положение или религиозную принадлежность человека. Когда-то обязательным аксессуаром для дамских нарядов служили кружевные сумочки.Полотенца обязательно украшались кружевами. Именно кружевные оплеты и вышивки сообщали, к какому событию готовилось то или иное полотенце. В приданом к свадьбе, как правило, было семь полотенец, которые были созданы руками невесты. Первое полотенце дарилось через сватов жениху в знак согласия на брак и называлось посылальным. Края такого полотенца шились иглой или обвязывались крючком по строгому геометрическому орнаменту.Второе полотенце — рукопятное или рукобитное, невеста его дарила сватам в случае окончательного согласия на венчание. Края полотенца имели широкие кружевные оплеты. Третье полотенце — короткое, парное. Украшалось традиционными узорами трилистников, цветами, птицами. Вместе с четвертым — подарочным полотенцем дарилась вышитая рубаха, кисет и пояс-оберег, полотенца для родственников жениха и сватов. Пятое — зеркальное украшалась традиционными мотивами, а также бабочками, зайцами. Шестое полотенце — для дорогого и почетного гостя. Седьмое — венчальное было длинным, символизируя долгую дорогу к счастью для будущей семьи. По краям его украшали кружевом в нескольких техниках. В узоре присутствовали цветы, фигурки птиц.В дохристианские времена кружевные узоры зачастую несли в себе важную информацию. Например, беременные женщины создавали оберег. Зачастую в нем присутствовали кресты. При рождении ребенка в узор креста продевалась красная нить или тесьма. В дальнейшем этой красной нитью перевязывали больные места и ранки. Кружевные изделия подтверждают, что человеческой природе свойственно стремление украшать не только культовые места, но и свой быт и одежду.Существует великое множество техник создания кружевных изделий: вязание крючком (кружева, выполненные в технике вязания крючком, являются самыми распространенными в мире); вязание на спицах (существует несколько приемов такого вязания: витковый ряд, вязание веревочкой, прутиком, розочкой и другие); плетение коклюшками (особенность плетеного кружева заключается в виртуозности рисунков и многообразии географических названий, например: валансьен, брабант, малин, вологодское, елецкое, рязанское, орловское, торжокско-тверское, калязинское или монастырское. Лучшими плетеями были послушницы в монастырях, их узоры отличались трогательной наивностью и аккуратностью); филе по сетке (для этого кружева характерно слияние четких линий узора и грунта. Филейное кружево отличается простым ритмическим рядом ажурной сетки, украшенной легкой сквозной узорочью в виде мелких цветочков или петлевых горошинок); макраме (узелковое кружево); фриволите (плетение челноками); мережка (игольное кружево. Служило украшением ритуальных одеяний. Мережки бывают узловые и штопанные, переплетенные в столбик или в раскол); чипке (классическое игольное кружево), вышивка по тюлю (плетение с помощью нитки и иглы тончайшей сеточки — фона для различных узоров) и другие.В кружевных изделиях изображались определенные рисунки — символы, которые имели для человека важное значение. В истории человечества древний солярный или солнечный символ почитали уже с каменного века. Культовая солярная символика зафиксирована в древнеевропейской, древнеперсидской, эгейской культурах, у народов Юго-Восточной Азии, на Алтае и в Тибете. В кружевном творчестве символ обладает неисчерпаемой многозначностью. Люди с помощью знаков и символов, иногда и целых сюжетных полотен сообщали разного рода сведения. Символы в кружевах помогали определять бытующие в народе приметы и поверья. Огромное количество толкований из славянской символики переместились в другие культуры. Например, простые гребенчатые ромбы, квадраты. Ромб — знак солнца, неба и земли. В кружевах у этого знака огромное количество вариаций. Можно, например, увидеть птиц с ромбовидной формой хвоста, причем в два ряда, т.