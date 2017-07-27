Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Улюкаева
09:08. 27 июля 2017 Просмотров - 270 2 коммент. Опубликовал: brahman
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщает пресс-служба ведомства.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в два миллиона долларов, стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.
Улюкаев до 15 августа останется под домашним арестом. В среду Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката, просившего смягчить меру пресечения до подписки о невыезде либо увеличить время разрешенных прогулок.
Бывшего министра в ноябре прошлого года задержали с поличным при получении взятки, которая, по версии следствия, предназначалась ему за выданное Минэкономразвития положительное заключение, позволившее “Роснефти” приобрести госпакет “Башнефти”. Сам Улюкаев вину не не признает.
Источник: nashaplaneta.su
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Рыба гниет с головы. Улюкаев – не вся голова, а только её часть. Оставшаяся часть точно такая же. Его “посадка” не следствие борьбы с коррупцией, а следствие борьбы за власть, обострившейся после введения Западом санкций и падения доходов “элиты”.
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Ни кто с коррупцией в стране не борется. Ни кто не будет бороться сам с собой. Эта посадка просто показательное выступление якобы борьбы с коррупцией. Улюкаев мелкая рыбешка которую не жалко пожертвовать. Крупные рыбины как плавали так и будут плавать. А мелочь иногда для показухи будут сливать. Сердюков, Васильева. Отличный плевок всей стране. Настоящих коррупционеров ни кто ловить не будет. Власть состоит из них.