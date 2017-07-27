Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Улюкаева

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщает пресс-служба ведомства.После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в два миллиона долларов, стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.Улюкаев до 15 августа останется под домашним арестом. В среду Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката, просившего смягчить меру пресечения до подписки о невыезде либо увеличить время разрешенных прогулок.Бывшего министра в ноябре прошлого года задержали с поличным при получении взятки, которая, по версии следствия, предназначалась ему за выданное Минэкономразвития положительное заключение, позволившее “Роснефти” приобрести госпакет “Башнефти”. Сам Улюкаев вину не не признает.

Источник: nashaplaneta.su