е. земной и небесный. Очень распространен мотив дерева. Например, кружевные узоры у северян заполнены листьями ясеня. Дерево жизни, как культ, у многих народов существует и по сей день. Листья дубовые, кленовые, листья инжира, виноградной лозы изобилуют в кружевах. Например, листья винограда или инжира несут в себе пожелания счастья и благополучия жениху и невесте. Орел — символ власти и пожеланий на удачную охоту, хотя у древних славян толковался как символ небесного огня. Баба — объект культового поклонения земле, тайна зарождения новой жизни, к которой причастна женщина. Она воспринималась как некая божественная сила, отождествлявшаяся с тайной плодоносящей земли. Очень важную роль на рисунке играли руки, их положение. Руки, поднятые вверх, значили торжество в доме, обычно к свадьбе, а опущенные руки, если рядом нет креста, означали покой в доме. Еще один мотив — олень. Олень — знак звездного неба, удачного брака, обильной жизни. Изображение оленя всегда присутствовало на одном из ритуальных подарков жениха невесте — на прялках, шкатулках. В кружеве изображение оленей чаще всего можно видеть на отделках полотенец вместе с изображением птиц, деревьев, людей. В кружевах часто встречаются изображения синкретических существ, например, грифона — символа соединения неба с землей; крылатого кентавра; человека-лебедя — символа покровительства поэзии и музы истории.Сердце — символ добродетели. Часто встречается в свадебных кружевных узорах, в ритуальных свадебных оберегах и полотенцах, подзорах.Венок — символ доброго существования. Им украшали жертвенное животное. Встречается на кружевных украшениях, шкатулках, сумках.Зонт — символ защиты от эпилепсии и головной боли. Довольно часто встречается в кружевных узорах.Ключ — символ вечной важности. В древности был эмблемой молчания, тайной для непосвященных.Ладья — великое светило, солнце. Это изображение присутствует в кружевах на ритуальных полотенцах. Ладья, крест и кони изображались на погребальных полотенцах.Лестница — символ, который скрывает в себе тайны, понятные посвященным.Мельница — символ пожелания богатства. Встречается на кружевных сувенирах.Дракон или змея — символ мифических чудовищ, либо оккультные силы и мудрость.Единорог — символ девственной чистоты и целомудрия, романтической любви и возвышенных устремлений, воплощение добродетели, силы и победы. Единороги изображаются на краях полотенец, на наволочках.Финист — ясный сокол, птица-воин. Провожая мужей на войну, этим символом женщины украшали кисеты, пояса, рубахи.Крест — символ защиты, знак верности и торжества закона.Колесо — символ победы.Круг — символ бесконечности, единства.Вишня — символ Христа, богатства, здоровья. Этим узором украшали скатерти.Клевер-трилистник — символ единства души, духа, жизни. В христианском учении соответствует догмату о Святой Троице. Встречается на полотенцах, фартуках.Лилия — символ любви и плодородия.Лотос — символ чистоты, творческой энергии и целомудрия.Репейник — символ мученичества и исцеления.Роза — символ совершенства, любви.Тюльпан — символ величия и достоинства. В кружевных узорах этот цветок изображается как оберег на совершеннолетие юношам.Фиалка — символ смирения и справедливости. Встречается на кружевах ритуального характера.Аист — символ весны и начала новой жизни.Бабочка — символ рождающейся красоты.Баран — символ энергии размножения. Встречается на свадебных полотенцах, подзорах и сувенирах.Барс — символ защиты жениха от злых сил. Кружевные барсы украшали кисеты, пояса женихов и воинов.Жук — символ жизни.Заяц — символ деторождения и благополучия. Обычно изображались на свадебных полотенцах и сувенирах на именины.Козел — символ силы и защиты.Козерог — символ добродетели.Корова — символ добродетели.Крокодил — символ беды, опасности.Лев — символ защиты, мудрости, милосердия.Лягушка — символ благополучия семья. Обычно встречается на кошельках, мешках.Павлин — символ мудрости. Главный оберег для женщин.Петух — символ солнца, утра и духовного возрождения. Кружевные петухи украшали одежду, полотенца, дарились женихам в качестве оберегов.Рыба — символ воды.Черепаха — символ здоровья, покоя и мудрости.Булава — символ власти, боевое оружие. Встречается на мужских рубахах, кисетах.Классические кружевные изделия в настоящее время — явление редкое. Традиция их создания постепенно исчезает. Уже в конце XIX века появилась имитация кружева. Даже модная одежда от кутюрье стала украшаться кружевными элементами машинного производства. Теперь знаменитые некогда кружева можно встретить в музеях или в частных коллекциях, где их берегут как произведение искусства.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com